Recibimos y publicamos

En contratapa de ayer sábado y bajo el título “Primicia periodística e histórica: Aquí en la zona de Palomas hubo una parte de la Estancia de San José”, EL PUEBLO publicó una nota basada en un reportaje del periodista Jorge Pignataro al historiador Daniel Cortazzo. Luego, en Redacción recibimos de parte del entrevistado una “Aclaración” que seguidamente compartimos. Antes, vale decir que: 1-Ya que Cortazzo -que no se dirigió al periodista de la manera que sería esperable de una persona respetuosa- pide que se publique “tal cual” lo enviado, no hemos procedido a ninguna corrección, salvo la de agregar “(sic)” cuando hay errores muy evidentes, sea de sintaxis u otro tipo. 2- La grabación de la entrevista, que prueba que al redactar la nota no se modificó absolutamente ninguna de sus expresiones, está a disposición de quien desee escucharla.

ACERCA DE LA ESTANCIA DE SAN JOSEPH

Dado que se publicó en el diario El Pueblo de Salto la entrevista realizada en radio El Libertador (sic), deseo rectificaf (sic) lo escrito en dicha publicación.

1- La estancia de San Joseph fue fundada en la década del 1740, según lo relata el Padre Bernardo Nusdorferr SJ. Este mismo padre Superior del río Uruguay, crea el reglamento para las estancias de cría que se aplicarán entre otras estancias en San Joseph.

2- El motivo de este reglamento fue que en 1730coicidió (sic) la guerra contra los comuneros de Asunción, donde los soldados al mando de oficiales españoles eran milicianos guaraníes. A lo que se suma una epidemia de viruela que diezmó a la población indígena y por tanto esas estancias tuvieron el papel re recuperar (sic) el stock ganadero.

3- En 1750 se concreta el tratado de Permuta o de Madrid. Por el mismo la corona portuguesa entregaría la Colonia del Sacramento a cambio de los 7 pueblos jesuiticos (sic) existentes al norte del río Ibicuypertenecientes (sic) a la corona española

4- Como los indígenas habitantes de esos pueblos y de los restantes guaraníes odiaban a los portugueses, se rebelaron. Para reprimirlos se combinó que loa (sic) ejércitos portugueses y españoles se unieran para combatir la insurrección guaraní

5- En el desembarco español en tierras cercanas a San Javier, con el fin de entorpecer la marcha del ejército español los indígenas de Yapeyu despejaron de ganados e indios al sur del río Arapey, quitándole así alimentos y baqueanos. Eso motivó que los españoles no cruzaran el Arapey y volvieran hacia el Uruguay, embarcándose cerca de Salto. Relatorio del P Nusdorferr, archivo De Angelis, Biblioteca de Río de Janeiro.

6- Las milicias guaraníes que los esperaban más al norte persiguieron a los españoles y hubieron escaramuzas, pero al enterarse que el Mayordomo de la estancia San Joseph les había proporcionado vacas a los españoles, descargaron su furia contra los habitantes de la estancia de San Joseph

7- Como en los mapas publicados se ubica a dicha estancia al norte del Arapey y la documentación no refiere que el ejército español cruzara el Arapey, fui a constrastar (sic) si los vestigios existentes en el paraje Palomas se correspondían con los de una estancia jesuítica. Para ello tuve la invalorable colaboración del Sr. Daniel Salaberry

8- Tenemos que analizar lo encontrado para poder verificar la hipótesis

9- Agradecería que se publicara tal cual lo escrito

Daniel Cortazzo