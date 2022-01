Reformas de ampliación en la Cárcel de Salto

Se construyen dos nuevos módulos para unas 150 personas, donde además funcionará la Comunidad Educativa

Importantes reformas se vienen realizando por estos días en la Unidad N° 20 del Centro de Rehabilitación (Cárcel de Salto). Las mismas apuntan, en especial, a crear más y mejores espacios para la denominada Comunidad Educativa, al tiempo que permitirán descongestionar sectores destinados a alojamiento.

La Directora del Instituto, María de los Ángeles Machado, conversó con EL PUEBLO para explicar detalles de las reformas, las que podrían culminarse, al menos en una primera etapa, a fines del corriente mes.

-¿Qué se está construyendo?

El área de Arquitectura del Ministerio del Interior planificó la construcción en primer lugar de dos “barracas”, que albergarán un promedio de 150 personas entre ambas. Esto tiene distintas etapas. Ahora se está finalizando la primera barraca, en donde se alojarán aquellas personas que estén con un proyecto transcurrido en la evolución técnica del instituto penitenciario, es decir, ya con un recorrido en la Unidad. Es una construcción bastante más abierta que lo que es el casco central.

-¿Cuándo estría terminada esa obra?

Tenemos expectativa que a fin de este mes esté terminada y se pueda realizar la mudanza. Siguiente a eso, comenzará allí a desarrollarse de lo que es la Comunidad Educativa.

-Comunidad Educativa, ¿que consiste en qué?

En principio nucleará a unas 10 aulas, 5 de ellas como espacio multifunción, es decir que se abren, que se amplían los salones de acuerdo a la necesidad. Eso se va a instalar hacia el frente de la Unidad. Permitirá a su vez la mudanza de lo que son talleres que se desarrollan adentro del casco central, que es el Sindicato de la Aguja, el área Gastronomía y el área Panadería, que aparte de la elaboración del pan para acá hace talleres de capacitación para privados de libertad. Así que una vez que se finalice la construcción de ese primer módulo, comienza a trabajar la Comunidad Educativa.

-¿En qué etapa está la construcción, que los hace pensar en fin de mes como fecha de finalización?

En este momento está absolutamente todo levantado, está faltando techar, que por supuesto es un proceso de licitación que no medimos nosotros los tiempos. En cuanto llegue el material para el techado estaría terminado, pero en este momento están los baños prontos, el área de cocina, la parte sanitaria, la parte eléctrica, eso está pronto.

-Esto seguramente significará descomprimir bastante la capacidad de la cárcel…

Claro. En realidad hacia el área nueva, como decía, lo que vamos a hacer es la mudanza de personas privadas de libertad que tienen ya un proceso de trabajo y de estudio, que esta Unidad por suerte tiene mucha gente que trabaja y que estudia. Entonces la mudanza va a estar concentrada en ese tipo de perfil, lo que implica que durante el día esas áreas se abran y las personas salgan a trabajar y vuelvan específicamente a pernoctar. Queremos que sea un espacio específico y dinámico para quienes están haciendo un proceso distinto en la Unidad.

-¿Con cuántas personas privadas de libertad está ahora esta Unidad?

En realidad los números son reales, están a la vista, no es una cosa que las autoridades del Ministerio hayan ocultado ni mucho menos. Somos muchos, somos una cantidad…

-¿Cuántos?

En este momento, son 613…Con una infraestructura que por supuesto no ha tenido intervención, esa es como la gran carencia en este momento, pero lo que pasa es que uno brega también por otros ejes, ¿no?

-¿Por ejemplo?

Y uno brega por una cuestión de convivencia, por una cuestión de hábitos de trabajo, de hábitos de estudio, y es así como se desarrolla la dinámica en esta Unidad. Al momento, hace muchos años que no presenta incidentes violentos, por suerte en la cárcel de Salto no tenemos que mostrar gracias a Dios situaciones que sí se dan en otras Unidades. Discusiones hay, por supuesto que sí, como en todo ámbito donde vive mucha gente, pero este equipo brega por una cuestión de convivencia. Hay normativas que nosotros las planteamos acá al inicio de la privación de libertad, y el que ingresa y no se adapta a eso, no tendrá el perfil para esta Unidad…

-Y entonces tendrá que ser trasladado… ¿Y por superpoblación también puede ser que se traslade personas?

El tema es que sacar hacia otros departamentos a las personas privadas de libertad sin ton ni son, por el solo hecho de que seamos muchos, implica el desarraigo de la familia y por lo tanto situaciones que no son buenas ni para el privado de libertad, ni para la familia, ni para nadie, por eso es que trabajamos mucho en esa cuestión de que si estamos apretados y convivimos, bueno, convivimos todos, pero al primer desajuste, no es esta cárcel la que los contempla.