Rápido accionar policial de la Jefatura de San José permitió detener a dos personas que estaban por cometer una estafa

Las personas detenidas también habrían participado de tres estafas perpetradas en Maldonado y Montevideo.

Próximo a las 14 horas del miércoles 6 de diciembre, el Servicio de Emergencia 9-1-1 recibió un llamado por una tentativa de estafa (cuento del tío) en el departamento de San José. La víctima, una mujer de 85 años, manifestó que una mujer se comunicó con ella telefónicamente haciéndose pasar por su nieta, diciéndole que su madre (hija de la víctima) había tenido un accidente y necesitaba una determinada suma de dinero.

La víctima le manifestó que ella no contaba con ese dinero, que únicamente tenía la plata del alquiler y que no tenia de donde sacar dinero. Por lo que la otra parte le dijo que pasaría un taxi por ella y antes la llamaría un hombre (dándole su nombre y apellido) desde un determinado celular.

Desde el 9-1-1 se le indicó a la víctima que se mantuviera en comunicación. Posteriormente, esta manifestó que el auto de los indagados, de color azul, estaría frente a su casa por la calle Treinta y Tres, así como también que se había comunicado con su hija y su nieta y ambas estaban bien, no habiéndola llamado.

Personal del Área de Investigaciones concurrió al sitio, encontrando al vehículo en el lugar indicado, con dos ocupantes. Al intentar interceptarlos los implicados se dieron a la fuga, iniciándose una persecución y realizando las comunicaciones pertinentes para que se realice el cierre departamental. Posteriormente, personal de URP comunicó que tenía el auto y que los ocupantes se estaban dando a la fuga a pie por un campo en la jurisdicción de la Comisaría 8°, continuando su seguimiento pie a tierra.

Con apoyo de personal de dicha Comisaría y de URP se logró detenerlos, siendo un hombre uruguayo (poseedor de cuatro antecedentes por hurto y receptación) y una mujer argentina, ambos de

26 años.“ “A su vez se incautó el auto (hurtado en Montevideo mediante rapiña), una chapa matrícula adulterada (denunciada por hurto en Montevideo), un celular, 150 dólares, 6.908 pesos, dos bolsos conteniendo ropa vinculada al hecho y una peluca rubia.

Tras concurrir a la base de Investigaciones, y dado que se tenía conocimiento de la participación del vehículo en varios hechos similares, se logró establecer su participación en dos hechos de estafa en la jurisdicción de la Jefatura de Policía de Maldonado y uno en la zona II de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Puestos los implicados a disposición de la Justicia, se formalizó su investigación “por un delito de estafa en grado de tentativa en calidad de coautores, un delito de receptación y un delito de desacato en calidad de autores en régimen de reiteración real, disponiéndose para B.D.A.L. la prisión preventiva por 90 días y condenándose a M.S.R. a nueve meses de prisión efectiva.