Reformar, pero con criterio y justicia social

Muchos años hace que escuchamos decir que en este país es imprescindible adoptar tres reformas, 1) La seguridad 2) La del sistema de seguridad social y 3) la educativa.

Todos los uruguayos son contestes en admitir que estas tres reformas, más que necesarias, son imprescindibles. Sin embargo la cuestión es ponerse de acuerdo para adoptar verdaderas políticas de Estado, que trasciendan un mandato y sus frutos sean recogidos por otros gobernantes.

Hasta el momento no hemos visto más que posiciones necias, obtusas tercas, que no han hecho más que complicar las cosas. Coincidimos en que para lograr lo que se pretende se requiere dejar de lado muchos intereses personales, pero si seguimos por este camino terminaremos en el precipicio.

En algún momento habrá que construir, antes que destruir. En algún momento habrá que ponerse de acuerdo sobre las bases de las reformas que el país requiere, así no sean las que entendemos más favorables.En materia de seguridad, seguimos escuchando como principal argumentación que el país que recibió el actual gobierno estaba en ruinas. Que lo hecho hasta ahora ha sido equivocado y fallido y bla, bla, bla…

Como prueba estamos cansados de ver y escuchar números, estadísticas y similares que no indican otra cosa que el fracaso del gobierno anterior y el “éxito” de las autoridades actuales.

Ni por asomo se vislumbra una salida razonable. Estamos llegando al último año del gobierno actual y se sigue “justificando” la realidad en base a los “yerros” de políticas anteriores.

Pocos son los que notan que el país tiene un gran problema de inseguridad, de delincuencia, que estamos cada día peor y no importa si los delitos son cien, diez o uno. Bastaría con detenerse a observar con mirada crítica lo que sucede a diario para cerciorarse que realmente le estamos errando al clavo y así lo han hecho todos los gobernantes de ahora y siempre.

En materia de seguridad social basta con saber que según la opinión de técnicos en la materia, si no se reforma el actual sistema, habrá gente que ni siquiera llegará a jubilarse.Lo que no se dice sin embargo, es que en el sistema actual hay jubilaciones de privilegio. Gente que gana muy bien y vive muy bien y gente que apenas subsiste. Es esto lo que hay que solucionar y si se quiere reformar en serio, es a estas jubilaciones de privilegio que hay que apuntar, no a los trabajadores.Por último, en atería educativa ni que hablar de que es necesario reformar y actualizar, pero no será posible mientras sigamos tratando de mantener privilegios, aunque a los demás no les alcance siquiera para vivir decorosamente.

A.R.D.