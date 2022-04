Recomendaciones de Policía Caminera para esta semana de Turismo

La Policía Caminera recuerda una serie de recomendaciones a la hora de emprender el viaje de vacaciones y así evitar inconvenientes y accidentes de tránsito.

Entre los puntos más importantes se encuentran el respeto a las distancias y límites de velocidad que, según indicó la vocera de esa Dirección, Vanessa Briozo, se trata de factores importantes que previenen accidentes de tránsito.



Entre otras recomendaciones, Briozo explicó que planificar el viaje y tratar de conocer las principales características de la ruta a seguir es una buena práctica previo a emprender el viaje, así como tener un buen descanso y estar en condiciones anímicas como para cubrir la distancia que se piensa recorrer. También es importante llevar identificación personal de todos los ocupantes y licencia de conducir y documentación del rodado (originales) y revisar con atención el estado del vehículo, por ejemplo: ruedas, frenos, luces, suspensión, rueda auxiliar, gato, llave de rueda y balizas para atender cualquier inconveniente en ruta de manera segura.

También asegurar que el transporte de cargas esté debidamente sujeta al trailer y distribuida para evitar que puedan caer durante el trayecto y generar situaciones de riesgo para los demás vehículos, así como controlar las luces y ruedas del remolque.

Por otra parte, la vocera indicó que durante el trayecto existen otras recomendaciones a tener en cuenta que le van a permitir tener un viaje seguro: no exceder los límites de velocidad permitidos y adecuarse a la densidad del tránsito vehicular y a las condiciones climáticas, tanto con lluvia como con niebla. También tener precaución al ingresar a rutas principales desde vías secundarias o calles y respetar las señales de “Ceda el Paso” o “PARE”, así como verificar antes de cruzar o doblar que no vengan vehículos desde ambos sentidos.

Briozo recordó no adelantar cuando en la ruta exista franja amarilla continua a su izquierda o en cimas de repecho, curvas a la derecha, accesos a puentes, pasos a nivel y curvas a la izquierda sin visibilidad, al tiempo que se debe recordar que está prohibido circular o estacionar en la banquina, excepto por emergencia, ya que está destinada únicamente al tránsito peatonal.

Además, se debe circular con las luces cortas encendidas de forma permanente y utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente (vehículos de cuatro ruedas) y casco homologado, solamente ocupado por dos personas (birrodados). En este caso se debe recordar que los niños no pueden circular en moto si no alcanzan el posapié, mientras que, en vehículos, los menores de 12 años deben viajar en los asientos traseros sujetos por los cinturones de seguridad y en las sillitas SRI (Sistema de Retención Infantil).

No está permitido el transporte de personas sobre las cajas de camiones o camionetas, lo que se fiscalizará por parte de los operativos de control policial que se van a desarrollar durante toda la semana. Siguiendo estas recomendaciones de la Policía Caminera, vas a tener un viaje más seguro.