Remate Virtual del Norte cerró el año con gran satisfacción en su venta 22

Remate Virtual Del Norte cerró su agenda de actividades por este año, con su venta 22 y una subasta que dejó gran satisfacción luego de una cierta incertidumbre previa. Los vacunos se vendieron en su totalidad de forma ágil y dinámica mientras que en lanares algunos lotes con base en sus valores no contaron con la misma suerte.

“Fue un remate muy positivo como para cerrar el año, con valores que nos dejan muy conformes y con muchas pujas en todos los lotes”, destacó Fransisco Migliaro. Además, agregó que en referencia a las ventas, en lanares algunos lotes no llegaron a comercializarse por no contemplar las pretensiones de valores que tenían, no así con el resto de la oferta que si se pudo comercializar sin dificultad alguna.

Ignacio Beriau por su parte destacó la participación de mucho público que acompañó las ventas de forma presencial, también, señaló que previo al comienzo del remate, los lotes ya contaban en un 80% con preoferta, lo que permitió agilizar la jornada y que responde al gran trabajo que realiza todo el equipo del consorcio, para garantizarle a los vendedores que los ganados consignados van a encontrar la mejor demanda posible.

Mauricio Garcia da Rosa, martillero del consorcio señaló que hubo varias categorías con muy buena demanda y con valores importantes como las piezas de cría, o las vacas de invernada donde la demanda supera ampliamente la oferta. “No esperábamos un remate con este resultado, el momento acá en el norte está muy complicado por el factor clima y el mercado del gordo que tampoco acompaña, pero el remate salió y estamos muy satisfechos”.

PROMEDIOS

Corderos U$S 32.32; Corderos/as U$S 32,93; Borregos U$S 46; Ovejas U$S 38,18; terneros U$S 2,07; terneros/as U$S 2,00; novillos 1 a 2 años U$S 1,93; novillos 2 a 3 años U$S 1,65; vacas invernada U$S 1,61; terneras U$S 1,85; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,78; vaquillonas vacas preñados U$S 725; vacas preñadas U$S 660; Vaquillonas/vacas entoradas U$S 663,06 y piezas de cría U$S 500. Yegua U$S 2760.