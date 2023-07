Red Bull confirmó sus pilotos para el 2024

Por Nicolás Caiazzo

Christian Horner, CEO de Red Bull Racing, confirmó que tanto el neerlandés Max Verstappen como el mexicano Sergio Checo Pérez volverán a ser los pilotos de la escudería austríaca en el Mundial de Fórmula Uno de 2024.

La confirmación llega después de algunas semanas de rumores respecto al futuro del conductor azteca, cuya continuidad en la escudería que lidera el Mundial de constructores parecía estar en duda por los últimos malos resultados.

De hecho, se especuló con el retorno del australiano Daniel Ricciardo, quien es el tercer piloto de Red Bull desde noviembre de 2022 y dijo tener expectativas de volver a la parrilla en 2024. También se lo vincula con AlphaTauri como posible sustituto del neerlandés Nyck de Vries.

“Nuestros pilotos serán Max y Checo el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva, y creo firmemente que Daniel quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025”, dijo Horner en The F1 Nations Podcast.

Será la cuarta temporada consecutiva de Red Bull con los mismos pilotos y buscará su tercer título de constructores de forma consecutiva. En 2021, cuando Verstappen llegó desde Aston Martin y Checo Pérez de Racing Point, terminó en segundo lugar detrás de Mercedes. En 2022 ganó el Mundial de constructores y en 2023 le lleva 208 puntos de ventaua a Mercedes.

Verstappen lidera el Mundial 2023 con 255 puntos, 99 más que su compañero de equipo, que está segundo en la general. Tercero con 137 aparece el español Fernando Alonso, de Aston Martin.

ACCIDENTE DE “CHECO”

El piloto de Red Bull cometió un error en su segunda vuelta, cuando después de tomar la curva 4, Checo Pérez pisó la hierba con la rueda delantera izquierda a bastante velocidad, llegando al punto de frenada de la curva 5. Consecuencia de esta sensible e incomprensible salida de pista, el piloto mexicano perdió el control de su monoplaza, trompeando con su RB19 hasta impactar lateralmente con las barreras, rompiendo la suspensión y potencialmente los nuevos pontones que el equipo Red Bull estrenaba en este Gran Premio de Hungría.

“No puedo creerlo. He pisado la hierba y lo he perdido”, comentaba el piloto de Red Bull tras su accidente en los Libres 1 del Gran Premio de Hungría, en un momento inoportuno por lo temprano en que se produce dentro de este fin de semana de carreras –perdiendo tiempo de pruebas y para desarrollar confianza–, pero sobre todo en una situación coyuntural mucho más problemática, en la que desde que la Fórmula 1 se sumergió en su gira europea de 2023, Checo Pérez no ha conseguido entrar en Q3 en ninguna de las últimas sesiones de clasificación. Hecho a lo que hay que sumar una natural debilitación en la confianza del equipo –como lo demuestra el ascenso de Daniel Ricciardo a AlphaTauri y sus potenciales posibilidades de disputar el asiento a Checo en Red Bull para 2025–.

En síntesis, un nuevo error de pilotaje de Sergio Pérez, difícil de comprender teniendo en cuenta el talento que se le presupone y el monoplaza que conduce; que en contra de sus mejores deseos y los de Christian Horner o Helmut Marko, no suponen un buen augurio para el resto de un fin de semana en Hungaroring en el que Checo se juega una vez más parte de su prestigio y su potencial continuidad dentro del equipo que actualmente domina con soltura la Fórmula 1, aunque principalmente gracias a los resultados de Max Verstappen en las últimas semanas de competición.

Además, este accidente juega bastante en contra de los intereses de Red Bull en el marco del GP de Hungría, más allá del impacto económico. Y es que con las importantes novedades que traía el equipo a esta undécima cita del calendario de la Fórmula 1 en 2023, los de Milton Keynes se quedarán con muy pocas oportunidades de poner a prueba las actualizaciones antes de la hora de la verdad, sobre todo entendiendo que el resto de la sesión se desarrollará en mojado, dejando muy poco margen a los austriacos para experimentar y entender sus mejoras por una bandera roja que de no haber provocado, habría brindado algo más de margen al equipo.