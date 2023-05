Reino Unido , Coronación

Ausentes los principales mandatarios de América, salvo Lula y Trudeau Los principales mandatarios de América, con la notable exclusión del brasileño Lula da Silva y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estarán ausentes de la ceremonia de coronación el próximo sábado 6 de mayo del rey Carlos III de Inglaterra, y estarán representados por sus cancilleres, embajadores e incluso cónyuges, según queda de manifiesto en la recopilación hecha por EFE. La Casa Blanca anunció el pasado 4 de abril que el presi-dente de Estados Unidos, Joe Biden, no asistiría al evento, y en su lugar lo haría la primera dama, Jill Biden. Ese mismo día, el mandatario norteamericano telefoneó al monarca para felicitarlo por la corona-ción. En el extremo opuesto a Cuba y Bolivia, que no mandarán representación oficial al-guna, y de Venezuela y Nicara-gua, que hasta el momento no han facilitado información al-guna, se sitúa Brasil, que esta-rá representado por el propio Lula da Silva. Además de asistir a la ceremonia, el gobernante brasileño aprovechará el viaje para entrevistarse con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y repasar las relaciones bilaterales, especialmente la cooperación contra la emergencia climática, toda vez que ambos países colaboran des-de hace una década en planes de vigilancia de las emisiones contaminantes en la Amazo-nía. La ausencia más notoria será la de Argentina, país que en 1982 se enfrentó al Reino Unido en la guerra de las Mal-vinas, con un balance de 649 soldados argentinos y 255 in-gleses muertos. Argentina, que sigue manteniendo la reivindi-cación de soberanía de estas islas, estará representada por Javier Figueroa, su embajador ante el Reino Unido. También Perú, Chile y México estarán representados única-mente por sus respectivos em-bajadores en Londres, Juan Carlos Gamarra, Susana Herrera y Josefa González Blanco OrtizMena, respectivamente. En tanto, por parte de Colombia acudirá el canciller, Álvaro Leyva, y la primera dama, Verónica Alcocer, quienes también asistieron al funeral de la reina Isabel II. Ambos están actualmente en Madrid con el presidente Gustavo Petro, quien efectua una visita de Estado a España, y de ahí partirán a Londres. Por Ecuador figura el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique. De momento no está previsto que asista el presidente, Guillermo Lasso. Hoy jueves, el monarca británico recibió en audiencia al líder achuar Uyunkar Domingo Peas, promotor de la alianza Cuencas Sagradas, que bus-ca proteger más de 35 millones de hectáreas de la cuenca del

Amazonas situada entre Ecua-dor y Perú.

El presidente dominicano, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, llegaron a la capital británica hoy jueves para acudir al evento. Quién también viajará con su esposa, Silvana López Moreira, es el presidente saliente de Para-guay, Mario Abdo Benítez, quien en agosto próximo cede-rá el puesto a Santiago Peña, vencedro de los comicios presidenciales celebrados este do-mingo. Por Panamá asistirá a la ceremonia la ministra de Relaciones Exteriores de, Ja-naina Tewaney, al igual que el caso de Costa Rica y Uruguay, que enviarán a sus cancilleres, Arnoldo André y Francisco Bus-tillo, respectivamente. Mientras tanto, en representa-ción de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, figurará el vicepresidente, Renato Floren-tino Pineda, el mismo rango que tendrá la delegación de El Salvador, que estará representada por su número dos, Félix Ulloa. Por otra parte, altos funcionarios de siete antiguas colonias británicas del Caribe acu-dirán a la ceremonia de coro-nación del rey Carlos III del Rei-no Unido. Los jefes de estado de Bahamas, Belice, Guyana, San Cristóbal, Nieves, y San Vicente y las Granadinas serán quienes figuran al frente de sus respectivas delegaciones, mientras que Jamaica tendrá a su gobernador general.