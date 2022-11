Recuerdan prohibición de uso de pirotecnia sonora ante la cercanía de las fiestas tradicionales

Comprende el uso doméstico, espectáculos públicos y eventos privados

La Intendencia de Salto realizó una conferencia de prensa referida a la normativa y el control del uso de pirotecnia sonora y artefactos de estruendo, que tiene como máximo autorizado 80 decibeles de intensidad sonora según decreto 7291/2021 de la Junta Departamental. Esto comprende el uso doméstico, espectáculos públicos y eventos privados.

El director de Gestión Ambiental, Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Nicolás Palacios, dijo que el año pasado se hizo un muy buen trabajo entre Jefatura de Policía, Intendencia, Bomberos, y recordó que se tuvo tolerancia con artefactos de hasta 110 decibeles debido a la mercadería que ya se encontraba en el departamento. Pero este año se aplicará la normativa aprobada por la Junta que tiene como tope 80 decibeles.

En la conferencia de prensa también se informó que se controlará la ubicación de los puestos, para que no estén próximos a estaciones de servicio u otros lugares particularmente peligrosos. La inspectoría departamental fiscalizará y además retirará todo el material que no cumpla con la normativa. Las multas por incumplimiento van de 5 a 350 UR.

Para comercializar material pirotécnico es necesario registrarse en la Intendencia de Salto. Los interesados deberán iniciar un expediente presentando documento de identidad, timbre administrativo y ubicación del puesto de venta.

Por su parte, Alejandro Amarillo, representantes de la protectora de animales PRODEA, señaló la importancia de la educación, para que se sepa cómo afecta la pirotecnia. En el caso de los animales, estos no solo se ven afectados, sino que pueden escaparse y provocar accidentes.

El secretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, destacó el trabajo realizado en conjunto con ediles, con otras instituciones y con los proveedores de este tipo de artículos para llegar a la normativa actual de 80 decibeles, pero que se trabaja para llegar a cero decibeles admitidos. «Quiero destacar la importancia de tomar conciencia y de tener responsabilidad frente al otro, y recordar que lo recaudado por multas no quedará en la Intendencia, sino que irá para las instituciones que trabajan en el tema», sostuvo Chiriff.