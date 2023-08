Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito se opone rotundamente

Preocupa tentativa de instalar “picómetros”

Días pasados EL PUEBLO recibió un comunicado de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito (RE.NA.VIC), en referencia a una iniciativa que se planteó en el departamento de Maldonado: instalar espacios para correr “picadas” de motos. Es así que este diario tomó contacto con Alba Curbelo, integrante de la mencionada Red y, además, miembro de la Mesa Interinstitucional de Tránsito, para conocer más al respecto.

Por un lado, dijo que preocupa que eso sea aprobado y que luego la idea trascienda a otros puntos del país. Cabe recordar que en Salto, hace un tiempo ya hubo una tentativa en ese sentido por parte de un grupo de jóvenes “corredores”. Por otro lado, esta Red ve con alarma que un integrante de la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial) al parecer habría manifestado estar de acuerdo con el proyecto, lo que para Alba Curbelo “sería una incoherencia, una contradicción con los propios objetivos de la UNASEV”.

Asimismo, quienes están a favor de la creación de este tipo de espacios, argumentan que es una forma de aislar el riego o el peligro del resto de la sociedad, llevándolo a un lugar exclusivo y apartado. Se entiende que así, participarían solo interesados en someterse a ese riesgo y no personas inocentes que nada tienen que ver. Sin embargo, sostiene Alba que quienes participan allí “seguramente no son conscientes a qué se están sometiendo y entonces nosotros como sociedad no podemos permitirlo”. Porque además, expresó, “¿cómo sabemos qué otras personas van a estar allí mirando el evento y pueden sufrir las consecuencias?…¿los padres sabrán?…Creo que hay que evitarlo”.

En definitiva, todas las instituciones aludidas (RENAVIC, UNASEV, Mesa Interinstitucional, y otras de similares objetivos) trabajan en pos de “cuidar y defender la vida, por lo tanto no se puede alentar las prácticas que atenten contra ella”, sostuvo la entrevistada.

El comunicado expresa textualmente:

“Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, Uruguay, por la presente queremos hacer llegar a la población, a las autoridades, a las instituciones, a las organizaciones y a los medios de comunicación, nuestra desconformidad y posición con respecto a los “PICÓMETROS” a instalarse en principio en el Departamento de Maldonado y la incitación a otros por autoridades a establecer estas prácticas.

Nuestra Red se caracteriza por la defensa y cuidado a la vida en conducción de vehículos, y vemos en estos mal entretenimientos y espectáculos una incitación de atentado a la vida, a la muerte violenta, a lesiones con secuelas permanentes en vehículos de alto riesgo, acondicionados, sin elementos de seguridad y la exposición a otros a consecuencias colaterales a los que se exponen.

La falta del incumplimiento a las normativas y Ley de Tránsito y sus consecuencias en la salud, gastos del Estado, para la recuperación de lesionados, la pérdida de vidas jóvenes y el problema social que generan estas prácticas.

Por tal motivo y en defensa de la vida decimos:

NO A LAS PICADAS Y EVENTOS DE RIESGO. SÍ A LA VIDA!

Exhortamos a organizaciones, instituciones y autoridades a revertir estas decisiones pensando en defensa y cuidado de LA VIDA”.