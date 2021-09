REDAM SALTO en el ATENEO el martes 21, a la hora 17

REDAM SALTO, como todos los años, dice presente en este día, realizando un conversatorio en el ATENEO el martes 21, a la hora 17, para hablar de este tema tan importante, además de otras actividades de difusión, .El objetivo es dar a conocer esta enfermedad, para que todos podamos tomar medidas preventivas, considerando su aumento a nivel mundial, siendo padecida no solo por adultos mayores, sino también por adultos jóvenes, causando un deterioro cognitivo importante. En su etapa inicial presenta pérdida de memoria, del sentido de la orientación, dificultades en la planificación de tareas, o la resolución de problemas, entre otros síntomas. El proceso suele acompañarse de cambios en la personalidad y el comportamiento. No se conocen sus causas, por ahora, no hay un tratamiento que pueda prevenir o detener el curso de la enfermedad. Sí hay medicamentos que pueden paliar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los afectados. Es fundamental que toda la población esté enterada de la temática para así poder trabajar en la prevención. Esto se logra llevando una vida activa, saludable y satisfactoria,. Manteniendo la mente y el cuerpo sanos, lo que lograremos si adquirimos nuevos conocimientos. Nos relacionamos socialmente, integramos grupos, hacemos ejercicios, (cada uno en la medida de sus posibilidades) y nos alimentamos sanamente. Debemos conocer nuestras emociones y como ellas inciden en nuestro cuerpo al l que debemos conocer y cuidar. No olvidemos que como cuidamos nuestra salud física, también debemos cuidar nuestra salud mental.