Reconocimientos en el día del Leonísmo

En un cálido acto se celebró el pasado viernes 8 en el Palacio Córdoba el día del Servicio Leonistico que comenzó con Estela Gauthier de maestra de ceremonia y la bienvenida de parte del León Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti. Presidente del Club de Leones Salto Los Azahares. Facilitador GMT del Distrito J1 de Clubes de Leones del Uruguay, realizando un raconto del significado del leonismo para luego comenzar con los homenajes a distintas personas e instituciones.



Acompañaron al Presidente Cartagena , la Vice Pte Vanesa Farías y Secretario Marcelo Villas Boas.

PRIMER ENTREGA de CERTIFICADOS de RECONOCIMEINTOS

Certificado de SERVICIO LEONISTICO 2021 por su trayectoria y labor desarrollada.

León Martha Artave y León Teresita Silveira. Fundadoras de nuestra selva el 11/08/1992. 1er Club de Leones de mujeres de nuestro Distrito J1. Con 29 años de trayectoria ininterrumpidos, ocupando distintos cargos en nuestra selva

León Yolanda Passarini, León Griselda Perira Das Neves, León Ulma Motta. Por su trayectoria y servicio brindado en nuestro Club de Leones. Son Leones que han ocupado distintos cargos y sobre todo han sido ejes principales de mantener nuestra selva en el camino del servicio e integrando las nuevas generaciones.

SEGUNDA ENTREGA de CERTIFICADOS de RECONOCIMIENTOS

LEOS y Cachorros del Club de Leones Salto los Azahares nominados al Certificado de SERVICIO LEONISTICO 2021 por su trayectoria y labor desarrollada.

Leo Erick Cavanna. Por su presidencia 2020- 2021, siendo un año de muchos desafíos y haber creado obras que apoyaron a la comunidad en Pandemia como la creación de tapabocas y máscaras sanitarias que se fabricaron en Impresoras 3 D con apoyo de la Fundación Leones del Uruguay.

Leo Mariano Correa. Presidente fundador del Club Leo Salto Oriental. Período 2019-2021. Por su labor destacada en fomentar el apoyo a merenderos de nuestra ciudad, la fabricación de tapabocas junto al apoyo de madres que fabricaron los mismos con apoyo de materiales donados por Club Montevideo Malvín.

Leo Diego Lima. Actual Presidente del Club Leo Salto Oriental. Período 2021- 2022. Luego de un accidente sufrido en nuestra ciudad en el año 2019, un conjunto de amigos y voluntarios organizan una campaña de recolección de fondos para las 2 operaciones de los ligamentos, logrando la meta; siendo el origen de la Fundación del Club Leo que hoy preside, fundado en Salto el 24/10/2019.

CACHORROS SALTO LOS AZAHARES. Este grupo de niñas y niños son quienes han desarrollado servicio comunitario desde el año 2018 en defensa del medio ambiente, reciclado, huerta orgánica, ayuda a merenderos, y más obras realizadas desde el corazón, por lo cual se le entregará un certificado de reconocimiento al Club. Esta presente SOFIA CARTAGENA en representación de sus compañeros.

A su vez invitamos a Vanesa Farías 1er Asesora Nacional de Cachorros del Distrito J1, fundadora del Club de Cachorros Salto Los Azahares.

TERCER ENTREGA de CERTIFICADOS de RECONOCIMIENTOS

Instituciones y empresas que han colaborado y fortalecido al Club de Leones Salto los Azahares nominados al Certificado de SERVICIO LEONISTICO 2021 por su trayectoria y agradecimiento al esfuerzo y dedicación de ayudar a los demás.

APC Asociación de Periodistas y Comunicadores de Salto, fue promotor junto a nuestra selva de defender el voluntariado en el año 2019, ha sido parte de varias campañas de apoyo a salteñas y salteños que así lo han necesitado..

MERENDERO LOS TOTITOS.

De Pablo y Thalia, merendero ubicado en el terreno de la familia en el Barrio Los Teros que funciona desde marzo de 2020, al momento de desatarse la PANDEMIA comienzan a desarrollar esta tarea voluntaria y de gran valor.

En este lugar atienden a más de 50 niñas y niños junto a las familias que participan de las meriendas y de las ollas solidarias.

Empresas o comunicadores de la prensa local, por su aporte desinteresado y colaborar con nuestras obras, no son los únicos que han colaborado, pero sí a quienes queremos destacar este año 2021.

DIARIO EL PUEBLO, LA PRENSA

CANAL 8 y CANAL 5 de CVS; 4 de Cable Visión.

RADIOS: LIBERTADORES AM 1020-

FM ALEGRIA 91.3-

-ARAPEY AM1450

TABARE AM 740

-TURISTICA AM 1410

CASTER PRODUCCIONES

CERO ESTRÉS PEDRO RODRIGUEZ

QUINTO ELEMENTO. Multimedios. Daniel Caiazzo y Valeria Giovanoni.

FAMA Produciones de Gustavo Rossi.

Empresas que han colaborado en distintas obras

PANADERIA LA PANNONO- LA NEUTRAL- DON DIEGO

REINA NARANJA

Barraca JORGE.

HF Herreria de Hugo Ferreira.

AUGUSTO RIVERO . Quien coordino y realizó la producción de MARCARAS en Impresoras 3D. Obra del Club y de la Fundación Leones del Uruguay.

CUARTA ENTREGA de CERTIFICADOS de RECONOCIMEINTOS

Autoridades locales y nacionales que se han destacado en actividades de apoyo y colaboración con el Club de Leones Salto los Azahares .

Senador y Ex Intendente de SALTO Sr. German Coutinho. Hijo de un destacado León Arturo «Tito» Coutinho, fue quien nos apoyó y llevó nuestra defensa a la Comisión del Senado sobre un proyecto sobre voluntariado que en nada favorecía nuestra causa.

Intendente de SALTO Dr. Andrés Lima. En el año 2018 nuestra selva queda sin Sede y en forma inmediata nos otorgó un lugar en la Sede de Juventud y Deporte en calle 19 de Abril. Ha sido un incasable colaborador con la fundación de nuestro Hogar Estudiantil que funciona en nuestra actual Sede en Bilbao 77 desde el pasado 29/03/2019.

Presidente de la Delegación Uruguaya de CTM Dr. Carlos Albisu. Fue integrante del Club Leo Salto Centro, hijo de destacado León, Nestor Albisu, sensible a nuestros requerimientos, es el responsable que nuestro Hogar Estudiantil continúe en la Sede de Bilbao 77, dando becas de alojamiento a 11 estudiantes de Tacuarembó, Artigas, Paysandú y Río Negro entre otros que buscan un futuro en la Educación universitaria o Técnica que ofrece nuestra ciudad de Salto.