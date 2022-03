“Reflejos”, el libro de José Balderrín

El 2 de agosto de 2018 y el 22 de abril de 2019, esta página de Cultura de EL PUEBLO incluyó poemas de José Balderrín. En ese momento, este carpintero y artista plástico salteño, solo había mostrado poemas en redes sociales, sin demasiada preocupación por ordenar el material y menos aún por publicar un libro.

Pero después, dos amigos suyos, también poetas y salteños ambos, creyeron que los poemas de José ameritaban estar en un libro. Ellos fueron Nidia di Giorgio y Jorge Menoni. Y aunque él dice, “me siento pintor, no poeta”, lo convencieron. Es así que entre ambos prepararon el material, sumaron para la portada una fotografía tomada por Miriam Leal, y lo publicaron. Se llama “Reflejos” y ya está en las librerías de Salto.

Hoy ofrecemos una breve muestra; antes, los datos biográficos que aparecen en la contratapa y el prólogo de Jorge Menoni.



DATOS BIOGRÁFICOS: “José Balderrín. Salto, Uruguay. Pintor y poeta. estudió en la Universidad del Trabajo. Participó del Taller pedro Figari, de la Asociación Cultural Horacio Quiroga, donde asiste a los cursos dictados por el Maestro José Cziffery, junto al Arq. César Rodríguez Musmanno, funda el Taller El Riacho. Expuso en varias oportunidades en el Museo Chalet Las Nubes. Sus poemas han sido publicados en Diario El Pueblo y Revista Cultural Ámsterdam Sur”.

PRÓLOGO: “Un poeta al viejo estilo quizás el poeta del amor, el palabrista entre el sueño y la vigilia, el poeta solitario o el pintor de la ternura. José Balderrín escribe como pensando, su poesía simplemente sucede, ocurre diariamente como ocurre un enamoramiento, un hecho cotidiano, un asombro, cuando el corazón de Balderrín se pone a pensar la vida. Y estoy casi seguro que él no se llama poeta a sí mismo, y sin embargo lo es desde el momento que sus poemas hablan de la condición humana.

“Esta noche/ he ido a golpear/ a la puerta de mi infancia”

Luego de leerlo y volverlo a leer en este medio que son las redes en donde muchos poetas dejan un atisbo de su existencia creadora, como escribiendo en el agua para que solo almas sensibles lo lean y disfruten en solitario antes de seguir corriente arriba como el viaje del pez dorado en las rocas de basalto de Salto Chico.



“En tu río cristalino/ fui contigo/ navegante/ al lugar de la miel/ y los abuelos”.

Podemos mirar su poesía como cuando nos sentamos debajo del ombú a contemplar el universo y nos topamos en un solo tiempo con lo fugaz y lo eterno, ese instante inaprensible que nos golpea el alma pues los versos de José nos hablan de ausencia, de amor, de fragilidad, del ser humano común, de carne y hueso, de su sufrimiento, de su misterio.

“Que la luna redonda ruede/ silenciosa en los umbrales/ no ven que dormida está/ Florencia en su blanca cuna”.

La poesía de José por suerte no cae en ninguna doctrina, en ningún estilo, en ningún dogma, es la poesía de la libertad, es única, crece en solitario pero acompañada de su sensibilidad hacia el mundo y en la profundidad de la simpleza.

“Mi niña de los mil colores/ no te ocultes detrás del río/ las flores de tu pollera/ aún cubren mi oscuro cielo”.

Sus versos son imágenes que pone ante nuestros ojos no solo para que las contemplemos, sino para que sigamos escribiéndolas en nuestra piel.

“¿En qué mar/ navega abuelo/ ese pez de madera/ que has tallado?”.

Resumiendo, la poesía de Balderrín es la poesía de la claridad, de lo vivido, de lo sufrido, de lo amado, de la pérdida, del amor a los otros y el mundo, de las historias que acontecen para que el poeta nos las cuente.

“Y los pájaros llegaron/ eran pequeños/ diminutos/ Entraban y salían / del árbol que engendra las magnolias”.

Jorge Menoni, Ámsterdam 2022

Muchas muertes

en mi ser habitan

una me trae

rumor de alas presurosas

otra me trae una llaga

para mi costado izquierdo

y un madero

y clavos en sus manos

queriendo crucificarme

no podría enumerarlas

muchas muertes

dentro de mi ser habitan.

(Pág. 28)

Busco un pájaro azul

lo presiento

en la alta copa de los árboles

en la calle de piedra o junto al río

por él pregunto

no lo han visto

ni al pez dorado

que me mira a la luna anaranjada

ni el pescador

que teclea palabras que se hunden

busco un pájaro azul

cierto es que vive

como cierto es

que es azul su vestidura.

(Pág. 36)

Saldré a golpear

hoy

algunas puertas

hasta que

en cualquier momento

se asome

el indigente hermano

el que ríe

como solo lo hacen

los pobres de la tierra

y con él reiré

abrazando su alegría

(Pág. 53)

Quiero que el viento

se lleve los relojes

que mi tiempo marca

los perros que

implacables

muerden mi sueño

en la alta noche

pero que me traiga

el olor de tu cuerpo

y la secreta melodía

que hace danzar al árbol

frente a mi ventana.

(Pág. 47)

No me mires así

como al pasar

porque a pasar

me llevas contigo.

(Pág. 27)

Todas las mañanas

despierto contigo

Todas las mañanas

me hiere tu ausencia.

(Pág. 30)

En la noche oscura

alguien tocó mi hombro

solamente dije

Hola amor

(Pág. 42).