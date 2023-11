REMATE VIRTUAL DEL NORTE CON ALTA DEMANDA Y 97% DE VENTAS

El consorcio integrado por tres firmas salteñas, Azanza Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau Negocios Rurales, concretó este miércoles su edición número 32 con prácticamente la totalidad de la oferta de vacunos y lanares comercializada. La asistencia financiera como siembra, a cargo de Scotiabank.

Estamos muy conforme y satisfechos con el resultado generado, solamente quedo un lote de vacas preñadas que no se pudo comercializar por no alcanzar las pretensiones vendedoras, el resto de los lotes tanto en vacunos como en ovinos se termino comercializando en su totalidad, destacó Francisco Migliaro. El integrante del consorcio resaltó que previo al comienzo de la subasta, las preofertas superaban el 80% de la oferta, lo que generó mucha expectativa teniendo en cuenta la demanda por la gran mayoría de los lotes, sobre todo en los vacunos, con algunas categorías que presentaron varias preofertas en los mismos lotes. El consignatario además señaló que volvieron a operar compradores consecuentes, así como también otros nuevos clientes que se suman en esta edición, con una fuerte demanda de compradores del norte del país. Seguramente, el buen momento que presenta esta zona del territorio, gracias a las voluminosas lluvias presentadas, con varias localidades superando los 300mm en lo que va de noviembre, y con los campos respondiendo fuertemente en relación a las pasturas naturales al igual que las praderas implantadas, son un factor determinante a la hora de reponer los ganados.

La actividad número 33 de Remate Virtual Del Norte está prevista para el próximo 20 de diciembre cerrando de esta manera el corriente año.

VALORES PROMEDIO

Corderos US$ 28; borregas US$ 51; Corderos/as US$ 23; terneros: US$ 2,07; terneras US$ 1,90; terneros y terneras US$ 356,39; novillos 2 a 3 años US$ 1,91; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 1,70; vacas preñadas US$ 638; vacas entoradas US$ 681,25 y pieza de cría US$ 380.