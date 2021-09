«Relato para la gente que no tiene segundo año de liceo terminado; para ellos relato»

«Soy de Barrio Burton, una infancia muy feliz, de barrio, con calle de tierra. Jugábamos en la calle, nos bañábamos en las lagunas, tajamares, jugábamos al fútbol en los baldíos…Heredé el nombre de mi padre, que fue masajista y técnico en Sud América, también en Gladiador. Fui a la Escuela 14 de Barrio Artigas y un año a la 114 del Burton.

Actualmente soy casado con Alicia, que es Licenciada en Trabajo Social, con la cual tengo dos hijas: Melina y María Eugenia. También tengo un hijo que se llama Aldo, un nieto que se llama Thiago y otro que se llama Inti»

********

En la edición de EL PUEBLO del martes 11 de mayo, en la sección «Al Dorso», cuando el Prof. Jorge Pignataro lo entrevistaba. «Relatar fútbol «es una experiencia maravillosa», señalaba RUBEN RUDISMAR GODOY a la hora de reflexionar sobre ese ofició emparentado con la pasión. No dejó de rescatar aquellas primeras andanzas, con el micrófono para empuñarse y el objetivo que fue naciendo vital. Suyo y bien suyo…. «La primera vez que relaté fue en cancha de Ferro, fueron dos partidos de la B: San Eugenio – Cerro y el otro Libertad – Peñarol. El equipo completo de primera, de la radio, estaba cubriendo partidos de la selección de Salto, entonces no quedaba relator para acá, me dieron la posibilidad y creo no haberla desaprovechado»

*********

Fue jugador de fútbol en El Tanque de su barrio Burton, para luego integrarse a Universitario. El hecho es que al paso del tiempo, el corazón de Ruben fue dividiéndose entre El Tanque y Sud América. No lo ocultaba. Amores de siempre. Los colores del afecto. Pero a la hora del relato en la radio que fuese, él y su tiempo…«me gustaba escuchar fútbol y dije: yo quiero relatar. El «Quique» Panizza me dio la posibilidad, gracias al «Bomba» Echevarría, quien me presentó. Integraba un grupo de jóvenes que en la capilla organizábamos festivales, además de participar con números o baile era el presentador de los números, el micrófono ya pasaba por mis manos, era un grupo de 15, 20, 25 jóvenes entre 19, 20, 25 años. La pasábamos genial»

**********

EL RELATOR DE LOS BARRIOS…

Es cosa concreta que Ruben pasó por la mayoría de los medios radiales de Salto, hasta que se ganó un apelativo a su medida: «el relator de los barrios»., Ocurre que Ruben Rudismar (el «Flaco», el «Negro») no fue un defensor de la estética del idioma aplicado a un partido de fútbol. Le fluía su propio lenguaje: frontal, directo «y para mucha de la gente que no tiene segundo de liceo terminado, para ellos relato», solía decir desde su ocurrencia tan campante como siempre.

**********

UN CARNICERO COMO ÉL…

Casi sin proponérselo, Ruben fue un personaje pintoresco, querido siempre. Cabe preguntarse si alguna vez se lo vio en estado de bronca o rebeldía contra alguien. Un persistente de todas las horas. Lo fue. Y en aquel «Al Dorso» de EL PUEBLO, apuntaba al cotidiano laburo en la carnicería…..«Con 18 años comencé de carnicero en el Disco, más bien por una necesidad de trabajo. Después el oficio se fue convirtiendo y creo que con los años ya es una profesión, porque para mí no es solo vender carne sino sacarle el rendimiento que corresponde y atender bien a la gente, satisfacer sus necesidades. Hice cursos de atención al público y me considero buen carnicero, porque creo que sé muy bien de qué se trata la tarea»

**********

Ruben había nacido en 1963. En aquellos primeros años, el juego de la pelota en el campito… de sol a sol. El Ruben, el «Flaco»….el «Negro». El del Burton tantas veces rescatado en sus relatos. El de tantas generosas y humanas ocurrencias. El del grito del gol prolongado desde la garganta potencial….y con las palabras a la medida de la circunstancia. Al fin de cuenta….¡Ruben fue el clásico relator pasional!. De cara a la gente.

**********

Jueves 23 de setiembre de 2021. El día desgarrador….porque además todo fue demasiado rápido. Cuando fue ingresado al sanatorio de Montevideo, lúcido y consciente, para reclamar a quien correspondiese, «porque tienen por lo menos que dejarme un celular, para ver el partido de Peñarol». Un rato más tarde, ingresó al área de cirujía. Su corazón no resistió. Y costó creer. Costó admitir. Costó absorber. A veces o tantas veces, la muerte en un impacto en si mismo. Como en esta vez….

«ME SIENTO FELIZ»

Por este Ruben personaje, casi sin proponérselo. Con este Ruben, de las ocurrencias eternas. Aunque en el jueves que pasó, el gol validó el silencio. Para que todos los pensamientos fueseb hacia él. Mientras aquel último reportaje en EL PUEBLO, como para que la historia tampoco olvide, desde su mágico sentir….»porque relatar fútbol es una experiencia maravillosa. Cuando le agarrás la vuelta lo disfrutás mucho, es un sentimiento inexplicable, querés ponerle palabras a todas las cosas: a un ataque, a una defensa férrea, a una buena pirueta, un buen tiro libre, un buen cabezazo, una buena atajada… le querés contar a la gente lo maravilloso que ha sido eso y se lo tenés que decir en palabras que te tienen que surgir en ese momento; relatando fútbol… me siento feliz»