Capacitación

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), a través del Comité Departamental de Salto con apoyo de varios actores nacionales y departamentales lanzaron el curso sobre manejo y manipulación de flor de cáñamo que se desarrollará en Salto y Constitución apuntando a formar más de cien personas para el trabajo en estas áreas. La actividad cuenta con el apoyo del PIT CNT, el Centro Comercial e Industrial de Salto y la Intendencia de Salto, además, del apoyo técnico de INEFOP y la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



Se busca formar a personas de todas las edades que luego podrán desarrollar tareas en esta inversión que en Salto es nueva, pero empieza a afianzarse dejando la propuesta de continuar y ser uno de los motores de la actividad, como en su momento fue el arándano que ahora es reconocido. La delegada al Comité Dptal. de Inefop por la Intendencia, María Noel Rodríguez, valoró esta instancia «como un paso más en la capacitación, en la inclusión social y laboral, que no debe ser vista en la peculiaridad del cáñamo que bien valoramos, sino como una forma más de que los salteños encuentren espacios de trabajo a partir de la inversión genuina. La Intendencia, en este caso, junto a los demás actores sociales debe seguir en esta política que lo que hace es profundizar en las oportunidades pero también en la capacitación no solo para esto, sino para el mundo del trabajo en general que es dinámico, que se reconstruye, que genera espacios pero que también marca rumbos y exige actualizaciones permanentes sobre las que debemos trabajar para evitar que por ejemplo las personas mayores encuentren escollos de todo tipo, desde un inscripción digital a la formación de un currículum. En ese marco es que debemos seguir aunando esfuerzos para que acciones así tengan el fin que se logró acá y que hoy podemos presentar a la comunidad teniendo en cuenta que no se agota solo en Salto pues las capacitaciones son en la capital departamental y también en Villa

Constitución».