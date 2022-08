Reforma Jubilatoria

Uruguay y una población envejecida

Juan Diego Menghi, abogado

“Es imposible que el sistema general sea sostenible si la gente se jubila a los 60 años”

Juan Diego Menghi es un exitoso abogado laboralista salteño que suele ser consultado por EL PUEBLO o contribuir con nuestro periódico a través de columnas de información desde la capital, donde está radicado hace años. Pedimos al letrado salteño su opinión profesional sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social hecho público hace días por el Poder Ejecutivo.

ANTEPROYECTO COMPLEJO

“El anteproyecto es bastante complejo de analizar –comenzó diciendo Menghi- porque tiene 307 artículos, o sea que se trata de un anteproyecto larguísimo de los más importantes que ha tenido el país y que amerita un análisis muy profundo, aparte de ser temas muy técnicos”.

“Se trata de un proyecto que proviene del trabajo que realizó la comisión de expertos en la seguridad social que arrancó en noviembre de 2020, es decir que tuvieron casi dos años de trabajo, o sea que no es algo improvisado. Obviamente en la comisión hay expertos en la seguridad social de diferentes partidos y orígenes, por lo tanto, es una comisión plural. El objeto de esta comisión era hacer un análisis del estado de situación del sistema de la seguridad social uruguayo, que a todas luces todos nos damos cuenta por diferentes temas, como por ejemplo la caja de profesionales, ahora la caja bancaria, etcétera, que están quebrados y que no va ni para atrás ni para adelante”.

“En caso que ellos detectasen que el sistema actual tuviera problemas grandes, debían hacer propuestas concretas para mejorarlo. De esa comisión de trabajo liderada por el doctor Rodolfo Saldain, que es una persona muy formada en esto, del seno de esa comisión es que sale el anteproyecto. Lo que concluye la comisión es que hay que adecuar el sistema de seguridad social a la realidad demográfica que vive el país marcada no solo por un estancamiento sino por una fuerte caída de la población. Por lo tanto, la población en edad activa es cada vez menor”.

“Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Obviamente no es eliminar el déficit en materia de seguridad social, pero sí matizarlo. El sistema actual podemos decir que es injusto porque hay tratamientos diferenciales entre colectivos, que en realidad no tienen ninguna justificación objetiva. Prueba de ello es que hay una Caja Notarial, una Caja Bancaria, una Caja Militar, etcétera”.

PUNTOS CARDINALES DEL ANTEPROYECTO

“La reforma se basa sobre un principio de igualdad. Esto quiere decir que luego de transitar por un período de convergencia, que la ley lo fija en 20 años, se va a llegar a un sistema previsional común, reconociendo diferencias entre los actores, pero por fundamentos sólidos. En definitiva, se va a converger a un sistema previsional común cuando hoy el sistema previsional está muy disperso por lo que recién le comentaba respecto a la Caja Bancaria, una Caja Militar, una Caja Profesional, etcétera”.

“Un segundo punto importante y que ha hecho mucho ruido a nivel mediático, es el aumento de la edad jubilatoria a 65 años. Es importante destacar que se prevé que ese aumento será en forma gradual. Es decir, que recién la primera persona que se va a jubilar con 65 años va a ser en el año 2035”.

“Me sorprende la sorpresa, valga la redundancia, que generó este aspecto de la reforma. Hoy una persona de 65 años en Uruguay tiene una esperanza de vida de 20 a 25 años. O sea, es imposible que el sistema general sea sostenible si la gente se jubila a los 60 años. Por eso la propuesta del aumento de la edad jubilatoria a 65 años se impone. Este aumento en la edad jubilatoria se ha dado en muchísimos países, sobre todo en aquellos que se caracterizan por tener un sistema muy protector en materia de seguridad social”.

“El anteproyecto establece dos excepciones, que son el trabajo rural y el trabajo de la construcción. Se considera que esos dos sectores, por tener un esfuerzo físico muy grande, prevé una jubilación anticipada, es decir, con menos edad. También el propio anteproyecto prevé un sistema que si se considera que algún otro sector podría caber dentro de esta excepción, habrá todo un proceso que se llevará adelante por el Poder Ejecutivo, donde se tendrá que probar determinadas cuestiones, pero si el Poder Ejecutivo lo aprueba, puede quedar dentro de las excepciones que prevé el sistema”.

“Y el tercer punto, hay un título entero del anteproyecto que no me parece para nada menor, que se llama ‘niveles mínimos de protección’, y se agrega un concepto que se llama ‘suplemento solidario’. La reforma establece una prestación universal para todas las personas que sean mayores de 70 años y que no pueden acceder a la causal jubilatoria. Hasta ahí, nada distinto a lo que tenemos hoy. ¿Cuál es la diferencia? Es que los años de aporte de esas personas que obviamente no llegaron a los treinta, si no se hubieran jubilado, no se tiran a la basura, sino que se van a transformar en un adicional a la pensión por vejez. O sea, van a poner valor a esos años de aporte. Entonces, si tenés 14 años de aporte con el sistema actual lo perdés, te vale cero porque no llegaste a los 30 años de aporte, y con el nuevo sistema los vas a tener materializado económicamente”.

Representante de los empresarios en el BPS

José Pereyra: «No vamos a tener una reforma, lo que vamos a tener es una acción de zurcir una vieja reforma»

Representante de los empresarios ante el Directorio del BPS, José Pereyra habló con EL PUEBLO mostrándose muy crítico ante lo que considera que en realidad no es una reforma sino enmiendas a la reforma de 1995. Es crítico además al sostener que quienes llevaron adelante aquella reforma, son quienes hoy pretenden impulsar una nueva, por lo que considera que no se está analizando la situación de forma demasiado profunda ni objetiva.

-¿Qué primeras reflexiones le merece la reforma del sistema jubilatorio de la que se viene hablando?

Nos queda claro y lo dijimos desde el principio, que tenemos un preconcepto de cómo se armó la estructura de los expertos. Porque si yo llamo gestionadores o «padres» de lo que fue la reforma del 95, no voy a poner sobre la mesa la discusión de la reforma del 95. Lo que se hace es tomar la decisión de continuar con el mismo sistema, sin interpelación al sistema, si yo soy «padre del muchacho», quiero que el muchacho siga, no lo quiero cambiar, ¿se entiende? Así que esa discusión no la vamos a tener y creo que es un elemento a analizar. Segundo, no vamos a tener una reforma, lo que vamos a tener es una acción de zurcir una vieja reforma de aquelllos años, enmendar cosas de aquellos años, sobre todo en jubilaciones y pensiones.

-¿Y cómo cree que le fue al Uruguay con aquella vieja reforma?

Leyendo y estudiando autores, intelectuales, gente que le dedicó tinta al tema de la reforma del 95, coinciden todos en que desde el punto de vista político fue un exito rotundo, quedó plasmado el hecho de la capacidad del Uruguay de hacer una reforma. Recordemos que en el 95 habíamos tenido el año anterior un triple empate en las elecciones, tres partidos por primera vez en el eje, un nuevo partido con posibilidad de ganar una elección, además el gobierno que se había ido hacía poco había intentado imponer reformas estructurales fuertes en Uruguay, sobre todo privtizadoras. Y aparece un sistema mixto (BPS y AFAPS) en seguridad social, todo una novedad. Ese sistema, planteado de esa manera y mirado en el tiempo, desde el punto de vista político es exitoso, incluso quines se oponían quedaron fríos, no hubo reacción. La estrategia de negociación fue perfecta. Claro, había una coyuntura en la que la ciudadanía en general decía que el sistema anterior era malísimo y que había que reformarlo…

-¿Qué veía como tan malo la ciudadanía?

La ciudadanía decía: cobramos jubilaciones de hambre, esto está mal y hay que cambiarlo.

-¿Y ahora cómo estamos?

Ahora llegamos a la coyuntura en que la reforma está planteada por los actores que establecen, o que le plantean a la ciudadanía, que hay apuros, porque hay déficit grandes, porque hay una situación coyuntural especial y que tenemos que apurarnos porque se vienen épocas malas si no reformamos. La gente, cuando nosotros consultamos sobre el actual sistema de seguridad social, vemos que se queja de las magras jubilaciones que tiene, sobre todo rurales y de comercio.

-A usted no lo convence mucho esta reforma…

Insisto…Quienes están trabajando como expertos en esta denominada reforma, o en este zurcir, que es como nosotros lo vemos, no están poniendo sobre la mesa una discusión sobre seguridad social sino que se va a hacer solo unos retoques en términos de jubilaciones y pensiones. Es eso lo que estamos discutiendo, no estamos discutiendo tampoco si el rol de las AFAPS ha sido bueno o malo, si el sistema mixo ha triunfado o no. Estamos perdiendo la oportunidad de discutir esas cosas. En aquel momento (1995) se decía que el Presidente (Sanguinetti) estaba haciendo una reforma estructural sin antecedentes, y eso se elogiaba, se estaba implementando un sistema mixto donde los aportes de la gente iban a privados, compartido con el Estado pero privados, y veníamos de un gobienro de Lacalle (padre) donde hubo un impulso privatizador y se le dijo que no, y se hicieon plebiscitos y referéndums, en esa coyungura se termina votando un sistema mixto. Pero a esos mismos actores se les decía: acá hay un debe, que es la reestructura del BPS, la reestructura de la Caja Policial y Militar y la reestructura de la Calja Paramilitar. Eso hace muchos años, y lo que nosotros decimos es: ¿otra vez estamos ante una reforma?… Si cuando se terminó aquella reforma decíamos que había estado bien pero que había que tener cuidado porque había problemas. ¿Y ahora hay quienes dicen que tienen una reforma pero que no ataca el déficit sino que controla un déficit futuro?… Lo que nosotros decimos es: ¿cómo vamos a seguir perdiéndonos la oportunidad de arreglar oranizaciones que si funcionan mal a los que más perjudican es a los más necesitados?

-Puntualmente sobre elevar la edad para poder jubilarse, ¿qué opinión tiene?

Y…(piensa)…Estamos diciendo: los uruguayos están de vivos, viven más, entonces que trabajen más. Se está pasando la responsabilidad a los trabajadores. El tema es que esa responsabilidad la podemos analizar; la está analizando el mundo. El Fondo Monetario Internacional lo viene planteando desde hace 10 años a esto. Ahora, si yo no ataco el déficit del Estado, y ataco simpemete el déficit que genera el aspecto demográfico, a quien estoy ayudando es al socio privado, y no digo que esté mal, pero al Estado uruguayo no le genera absoluramente nada, y sin embargo creemos que debería ser la prioridad.

-No está de acuerdo entonces…

Creo que hay mucho para solucionar en término de gestión, y creo que eso no era lo más importante.

-¿Qué sería lo más importante?

Si decimos: este es el Estado y yo puedo achicarlo, entonces capaz tengo margen para hacer un escalonado mucho más importante que el que estoy planteando hoy…Miremos lo que pasa hoy en Salto entre informalidad y gente sin trabajo, van a ser mañana gente que va a haber que ayudar porque no van a tener edad para jubilarse, ¿cuanta gente la va a pasar mal?, creo que el eje de la discusión tiene que ser ese.

Dra. Cecilia Eguiluz: «Hoy el sistema de seguridad está en quiebra, por ese motivo reformarlo es una necesidad»

Al momento de elaborar este informe, EL PUEBLO también habló con la Dr. Cecilia Eguiluz, ex parlamentaria y actualmente líder de la agrupación Éxodo del Siglo XXI, perteneciente a Cabildo Abierto. Ante todo Eguiluz dejó en claro que es «un ante proyecto de reforma de la Seguridad Social, que se presentó recientemente por parte del Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou. Primero lo hizo respecto a sus socios de coalición e inmediatamente al Frente Amplio».

-¿Qué opinión tiene sobre este ante proyecto?

Creo importante resaltar, la actitud del Presidente, quien consciente de la importancia del tema, ha tenido la apertura de manejarlo con sus socios del gobierno, pero además en un hecho histórico, visita la propia sede de la oposición para entregarle el documento de primera mano e iniciar así un diálogo colaborativo, que por otro lado se había reclamado en varios temas. También hay que entender, como dije, que el documento en cuestión se trata de un ante-proyecto, lo cual genera la apertura para la discusión política real, o sea no es un proyecto de ley enviado directo al Parlamento. Creo que estas señales son importantes y se deben a la centralidad que este tema va a tener de ahora en adelante. Respecto al tema de fondo, quiero decir que Uruguay como país debe realizar indefectiblemente una reforma en sus sistema de Seguridad Social. Este es un tema clave para el país, para nosotros los habitantes, pero además para los gobiernos del futuro por eso el tratamiento del mismo deba realizarse en clave de política de Estado. Desde Cabildo Abierto ya el Senador Manini lo ha manifestado con claridad “la reforma es necesaria e impostergable”.

-Ustedes han dicho que esto «debe ser una política de Estado», ¿qué quieren decir?

Claro, porque sean cuales sean los gobiernos que tenga este país en un futuro, sin importar el partido político o la corriente ideológica, los gobernantes van a tener que convivir con lo que se resuelva en este momento histórico. No debería analizarse esta reforma considerando los costos políticos electorales, sino el futuro mismo de la seguridad social. Esta discusión desnuda una realidad que desde Cabildo Abierto se viene planteando con claridad meridiana, y refiere a la Demografía de nuestro país.

-¿Qué dicen sobre eso?

Uruguay tiene un problema demográfico grave y es que su población económicamente activa es menor que la pasiva y eso es lo que ha generado las dificultades, o sea, falta gente. Los datos actuales revelan que en estos últimos 25 años los nacimientos en el país decayeron en un 20%, la tasa de fecundidad que promedialmente debería ser de 2 hijos por mujer, se encuentra en 1,4 hijos por mujer. O sea las proyecciones hacia el futuro con estos datos actuales indican que la población de nuestro país tiene una tendencia sostenible a disminuir. Otro dato en este sentido es que hemos pasado de 49 mil nacimientos a 36 mil en los últimos cinco años. Algunos especialistas ya se han arriesgado a decir que el próximo censo de Uruguay indicará que “seremos menos”. A estos datos sobre nuestra realidad demográfica, se suma que normalmente las tendencias migratorias marcan que la población joven, o sea económicamente activa, es la que emigra y no al contrario. Este problema demográfico de Uruguay es una de las claves a tener en cuenta para la Reforma de la Seguridad Social.

-¿En Cabildo Abierto están estudiando específicamente esta reforma?

En nuestro partido hoy hay un equipo de técnicos especialistas en esta materia estudiando el anteproyecto con el espíritu de hacer aportes y contribuir. A nivel departamental desde nuestra agrupación “Éxodo del Siglo XXI”, comenzamos el análisis y estamos en contacto con el equipo técnico nacional para poder intercambiar y hacer aportes si corresponde. La trascendencia en el tiempo de lo que se defina con esta reforma debería implicar un gran diálogo social en el cual sin duda deben participar todos los actores, no solamente los políticos. Pero a su vez el desafío es que las decisiones que se tomen, sí deben de contar con la mayor base política que legitime esas decisiones.

-No hay todavía una posición tomada…

Hasta tanto no tengamos un estudio pormenorizado del articulado es imposible determinar posición sobre algunos temas propuestos dentro del documento, aunque Cabildo ya ha advertido algún reparo en cuanto por ejemplo a la posible afectación a las viudas y también sobre la bonificación de la policía que se bajaría comparando con lo que hay hoy vigente. Hoy el sistema de seguridad está en quiebra, por ese motivo reformarlo es una necesidad. Para ello debemos como país, y sobre todo los actores políticos, tener la madurez para enfrentar con seriedad y visión de futuro. No se puede escatimar o tener la mezquindad de ponderar costos políticos, porque esos costos los pagamos todos los uruguayos si esta reforma fracasa, o si se atrasa sin sentido. Debemos saber que la toma de buenas decisiones implicará asegurar los ingresos de los que actualmente son pasivos, pero también asegurar a los activos de hoy que vamos a contar con recursos al momento de llegar a la pasividad.

Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social

“Vamos a tener que trabajar más, pero no es verdad que vamos a cobrar menos”

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres aceptó la invitación de EL PUEBLO a dar su visión sobre el anteproyecto de reforma de la seguridad social planteada por el Poder Ejecutivo.

ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD

“Las características de la sociedad uruguaya –comenzó reflexionando Mieres- desde el punto de vista demográfico, muestran de manera contundente e inequívoca, un agudo proceso de envejecimiento caracterizado por dos componentes. Uno, la extensión de la edad de vida, la expectativa de vida de los uruguayos ha aumentado de manera muy significativa, y eso es una buena noticia porque tiene que ver con la extensión de las coberturas médicas, con nuestro sistema de salud, con el sistema de cuidados. Los datos son propios de una sociedad moderna avanzada”.

“Por otro lado, tenemos un cambio en la pauta de natalidad, también en línea con la modernización social en donde las nuevas generaciones postergan la maternidad y la paternidad y, por lo tanto, la cantidad de hijos por pareja está por debajo de la tasa de reproducción”.

“Estas dos cosas juntas determinan que los regímenes de seguridad social sufran enormes dificultades de sostenimiento en la medida que el viejo criterio de que los trabajadores activos financian a los pasivos ya en los 90 había sido motivo y necesidad de una reforma, imagínese ahora 25 años después. Por lo tanto, lo que no hay ninguna duda es que todos los partidos en el año 2019 en la campaña electoral dijimos que iba a ser necesaria una reforma de la seguridad social. Nadie esquivó este tema, y todos entendimos que había que encararlo para adelante. Es más, hubo declaraciones muy fuertes del Contador Astori, que era Ministro de Economía en el período pasado, indicando que iba a ser un tema central del próximo período de gobierno, fuera quien fuera. El propio Mujica cuando fue Presidente dijo que en el futuro los uruguayos íbamos a tener que trabajar más años, hablando de la extensión de la edad de retiro”.

“Por lo tanto, este es un tema que tenemos arriba de la mesa, creo que sobre eso hay conciencia de la gente sobre la necesidad de la reforma. Otra cosa son los contenidos concretos. Lo que se hizo por parte de este gobierno fue establecer una comisión de expertos que integraron representantes –no delegados, porque no iban a actuar mandatados por sus respectivos partidos-, de todos los partidos más el movimiento sindical, más la organización de jubilados y una representación de los empresarios. O sea que fue una comisión plural, múltiple, heterogénea, que trabajó muchísimo durante un año entero. Se instaló en noviembre de 2020 y trabajó hasta noviembre de 2021. Terminó con un documento importante de recomendaciones que lamentablemente no fue aprobado por unanimidad y que terminó siendo aprobado por mayoría”.

“Luego se ha trabajado en la elaboración de este anteproyecto, y ciertamente la propuesta que está hoy arriba de la mesa recoge buena parte de las recomendaciones de la comisión de expertos lideradas por Rodolfo Saldain, y toma algunas decisiones que quedaban abiertas en las recomendaciones”.

NO ES UN PROYECTO CERRADO

“El proyecto está a consideración de los partidos políticos, no es un proyecto cerrado ni mucho menos, es un borrador que va a ser, seguramente, objeto de observaciones, de agregados, de planteos, de críticas. Creo realmente que es necesario lograr el mayor nivel de acuerdos posibles. Esto no significa necesariamente que haya consenso, pero cuando se trata de una reforma que va a tener efectos e impactos en la población durante décadas, como cualquier reforma de seguridad social, sería muy bueno que todos los partidos participáramos del acuerdo que finalmente se alcance”.

“En ese sentido, el Presidente de la República dio el primer paso que fue presentarle el anteproyecto a los partidos de la coalición, y luego también al partido de oposición, el Frente Amplio. La semana pasada, el doctor Saldain y quien habla le presentamos los contenidos de ese anteproyecto al movimiento sindical y a las cámaras empresariales”.

“En estos días, el doctor Saldain está haciendo unas recorridas con distintos actores, se ha reunido con representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa tiene previsto una reunión con el Directorio del BPS, y así con los distintos ámbitos institucionales”.

“El objetivo es generar un debate, pero, sobre todo, avanzar en su resolución. El gobierno tenía previsto en su compromiso con el país la inclusión de la reforma de la seguridad social. Es un tema difícil, con muchas aristas, pero los contenidos de la propuesta dejan muy claro que las personas que vayan a tener 55 años en el momento que se apruebe la reforma, quedan en el régimen anterior, no hay para ellos ninguna modificación, y la edad de retiro seguirá corriendo un año por año de edad”.

PENSANDO EN LAS NUEVAS GENERACIONES

“Eso quiere decir que todos los jubilados actuales y los que tengan causal y los que son mayores de 55 años al momento en que se apruebe, va a estar por fuera de la reforma de la seguridad social. Esta es una reforma pensando en las nuevas generaciones, y pensando sobre todo en que la gente joven de hoy tenga un sistema sostenible, integral, abarcativo. Ese es otro componente que quiero destacar para decir solamente dos o tres cosas principales que me parece que son puntos fuertes”.

“Una, es que se trata de una reforma integral. Se incorporan en esta reforma todas las cajas, como el Servicio de Retiro Policial, el Servicio de Retiro Militar, la Caja Notarial, la Caja de Profesionales, la Caja Bancaria y por supuesto, el BPS, con la idea de ir a un sistema único dentro de 20 a 25 años con criterios convergentes. Tenemos hoy un sistema heterogéneo, pero además injusto, donde $1 que un ciudadano pone para su jubilación depende de en qué Caja lo ponga va a tener un resultado distinto en cada caso, lo cual es muy desigual”.

“O sea que un gran componente es ese, la idea de ir hacia la convergencia en un único sistema. El otro elemento importante es que se incorpora un componente de solidaridad que establece lo que llamamos el pilar cero, el ingreso mínimo garantizado que implica que las personas que tienen hoy menores niveles de jubilación, en el nuevo sistema la mitad que gana menos tendría un sistema de asignación de jubilación que le garantizaría por vía de subsidio un nivel de jubilación, en todos los casos, mejor que la actual. Y los que están por arriba de ese 50%, tampoco van a perder, o sea, vamos a tener que trabajar más, pero no es verdad que vamos a cobrar menos”.

“Esas son un poco las características principales, después, por supuesto, en más de 300 artículos habrá muchísimas cosas para ajustar, para corregir, para mejorar, para cambiar, y veremos si logramos efectivamente un entendimiento para una reforma que es imprescindible para un país que tiene las características demográficas propias de un país moderno, desarrollado, pero que, por lo tanto, tiene esos mismos desafíos propios de un país moderno”, concluyó.

Pablo Torrens (ERT-BPS)

“El PIT CNT quiere poner énfasis en que no sea sólo el trabajador quien cargue sobre sus

hombros el peso económico de la reforma”

El anteproyecto de reforma de la seguridad social que presentó el presidente de la República, tanto a los legisladores de la coalición como a la Mesa Política del Frente Amplio recibe, críticas. Sin embargo, todos son contestes de la necesidad de realizar transformaciones para darle la seguridad al sistema, y de contar con más tiempo de estudio y reflexión antes de emitir juicios profundos. La mirada del PIT-CNT es muy crítica y cuestionadora, principalmente “por la falta de un diálogo social en el que todos los actores involucrados brinden su opinión sobre la temática para pensar una reforma integral”, y señalan que no se tiene en cuenta la posición de la Central de Trabajadores, que es tan representativa o más que muchos partidos políticos, ya que en las elecciones del BPS… “El PIT-CNT recibió 434.304 votos en las elecciones para su representante social, muchos más votos de los que tienen muchos partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno”.

Pablo Torrens

Para este informe sobre la seguridad social y sus posibles modificaciones, sumamos la palabra del PIT.CNT, a través de Pablo Torrens integrante del ERT-BPS, que lidera el Director Ramón Ruiz. Torrens comenzó historiando la postura de la central obrera que la misma está definida desde hace mucho tiempo y que fue confirmada en el último Congreso del PIT CNT, que en líneas generales está en contra del aumento de la edad para jubilarse, sin tener en cuenta, sectores, algunas actividades, el contacto con agentes químicos, períodos de inactividad, la zafralidad, dependencia de factores climáticos, llevar adelante una re-forma muy básica cuando una reforma ten-dría que incluir muchas otras cosas. También fue claro al señalar, Pablo Torrens que desde el arranque la iniciativa presidencial, incumple con una promesa de campaña del propio Presidente Lacalle Pou quien había señalado que de ninguna manera se iba a elevar la edad para jubilarse, que ese era su compromiso.

“Pero esta de aumentar la edad de retiro no es la única preocupación, hay otras, por ejemplo, ellos ponen énfasis en el déficit de la seguri-dad social, tomando en cuenta solamente las prestaciones de jubilaciones y pensiones, pero nosotros decimos que el déficit de la seguridad social, tiene una mirada más de social, porque se realizan muchas prestaciones de protección social como la necesaria inversión en atención a la primera infancia, la situación de las per-sonas con discapacidad, los impostergables avances en el sistema de cuidados, entre mu-chas otras cosas”. Torrens dijo que en la presen-tación del ante proyecto se hizo mas un inter-cambio político que técnico. “Nosotros vamos a seguir reclamando un verdadero diálogo social que alcance grandes acuerdos en seguridad so-cial, por lo que se requiere de la participación de representantes de los partidos políticos y pero también de los actores sociales, como el PIT-CNT”. Nuestro entrevistado también insistió en que, “el déficit del BPS también se produce con la suma de otras consideraciones, como las exo-neraciones que tienen el sector empresarial, las zonas francas, algunos sectores de actividad que no graban productos de estas exoneraciones. Por ejemplo hace pocos días se manifestaban trabajadores del sector del transporte que ha

blaron de una evasión del sector del transporte al BPS de mucho más de cien millones de dólares al año. Si solamente colocamos los números obviamente estamos dejando de lado la atención a circunstancias que para nosotros es cometido que debería tener la Seguridad Social”.

Discutir también la sostenibilidad económica El PIT CNT ha dicho en el preámbulo del análisis de esta reforma de la Seguridad Social que se hace necesario “una discusión sobre la sostenibilidad económico financiera no puede ni debe centrarse exclusivamente en la inversión social que representa el gasto, sino que debe prestar atención a los ingresos, al financiamiento” También dijo que en las charlas con expertos que ”Desde el comienzo y a lo largo de todo el proceso, se eludió dar la discusión sobre nuevas fuentes de financiamiento de aquellos sectores con alta capacidad contributiva como las altas rentas empresariales, que acumulan sus riquezas insertos en una sociedad que demanda recursos adicionales para proteger adecuadamente una proporción creciente de adultos mayores. Al tiempo de afectar las condiciones de trabajadoras y trabajadores, no hay una sola recomendación di

rigida a obtener una contribución adicional por parte de los sectores con mayores recursos”.

Grabar las altas pasividades militares

En varias ocasiones el PIT CNT a través de sus delegados, sostuvo que las recomendaciones realizadas por los expertos tampoco incluyen cambios profundos para los privilegios de las altas esferas militares en actividad y en retiro, desestimando la propuesta del PIT CNT de incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares, algo que constituye un requisito indis-pensable para dar legitimidad social al proceso de discusión”. “Buena parte de las recomendaciones se dirigen a concentrar el ajuste sobre los trabajadores. Y esto se logra por varias vías que rechazamos, entre otras, a través del aumento en la edad de retiro al barrer, la reducción de las jubilaciones, la disminución de la tasa de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física y la extensión de años de aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio”.

Pablo Torrens sostuvo, que “ es importante dejar en claro que si bien estamos profundizando en el análisis la decisión que el PIT CNT ha tomado en instancias orgánicas mas importantes, es que estamos en contra que se eleve al barrer la edad del retiro.

Para eso para nosotros, mas allá del tiempo que nos demos para discutir sobre el resto del documento sobre el resto de las apreciaciones técnicas y políticas, queremos poner énfasis en que no sea el trabajador que cargue sobre sus hombros el peso económico de la reforma”.

En las calles, los salteños también brindaron su opinión

Esta vez, con dos preguntas en carpeta salió EL PUEBLO a las calles para tener una idea de lo que piensan los salteños sobre el tema de este informe de hoy:

¿Conoce en qué consiste la reforma en el sistema jubilatorio?

¿Qué opinión le merece?

La falta de conocimiento y hasta la negativa a responder, justamente por no tener demasiado conocimiento, fue lo predominante en las respuestas obtenidas. Aquí una síntesis:

Eduardo (delivery, 32 años):

“No tengo ni idea qué es esa reforma…Capaz que tendría que informarme un poco, ¿no?(risas), entiendo que es mi responsabilidad, la responsabilidad del pueblo, saber más de esas cosas, pero la verdad que no tengo ni la menor idea y no es una cosa que me interese mucho tampoco”.

“No tengo ni idea qué es esa reforma…Capaz que tendría que informarme un poco, ¿no?(risas), entiendo que es mi responsabilidad, la responsabilidad del pueblo, saber más de esas cosas, pero la verdad que no tengo ni la menor idea y no es una cosa que me interese mucho tampoco”. Juan José (guardia de seguridad, 49 años): “No estoy muy al tanto, escuché que tendría-mos que trabajar más años para poder jubilar-nos, pero supongo que después se va a discu-tir más…Si es así, yo no estoy de acuerdo. Para mí con la edad que se marca hoy para jubilarse está bien; fíjese que hay gente que tiene que seguir trabajando para ganar algo extra apar-te de la jubilación, si le aumentamos la edad le estamos sacando un poco esa posibilidad me parece, cuanto mayor es la persona me-nos chance de agarrar alguna extra. Mire que no estoy de acuerdo con que la gente jubilada siga trabajando, o sea, no tendría que ser así, pero es una necesidad”.

Elsa (51 años, ama de casa):

Sí, algo sé…Y yo le pregunto: si es que se va a ahorrar plata haciendo trabajar más a la gen-te, ¿esa plata que se ahorre el país, la van a recibir los jubilados? Yo no creo. Mi marido es jubilado y gana una miseria, y siempre fue sí, por más reformas que se hagan nunca mejo- ran los jubilados, es lamentable pero es así”.