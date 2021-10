Raúl Sendic, Marta Jara y otros ex jerarcas citados a declarar como indagados por Gas Sayago

La Justicia de Crimen Organizado citó en calidad de indagados para los próximos días a varios ex jerarcas del gobierno del Frente Amplio denunciados por su participación en la frustrada empresa Gas Sayago, conformada por capitales estatales (UTE y ANCAP).

Para hoy jueves 21 de octubre fue citado el ex presidente de UTE Gonzalo Casaravilla.

El martes 26 deberá concurrir al juzgado el ex director de Energía Ramón Méndez y el ex vicepresidente de UTE César Briozzo.

Para el miércoles 27 fueron citados a declarar el ex presidente de ANCAP Raúl Sendic y la ex presidenta de ANCAP y ex gerenta general de Gas Sayago Marta Jara.

Las citaciones son a pedido del fiscal Luis Pacheco, que investiga las denuncias sobre presuntas irregularidades y mal manejo de fondos públicos en la planta regasificadora que finalmente nunca se terminó de construir.

La denuncia original data del año 2013, poco después de que se frustrara el emprendimiento de Gas Sayago.