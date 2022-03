Un torneo de fútbol femenino muy especial se anuncia para el martes 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, aquí en Salto.

Será en el Estadio Juan José Vispo Mari, participarán, los clubes Salto Uruguay, Salto Nuevo, La Clande de Rincón de Valentín y la IASA-INR.

Precisamente, este último equipo, la IASA-INR estará conformado por reclusas de la Unidad 20 del INR. Y por si fuera poco, este singular torneo de fútbol, como frutilla del postre, se anuncia la presencia de Sofía Oxadabarat, jugadora salteña que integra la Selección uruguaya de fútbol femenina y que revista en el club Defensor Sporting de Montevideo,. Organizan este campeonato: “8M Día Internacional de la Mujer”, Inmujeres Salto y la Unidad N°20 para personas privadas de libertad del INR. La entrada es libre. Apoyan: Coordinación de Deportes de la Intendencia de Salto, el Consulado Argentino en Salto y la liga Salteña de Fútbol Femenino.. En conferencia de prensa brindaron detalles del certamen María de los Ángeles Machado (Unidad N° 20 INR), Adriana Miraballes (Inmujeres-Salto) , Luis Vispo ( Coordinador Deportes Intendencia de Salto), Carol del Río(Cónsul de Argentina en Salto).

La Directora de la Unidad 20 del INR, María de los Ángeles Machado, inició la conferencia, destacando: “Ideamos para el día martes 8, Día Internacional de la Mujer, a las 14 horas, en el Estadio Vispo Mari una actividad de fútbol femenino, de un torneo cuadrangular. En este sentido la Unidad 20 viene realizando una preparación interesante con su equipo femenino, que en estos momentos cuenta con el apoyo de CTM con relación a la indumentaria y al desarrollo de este proyecto. Se contará con la participación de cuadros del departamento. A la vez tenemos la grata noticia de contar con Sofia Oxandabarat, que es una jugadora salteña, integrante de la selección uruguaya de fútbol femenino y que jugará con el equipo de la Unidad en este torneo”.

María de los Ángeles Machado, dijo que la actividad deportiva de l equipo femenino se viene realizando desde hace tiempo, en forma conjunta con Coordinación de Deportes de la Intendencia, con torneos cuadrangulares, dentro de la Unidad.

En esta oportunidad será la primera vez que las jugadoras participarán en un certamen extramuro, con todo lo que ello

implica. “Es conocer el afuera, dar espacio, dar oportunidad, y para que las jugadoras puedan establecer vínculos de sociabilidad”, dijo Machado..

LA TAN ANSIADA OPORTUNIDAD

Elegir el deporte, elegir el fútbol, soñar con correr en un estadio de verdad, no es algo ambicioso, pero si reconfortante para estas mujeres que se encuentran privadas de libertad. Y van detrás de la tan ansiada oportunidad de recuperar el derecho a sentirse parte de una sociedad, de una comunidad, y una justa deportiva se lo permite, y eso puede ser el inicio de un cambio en sus vidas.

Empezaron a correr detrás de la pelota con los límites de la Unidad 20, con los muros de fondo, y tal vez despertando sonrisas en guardias y otros reclusos, pero, la perseverancia está haciendo camino, y el martes tendrán la oportunidad de vivir una jornada inolvidable.

ADRIANA MIRABALLES Y UNA IDEA QUE RONDABA

La referente de Inmujers en Salto, Adriana Miraballes, comentó que: “Esta actividad, fue una coordinación en conjunto con la Unidad 20. Yo estaba pensando en generar una actividad en este sentido, y unimos fuerzas más que nada; dentro de los lineamientos del Inmujeres, siempre se trata de impulsar y de reivindicar los derechos de las mujeres. Pueden cambiar las líneas estrategicas, pero nuestro horizonte es ese. El año pasado trabajé todo el año aquí en la Unidad y siempre me pareció sumamente interesante este tipo de actividades, porque sino queda como en el discurso el tema de la inserción en la sociedad,. El tema de la integración.

Esta actividad esta pensada no con un fundamento competitivo sino como un espacio de encuentro, de compartir, y de salir de esa habitualidad de la cotidianidad de los muros, mas que nada eso, una integración, un intercambio, entre mujeres”, concluyó diciendo Miraballes.

EL FUTBOL TIENE ESAS COSAS, UNE Y REUNE…

Todos los deportes son beneficiosos para el ser humano. Cada uno tiene sus características y atractivos. Para el rioplatense en general, y los uruguayos en particular, el fútbol une y reúne, porque un partido puede durar 90 minutos, pasado ese tiempo, la rivalidad queda de lado y deja sus espacios, para el saludo, para el intercambio y para la charla franca. En el caso particular de este certamen que se anuncia y del que mujeres privadas de libertad participarán, sin dudas que los organizadores han pensado –y lo han dicho- en la posibilidad de relacionarse la una con la otra, ser compañeras, compartir, ser tolerantes y tener una disciplina, en cuanto al propio equipo de la Unidad, pero a su vez, el torneo abre la oportunidad de compartir con otras mujeres, con otras realidades, pero que comparten el gusto en común de jugar al fútbol..

En el fomento de esos valores, que van más allá del rodar de una pelota, seguramente las hará crecer interiormente, tanto a las que viven privadas de libertad como a la integrantes de los restantes equipos, que no pasan por esa experiencia carcelaria.

Este paso que se da puede tener otros siguientes, en otras Unidades, para que el deporte sea el vehículo de cambios internos en las personas privadas de libertad.

Dicen expertos sobre la importancia de la práctica deportiva en el ámbito carcelario, que además sirve para reducir el nivel de violencia.

LUIS VISPO, LA INTENDENCIA PRESENTE

Luis Vispo es Coordinador de Deportes de la Intendencia de Salto y al hacer uso de la palabra, dijo: “En el Departamento de Deportes lo que estamos haciendo es apoyar esta actividad, como lo venimos haciendo desde hace varios años, buscando que las mujeres tengan su espacio, hagan deportes, y sea algo mas que les va ayudar en la vida, en el estado mental y físico, y Deportes, como ha sido siempre, va a estar apoyando”.



CONSULADO ARGENTINO

PRESENTE

Finalmente, Carol del Río, Cónsul de Argentina en Salto, contó que: “Días pasados, en una reunión con Adriana Miraballes surgió la idea de traer una terna de árbitros mujeres de la Liga Concordiense de fútbol Femenino para que formaran parte de esta integración, que se da en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer..

Quiero agradecer al intendente Municipal de Concordia Alfredo Francolino y al Secretario de Deportes Marcelo Cresto quienes colaboraron para que el Consulado pudiera traer una terna concordiense. Así que los esperamos a todos el próximo martes”

Finalmente digamos que los organizadores cumplieron con todos los requisitos de informar a las autoridades judiciales y policiales, teniendo en cuenta que la jugadoras de la Unidad 20 estan privadas de libertad.