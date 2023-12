Rebaja en la tarifa de Zona Azul, alejamiento de Albarenque y robos de motos, son algunos de los problemas que preocupan al Sindicato de Cuidacoches

Días pasados, otra vez algunos integrantes del Sindicato de Cuidacoches de Salto se acercaron a este diario con el fin de plantear una serie de inquietudes. Les preocupan varias cosas: la rebaja en el costo de las boletas de Zona Azul que regirá próximamente, la acusación que algunas personas les hacen de haber tenido responsabilidad en la remoción de Henry Albarenque como Director de Movilidad Urbana, etc.

Es así que EL PUEBLO conversó con dos de estos trabajadores, Víctor Mezzetti y Ramón Aguilera, Presidente y Vicepresidente del Sindicato respectivamente.

-¿Qué planteo traen?

V.M: Primero queremos decir que estuvimos reunidos el jueves con el doctor César Sánchez y con el Secretario de la Intendencia, Gustavo Chiriff, y supuestamente bajaba el precio de la tarifa de Zona Azul entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, o sea que va a costar menos…

-¿Cuánto menos?

V.M: Un 50 % menos va a costar.

R.A: Pero yo quiero agregar otro problema y es que no tenemos boletas de una hora, nos dan solo de media hora. Así que estamos planteando dos cosas, que baja el precio y que no hay boletas de una hora que es lo que más pide la gente, porque le sale más barato, entonces se quejan y nos reclaman a nosotros…

-Recordemos precios por favor…

R.A: La de una hora 49 pesos y la de media hora 36 pesos.

V.M: Sea como sea nosotros como sindicato somos una institución, somos un sindicato con todo en regla que incluso formamos parte del Sindicato de Cuidacoches del Uruguay, o sea a nivel nacional, y sin embargo no sabemos cómo va a ser el mecanismo. Se reúnen entre la Intendencia y el Centro Comercial y nos dejan afuera a nosotros. Por lo tanto nosotros no sabemos a cuánto vamos a pagar la boleta, ¿la vamos a comprar al mismo precio, que es 8,50 o la vamos a comprar a 4,25? Ese es el tema.

-Aunque no hayan participado de la reunión entre Intendencia y Centro Comercial, ¿les han dicho algo sobre esto?

V.M: Nos dicen que nosotros vamos a seguir ganando lo mismo, que la ganancia no la vamos a perder, pero cómo va a ser el mecanismo no sabemos.

-¿Por qué interviene el Centro Comercial en esto?

Porque esta rebaja se hace para que los comercios trabajen mejor, es lo que piden los comercios a través del Centro Comercial. Es decir, se toca la Zona Azul, se rebaja, pero si los propios comercios no bajan los precios, la gente va a seguir yendo a comprar a Concordia. Los comercios están trabajando poco por el tema de la Argentina, ahí está el problema, no en la Zona Azul.

-Pero si ustedes ganarían lo mismo no les afecta…

R.A: En realidad mientras nosotros ganemos lo mismo, que hagan lo que quieran con el precio de la Zona Azul.

-¿Entonces?

V.M: Claro, mientras no haya pérdidas económicas para los compañeros que pasan todo el día…Y Sánchez me dijo que no va a haber pérdidas, pero el tema principal es que no sabemos cómo van a ser las reglas de juego..

-Vayamos a otro tema, ¿qué les preocupa del alejamiento de Albarenque?.

V.M: Nosotros nunca tuvimos ningún drama con Henry Albarenque, entonces ¿cómo va andar gente del mismo partido diciendo que nosotros estábamos contentos con la destitución del hombre?

-¿De qué partido? ¿Frente Amplio?

V.M: Claro, porque nosotros por más que tengamos peso como sindicato, no tenemos bandera política y estamos muy agradecidos con la mano que nos dio él, como Director y como persona…Hemos logrado los pases para el ómnibus, la personería jurídica, los pasajes a Montevideo para estar en el Sindicato Nacional… No pueden andar hablando una cosa que no es, eso me dio bronca…A mí me lo gritaron de frente, en la calle, me dijeron “Ahora estarán contentos”. Eso a mí como Presidente de este sindicato me dolió…Me lo gritó gente allegada a él, en lo político y en lo familiar. Supongo que él desconoce. ¿Cómo van a estar diciendo eso si nosotros siempre tuvimos muy buena relación con él? Y ahora queremos tener la certeza de que vamos a seguir teniendo los mismos beneficios que habíamos conseguido, nos dicen que sí, pero habrá que ver…

-¿Ninguna responsabilidad tuvo el sindicato en ese tema?

R.A: Y no, los problemas de ellos son de ellos, nosotros apenas podemos arreglar los problemas nuestros… El sindicato no tiene nada que ver. Al contrario, estábamos contentos con él y hasta quisiéramos que volviera.

-¿Qué otros temas les preocupan?

V.M: Estamos viendo alguna forma de control porque estamos perdiendo mucho dinero en gente que se va sin pagarnos las boletas. Hay días que se pierden 5 boletas, o 6, hay días que se pierden 10, y se te va la ganancia del día. Eso pasa porque la gente va con el tema de que no tiene cambio. Por ejemplo te quieren comprar una boleta con 1.000 o 2.000 pesos, como no tenemos cambio te dicen que van a cambiar y que te pagan a ls vuelta, pero cuando querés acordar agarraron el vehículo y se fueron, y no les ves nunca más la cara. Hay que buscar una solución porque si a vos te faltan 20 o 30 pesos la Intendencia no te los da. A la larga son pérdidas muy grandes…

R.A: Me parece que el usuario se tendría que dar cuenta, ¿no?, la gente tiene que recapacitar…

-Alguna vez nos plantearon que faltaba colocar cartelería, ¿cómo está eso ahora?

V.M: Eso se solucionó, tanto anduvimos que al final se logró todo.

-¿Sobre los robos de motos qué pueden decir?

V.M: Nos tiene muy preocupados. Pero hay que decir también que a veces es culpa del usuario mismo, que deja todo así nomás, todo tirado, el casco arriba de la moto… Y no da ninguna importancia al cuidador, cuando viene levanta la moto y no te da ni las gracias, pero cuando pasa algo como un robo enseguida culpan al cuidador.