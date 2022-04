Así lo decidió la Junta Departamental de Salto por unanimidad en la sesión de anoche, donde apenas alcanzaron 44 minutos para culminar los asuntos que tenían en carpeta, pese a que incluso hubo previamente un cuarto intermedio para sacarse una duda respecto a una propuesta de la Comisión de Nomenclatura.

De todas maneras, todo comenzó con la media hora previa, donde hicieron uso de la palabra los Ediles Marcela da Col (FA), Enzo Molina (PN), Patricia Barrios (FA), Pablo Alves Menoni (FA), Gabriel Scabino (FA), Gabriel Silva (PN) y Carmen Fusco (PC).

DEL NOMENCLATOR

Posteriormente se puso a consideración como asuntos entrados fuera de hora proyectos provenientes de la Comisión de Nomenclatura, la propuesta de que los nombres de Ramiro Cortés Molteni, Walter Francisco Planke, Artigas Milans Martínez, Bautista Peruchena, Daniel Omar Sosa y del Prof. Eduardo Piñeiro pasen a formar parte de las calles de nuestra ciudad a través de una minuta de comunicación dirigida al Intendente de Salto.

REVER LA DECISIÓN

El edil nacionalista Gabriel Silva planteó en la media hora previa su preocupación por el anuncio del cierre de las termas por un par de días. En parte de su alocución recordó que «el empleo es un tema de discusión recurrente en nuestro departamento y es necesario que todos hagamos nuestro más grande esfuerzo por aportar nuestro granito de arena. Con lamento leí hoy que el intendente de Salto Andrés Lima decretó que nuestras termas estén cerradas el próximo domingo 24 y el domingo 1° de mayo, la razón de esta decisión es que el 24 se conmemora el día de los municipales y el 1° de mayo es el día del trabajador, se trata de dos días considerados feriados no laborables para el municipal y que en caso de trabajar se debería pagar extra».

«El sector turístico da mucha mano de obra y todos sabemos que es uno de los sectores más importantes de nuestro departamento, también sabemos que es un sector que no está explotado al máximo como mucho quisiéramos, la falta de infraestructura e ideas son la gran razón. El turismo salteño se vio afectado crudamente por la pandemia y en los últimos dos años no han podido trabajar durante Semana Santa y en estos meses que son temporada alta. Lo cierto es que el intendente de Salto decreta a 4 días del domingo que nuestras termas estarán cerradas sin importarle que existen muchas reservas en los hoteles de Daymán y Arapey».

«Me pregunto señora Presidente, ¿no vale la pena pagar los costos extras de salarios para mantener las termas abiertas y apoyar a nuestro más importante sector económico? ¿Cómo pretendemos potenciar un destino turístico si cuando los uruguayos tienen un par de fines de semana para descansar y pegarse una escapada a nuestras termas nuestro intendente las cierra? Desde esta banca pido a la Directora de Promoción y Desarrollo Contadora Soledad Marazzano y al intendente de Salto Dr. Andrés Lima rever esta decisión y hacer el esfuerzo que merecen los comerciantes y hoteleros de nuestras termas para que sientan que hay una Intendencia que los tiene en cuenta y acompaña», culminó su exposición.

SOBRE EL ALUMBRADO

PÚBLICO

El Edil oficialista Gabriel Scabino planteó en la media hora previa su preocupación por los altos costos que se han derivado de la nueva forma de cobrar el Alumbrado Público, donde en parte de su exposición recordó que «el gobierno departamental de Salto a través del Decreto 7.327/2021 creó la Tasa de Alumbrado Público, en el que se abona por parte de cada cliente de UTE que cuente con el Servicio de Alumbrado Público, un importe fijo según la ubicación del padrón. Esta tasa sustituye el Impuesto al Alumbrado Público que obligaba a pagar de acuerdo al valor del inmueble. A este criterio que entendemos erróneo, se le suma que establece valores de tal magnitud que ha llevado a que muchas familias de nuestro departamento paguen más».

«Hemos visto copia de recibos de vecinos, en su mayoría familias monoparentales que cuentan con el plan de la tarifa de consumo básico de energía eléctrica, la cual fue eliminada por la UTE en este periodo de gobierno, pero los que ya estaban en este plan aún la conservan, y que por lo tanto pagan alrededor de $600 a UTE y $622 o $544 de alumbrado público».

«En una situación de crisis, con la economía marcada por una inflación creciente, con aumento del costo de vida, especialmente del costo de los alimentos por encima de los salarios, vemos como cada día ganarse la vida se hace más cuesta arriba a los salteños, cayendo muchos de ellos en una situación de pobreza. En este contexto junto a los Ediles Pablo Alves Menoni, Bernardino Sagardía, Soraya Godoy y Aldana Antúnez proponemos elevar el siguiente pedido a la Intendencia de Salto: abatimiento de un 50% de la tasa de alumbrado público para las viviendas de características económicas que se utilicen con fines residenciales y de aquellas fincas que son ocupadas por micro emprendimientos de carácter comercial, industrial o de servicios», solicitando finalmente que sus palabras fuesen remitidas al intendente Andrés Lima.