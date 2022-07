Rector anunció nuevas carreras en las sedes del interior de la Universidad de la República

En visita a Salto este martes, el Rector de la Universidad de la República, Prof. Rodrigo Arim, realizó importantes anuncios donde se destaca el dictado completo de la carrera Licenciatura en Computación a partir del próximo año en la sede Salto del Cenur Litoral Norte Udelar.

El Rector también dijo que se estará realizando un fortalecimiento de la Carrera de Doctor en Medicina y del área Salud que se imparte en las sedes de Salto y Paysandú, ante la gran demanda que la misma ha tenido en la región.

En conferencia de prensa también hizo alusión al mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas que se encuentra a consideración en el Parlamento, el cual señaló “vemos con gran preocupación” para la Udelar.

Haciendo referencia que lo solicitado por la Udelar para esta Rendición de Cuentas era un monto muy austero, reafirmando que “cuando la Udelar recibió escasos recursos pudo hacer mucho” en alusión a las nuevas carreras que se anuncian en el interior del país.

No obstante mencionó que en diálogo con diferentes legisladores, encontró una buena respuesta en cuanto a no acompañar la quita de los recursos que se aportan a la Udelar por concepto del adicional al Fondo de Solidaridad. Lo que significa el 3% del presupuesto de la Udelar.

Arim expresó que no contar con el presupuesto solicitado por la universidad, de unos 1.500 millones de pesos uruguayos, significa entre otras limitaciones no poder desarrollar nuevas carreras en el interior, entre ellas la carrera de Ingeniero Civil en la sede Salto, para lo cual presupuestalmente resta muy poco.

En la agenda desarrollada por Arim, incluyó un encuentro con los equipos de legisladores nacionales representantes del departamento y una conferencia de prensa donde realizó los anuncios de las nuevas carreras en el interior del país.

La jornada culminó con una reunión interna con docentes, estudiantes, funcionarios no docentes y egresados universitarios.

El Rector estuvo acompañado por el Presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, Dr. Rodney Colina; el decano de Facultad de Medicina, Dr. Miguel Martínez; la decana de Facultad de Ingeniería, Ing. María Simón; la directora del Cenur Litoral Norte, Mg. Graciela Carreño, y el director de la sede Salto, Ing. Agr. Pancracio Cánepa.