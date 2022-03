Reiteramos nuestra convicción NO a los perros feroces

En varias ocasiones nos hemos ocupado en estas columnas de la irracionalidad de tener perros feroces y sobre todo sin los cuidados correspondientes. Lo sucedido tiempo atrás es una muestra más de esta irracionalidad.

Alguien que ya había sido procesado por las mordeduras de sus perros – que de noche quedaban sueltos- a terceras personas mantenía a estos animales sueltos y sin mayores cuidados.

Las denuncias pulularon. Entre las mordidas se cuentan numerosas personas que iban o volvían de trabajar en la madrugada y hasta un niño de seis años.

Concretamente, no sabemos a que estamos jugando. Si hay que esperar otro hecho de gravedad (incluso hay personas muertas por el ataque de perros de estas características), para que recién se tomen medidas drásticas en este sentido.

Lo dijimos antes y lo reiteramos hoy. Para nosotros hay que prohibir la cría o existencia de perros feroces, porque si bien habitualmente no se muestran como peligrosos, nadie puede garantizar que en la naturaleza del animal no existan días de mal humor o que entienda que una persona los va a atacar a ellos o su entorno y se “defienda”, esto es atacando antes de que lo ataquen.

Por nuestra parte somos partidarios de las mascotas y de considerarlas un integrante más de la familia, pero nunca de los perros feroces, los que habitualmente se los tiene por seguridad o porque los animales les ofrecen tranquilidad, hemos explicado y expuesto debidamente que están equivocados. Hoy la existencia de perros feroces no da ninguna seguridad para sus propietarios.

Más aún cuando un animal “avisa” que merodea un intruso, y éste nota que nadie aparece a ver qué pasa, es la mejor forma de saber que no hay nadie o que los habitantes del hogar están ausentes.

Tenemos entendido que en el parlamento ha sido presentado un proyecto que prohibiría la tenencia de perros feroces, mencionando a diez razas de las que serían prohibidas de prosperar este proyecto.

Sobre el particular ya nos hemos manifestado. Estamos totalmente a favor de esta prohibición, porque hay motivos más que suficientes para asumirla y nadie asume la responsabilidad de mantener estos animales bajo las medidas existentes.

A.R.D.