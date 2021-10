Reflexiones sobre la pandemia Covid-19

Plaza de las Comunicaciones – Salto, 23 de octubre de 2021, en el dia del periodista

Dr. Nestor C.

Campos Pierri

Es un alto honor para mi que la APC de Salto me haya solicitado que realizara algunas reflexiones sobre la pandemia de COVID 19, que azoto al mundo desde el 2020, pero que lamentablemente todavía continua, si bien ahora con algún dominio sobre ella por todo el conocimiento acumulado y continuando por el camino de la ciencia.

De las crisis hay que aprender y que la experiencia nos sirva a todos para estar preparados para el futuro.

Realmente habría mucha para comentar, pero las cosas buenas y breves son doblemente buenas.

Primero ponernos de acuerdo con los términos, definiciones OMS:

COVID 19, Corona Virus Disease 19 (enfermedad por corona virus).

SARS-CoV-2 (sindrome respiratorio agudo severo, corona virus 2), es el virus nuevo dentro del grupo corona virus que produce este enfermedad, con las mutaciones posteriores reportadas.

Fue una situación nueva, por que aconteció en todo el mundo y no estacional, en 2009 la pandemia H1N1, que todavía hacíamos medicina practica, pero con diferencias a la actual la cual tiene una transmisibilidad significativa mayor, aunque también fue grave fue grave, se desarrollo primero en el invierno austral, por lo que nosotros pudimos trasmitir experiencia al hemisferio norte y ahí los estudios fueron primeros en el sur y luego el norte, fue al revés que esta.

Al ser menos trasmisible fue menos mediática, que esta y algunas cosas que aprendimos con aquella demoraron en aplicarse en esta, por ejemplo, la gravedad del cuadro en la embarazada.

La enfermedad que produce este virus tiene alguna semejanza con aquel, pero el mecanismo como se produce la lesión, lo que nosotros llamamos la patogenia, es diferente, utilizando para el tratamiento pocos fármacos similares a la anterior.

Es decir, son parecidas, pero no iguales, y eso es algo que debemos aprender para el futuro, ya que debemos estar preparado.

Se insiste cada vez mas, que hay una sola salud, humana, animal y vegetal, con un medio ambiente adecuado,lo que debemos cuidar para buscar este equilibrio.

El mes próximo en nuestra ciudad se reunirán las Academias de Medicina y Veterinaria de Uruguay y la Academia de Veterinaria de Argentina, ya que este tema preocupa a los académicos de la interacción humana-animal con repercusión en la salud, señalamos alguna, como por ejemplo la leishmaniasis, hidatidosis, o las lesiones que producen los perros asilvestrados, tanto en humanos como en animales.

Esta pandemia que estamos viviendo, nos certifico la globalidad del mundo, tenemos que saber, que por ejemplo el 29 de junio 2018 fue un record, donde se registraron 202.157 vuelos ese día.

Con la frecuencia y rapidez del viaje aéreo hace la trasmisión en un día de enfermedades que antes eran en remotos lugares, antes demoraban días o meses por lo viajes en barco, algo que no existe más al acortarse las distancias.

En todo el tiempo hay más de 1 millón de personas volando, hay un promedio de 9728 aviones en el aire al mismo tiempo llevando 1.240.406 personas como fue reportado el 19 mayo 2017.

Desde 2019 que fue reportada por los científicos de China, rápidamente el virus SARCOD 2 se trasmitió al mundo, en la primera quincena de marzo de 2020, se declara emergencia sanitaria en nuestro país. Los acontecimientos rápidamente se desarrollaron, tanto en el Gobierno como en el área asistencial y científica.

Se nombra el GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), formado por 3 científicos relevantes de nuestro medio, Radi, Cohen y Paganini, asimismo 50 científicos especializados en diferentes ramas, coordinados por los anteriores, realizaban tareas acordes a su expertice, había que revisar y asimilar los miles de estudios científicos que se publicaba día a día, en diferentes áreas desde la virología, la biología molecular, la epidemiologia, la infectologia, la medicina intensiva, la psiquiatría,las matemáticas, las comunicaciones, y múltiples más.

La información muchas veces era heterogénea y varias con metodología no adecuada, y a veces con interés comerciales, asociada a las paginas truchas en internet (fakenews, fakes web, etc.), que llevo a la confusión de organismo internacionalesque debían tomar resoluciones para aconsejar a los gobiernos, por ejemplo, al inicio se decía que la máscara facial no era necesaria, así como medicamentos viejos que le encontraban indicación en este preocupante desafío, con publicaciones en revistas muy respectadas por la grey científica internacional.

Para tener una idea sobre la preocupación en una materia que puede tener el mundo, hay que, a través de un buscador, evidenciar que hay publicado.

Si ponemos en Google Académico, COVID 19 reporteres científicos aparecen 4230 publicaciones, si ponemos solo COVID 19 aparecen 4.400.000.

Todo esto, como es siempre, es necesario adaptarlo, hacerlo aterrizar con las particularidades de nuestro país, sobre todo en las áreas asistenciales, tanto en recursos materiales como el capital humano disponible.

Así como las posibilidades diagnosticas e investigativas, para poder tener nuestras propias conclusiones, que muchas veces no son iguales a otros lados, pero es necesario compararlo para saber si estamos en el camino correcto, o nosotros ser faro en este camino con tinieblas.

Hace 15 días en la Academia Nacional de Medicina, el Prof. Javier Hurtado, jefe del Centro de referencia Covid de ASSE en el Hospital Español en Montevideo, realizaba un resumen sobre las repercusiones del virus en la Medicina Intensiva.

De ello señalamos; el 30 de junio 2021, empezó a bajar significativamente el numero de pacientes que se ingresaba al CTI, así como el numero de fallecidos por la COVID 19, ya que se lograba un numero importantes de vacunados en Uruguay.

Se constato que luego de la vacunación, los pacientes ingresados a CTI un 92% eran sin vacunas, 6% con una dosis sola, y solo un 2% completamente vacunados.

Con estos datos avalamos en Uruguay la efectividad de la vacuna para la prevención de los casos graves y como consecuencia disminucióndel numero de defunciones en los pacientes inmunizados.

Ahora estamos con la 3er. Dosis, y es probable que tengamos que vacunarnos contra el coronario virus y sus variantes como hoy lo hacemos contra la gripe y el H1N1, anualmente

Un tema que nos llevaría toda una charla, destaco, las vacunas: su urgente desarrollo y aplicación, la discusión en el mundo sobre la obligatoriedad de la misma o solo para algunos colectivos como los encargados de la sanidad y de la enseñanza para salvaguardar a terceros (pacientes y estudiantes), la posibilidad de seleccionar la admisión en espectáculos u actos públicos. Todos temas de opinión, discusión que esta siendo resuelto de manera diferentes en los distintos países, etc.Asi como las manifestaciones publicas en su contra, etc.

Seguimos con la pandemia, día a día las informaciones cambian o se agregan

La vacunación en los niños mayores de 5 años, ya se practica en varios países, se han reportado en nuestro país brotes en esos grupos etarios, así como la duración que los vacunados dejan de ser trasmisores, actualmente casi el 100% de los casos son por la variante Delta, ya casi no queda la P1 que fue la que más nos azoto, etc., etc. Por todo esto debemos seguir cuidándonos de acuerdo a las recomendaciones que realicen las autoridades competentes.

Debido a la necesidad de continuar los trabajos y enseñanza, dentro del slogan «quédate en casa» se desarrollaron varias plataformas digitales que acelero el uso de tecnología de la información y las comunicaciones, así como el desarrollo de nuevas, lo que determino ese cambio, que llego para quedarse, ya que tiene cantidad de beneficios que ya se han comprobado científicamente.

Por ahora seria las reflexiones más significativas que me parecieron.

De toda crisis es necesario aprender, para prepararse para el futuro y parafraseando a Charles Darwin, «no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la mas inteligente, sino que es aquella que se adapte mejor al cambio».

Por ultimo, y por ello no menos importante:

Agradecimiento a profesionales y funcionarios de la salud, así como a todos los diferentes científicos que trabajaron y asesoraron al Gobierno en esta temática, y en este dia un MUCHAS GRACIAS ¡!!! Muy grande a todos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, que gracias a ellos, se difunden las medidas y novedades sobre esta enfermedad permitiendo la lucha contra ella.

¡¡¡¡¡Muchas gracias y FELIZ DIA DEL PERIODISTA!!!!!