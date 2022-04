Realizaron cierre de la Semana de la Salud y la Seguridad Laboral

En el Teatro Larrañaga se realizó el cierre de la semana donde se invitó a reflexionar, educar y prevenir sobre la salud y la seguridad laboral. En la oportunidad se presentaron materiales audiovisuales con el objetivo de sensibilizar al público presente integrado por funcionarios municipales, integrantes del equipo de gobierno, y delegados de salud de los sectores de la Intendencia de Salto.

También profesionales de la materia brindaron exposiciones breves relativas a la temática. La actividad a cargo de la Coordinación General, específicamente de la Oficina de Salud y Seguridad Laboral de la Intendencia contó con la participación del secretario general Téc. Univ. Gustavo Chiriff, del coordinador general Dr. Juan Pablo Cesio; quienes coincidieron en celebrar esta instancia que es parte de la planificación y del compromiso de la actual administración. “Debemos concientizar sobre la importancia de la salud y la seguridad laboral y también invertir para que las condiciones laborales se den de acuerdo con las exigencias que muchas veces tenemos sobre la materia” indicó Chiriff. Por su parte, Cesio expresó que la oficina que trabaja sobre la salud y la seguridad laboral “viene realizando charlas, capacitaciones, actividades en sectores de la Intendencia y en el interior del departamento. De la mano de un presupuesto propio ese trabajo es complementario con el de equipamiento y uniformes de los funcionarios.

Este es un equipo preocupado por la prevención que también atiende las necesidades y las preocupaciones diarias. Por eso, para prevenir las respuestas urgentes que tengamos que dar, es importante asistir y formar parte de actividades como éstas, concientizar y asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en el cuidado de la salud. Por su parte, Mónica Rodríguez como encargada de la Oficina de Salud y Seguridad Laboral, expresó “que este 28 de abril donde se celebra el día mundial de la salud y seguridad en el trabajo, nos sirva para seguir educando y tomando conciencia sobre la salud y la seguridad laboral, y también para recordar a compañeras y compañeros que hoy no están por haber sido víctimas de accidentes laborales, o que viven con secuelas por siniestros laborales”. Finalmente, el presidente del sindicato de municipales, Juan Carlos Gómez recordó el surgimiento de esta oficina como una iniciativa e impulso del sindicato. “Para nosotros la seguridad de las trabajadoras y de los trabajadores es una constante preocupación y nos obliga a la lucha por más y mejores garantías para quienes desarrollan diferentes tareas a diario. También debemos decir que es un compromiso de cada trabajadora y de cada trabajador cumplir con la normativa, exigir lo que corresponde, y no olvidar que no sirve de nada hipotecar nuestra salud, la vida, a cambio de dinero”. El lema de la oficina y que se convirtió en eslogan de la actividad es “Nada es tan importante ni tan urgente que no pueda hacer con seguridad”.

Para finalizar se sortearon implementos de seguridad entre los presentes.