Ramón Romero corta por lo sano.«Yo se que Nacional tiene que volver a ser el que fue»

«Es cierto que en los últimos años en Nacional no faltaron complicaciones para llegar lo más arriba en la tabla, o por lo menos pelear campeonatos. Se sabe lo que nos pasó en el 2021, quedando al margen de la liguilla. Y bueno….esto de ahora es como volver a intentar, de repente sabiendo lo que es necesario corregir. Yo sé que Nacional tiene que volver a ser el que fue. El objetivo es ese»

-Es seguro que en Nacional también se plantea lo relativo a delanteros.«Es lo que estamos buscando. De mitad de cancha para arriba tener otra posibilidad. Digamos, otras vías de llegada»-Qué no todo recaiga en el «Tití»Leguísamo.«Es exacto. En el plantel volvemos a tener a Antonhy Dávila. Es un punta que solo tiene 16 años y al que no le falta movilidad. Habrá que esperarlo, pero es posible que con el cancha, se abra otra chance y no repetirnos tanto»-Llegó Ignacio Bueno. ¿Cuál función para el «Nacho»?«Es de las situaciones que estará por resolverse. Viene de jugar de zaguero en Salto Uruguay. No necesariamente lo podemos mantener en esa función. Puede ser volante o un poco más arriba también, como en sus comienzos. Pero sea en el puesto que sea, sacarle el máximo jugo posible»

Lejano o no tan lejano aquel 2015 en que Nacional fue Campeón Salteño, con la Dirección Técnica de Ramón Romero. Para el DT ahora, es el segundo año consecutivo. El Nacional que conserva la misma base del 2021, el año de la postergación con respecto a la liguilla. A ese pasado, Ramón bien que lo suma al análisis, porque en definitiva la respuesta que no se planteó, con Gladiador gobernando la escena del mano a mano, a la hora misma de los play off.Entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio, el inicio de la pretemporada. Con los de antes. Y con los de ahora que irán llegando.

EL CASO LAFORCADA S

emanas atrás desde EL PUEBLO, el manejo informativo con nombre y apellido: Ricardo Gabriel Laforcada. El delantero oriundo de Rivera, como opción para el plantel 2022 de Nacional no es descartable. Y Ramón Romero lo sabe. Aún sin definición, pero si «Ricky» vuelve a la causa tricolor, solución en puerta. Ocurre que Matías Leguísamo también es parte de un proceso de evolución, tras aquella aguda lesión padecida. La ilusión: que a la hora del inicio de la pretemporada sea uno más, al igual que Jonathan Neira, otro de los jugadores con lesiones en cadena.