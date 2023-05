Ramón Romero en la Sub 15:¿qué pasa con Sergio Ramos?Ramón Romero en la Sub 15:

El 12 y 13 de agosto para el comienzo de los torneos del Interior, a nivel de las categorías Sub 14 y Sub 15. En el caso de la Liga Salteña de Fútbol y sobre todo a nivel del Consejo Único Juvenil, la decisión ya consumada de designar a RAMÓN ROMERO como Director Técnico de la Sub 15, mientras que el anuncio había surgido en torno a SERGIO «Teco» RAMOS (foto) como Director Técnico de la Sub 15. Pero de acuerdo a lo que se apuntó a EL PUEBLO en las últimas horas, «lo de Ramos no está cerrado». En su momento hubo una primera llamada del presidente del Consejo Único a Sergio Ramos, pero una segunda parece aún estar pendiente. Para los seleccionados juveniles serán dos meses potenciales de pretemporada, antes de la acción a nivel de OFI.