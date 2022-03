Real Madrid y Chelsea: ¡un topetazo de novela!

Luego de unos octavos donde las series se definieron por la mínima, exceptuando al Bayern Múnich, en los cuartos tocaron cruces muy importantes. Porque no solo se decidieron los 4 partidos de esta nueva fase, sino que también se definió cómo se darán las semifinales.

De igual manera, esta edición de la Champions League es bastante interesante porque los 8 calificados son equipos bastante poderosos.

Sacando al Villarreal y al Benfica que clasificaron por su buen juego y no por tener un gran poderío dentro de Europa, el resto de conjuntos son de los más poderosos de la élite del fútbol.

Lo cierto es que, tras algunas ediciones de la competición atípicas por el Covid-19, la Champions está volviendo a tomar su formato convencional y promete ser una de las mejores de los últimos años.

LA HORA DE LOS CRUCES

· Real Madrid (España) vs Chelsea (Inglaterra)

·Manchester City (Inglaterra) vs Atlético Madrid (España)·

Bayern Múnich (Alemania) vs Villarreal (España)·

Liverpool (Inglaterra) vs Benfica (Portugal)

Claramente los primeros cruces son los más interesantes porque por un lado se encuentra el equipo con más Champions en la historia, y del otro lado se encuentra el campeón defensor que, si bien está teniendo algunos problemas dirigenciales, demuestra ser un gran cuadro. Y en segundo término, el choque de ideales entre Pep Guardiola y Diego Simeone es algo que resulta muy atractivo.

Aún así, lo mejor de toda esta situación es que las semifinales serán entre el ganador del Real Madrid-Chelsea y el vencedor del Manchester City-Atlético Madrid. Por consiguiente, la otra llave la completarán el ganador del Bayern-Villarreal y el Liverpool-Benfica.