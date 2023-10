Ramiro Bicker: “Me considero una persona escéptica, por lo que me gusta vivir el día a día y no realizar planes a largo plazo”

Docente de Química y Músico

Supimos hace un tiempo de la existencia en Salto de una banda de música, formada por docentes de Educación Secundaria -de diferentes asignaturas-, trabajo que los llevó, al encontrarse en los pasillos, los los patios, las salas de profesores, a crear “Los del Fondo”, tal el nombre de esta banda.

El guitarrista y vocalista es Ramiro Bicker Pertusatti, polifacético: profesor de Química, músico, auxiliar de servicio en una escuela…Con él conversó EL PUEBLO para convertirlo en el protagonista de nuestro Al Dorso de hoy:

1-Sabemos que algún tiempo estuviste fuera de Salto, por eso te pregunto: ¿sos salteño?

Sí, sí. Nací acá en Salto el 25 de diciembre de 1996 a las 7:59 am…Siempre me han dicho que fui un regalito en las fiestas (risas)…

2-Hablemos entonces de esos orígenes, ¿tus papás?, ¿tu barrio?

Mi mamá se llama Patricia y mi papá Héctor, ambos fueron quienes despertaron muchas cosas en mí, sobre todo, el amor por la música. Desde que nací vivo en el Barrio Parque Solari, barrio en el que aprendí un sinfín de cosas y fue allí donde aprendí a amar la camiseta azul y blanca que representa a este bello lugar donde vivo. Además, allí conocí a mi grupo de amigos que hasta el día de hoy seguimos compartiendo momentos inolvidables, los cuales se transformaron en anécdotas y las revivimos cada vez que la situación lo amerita.

3· ¿Escuela, liceo?

Fui alumno de la Escuela Nº105 y posteriormente transité el ciclo básico en el Liceo Nº3, de la Zona Este. En este último fue donde conocí a aquellos amigos que serían para toda la vida, aprendí realmente que las personas valen lo que son y no lo que poseen. Como en aquel entonces jugaba al rugby en Vaimaca RC, me cambié de turno y tuve que recurrir a terminar el bachillerato en el Liceo Nº1, el IPOLl. Allí se me despertó el verdadero amor por la ciencia, amor que más tarde me permitiría conseguir un trabajo basado en ello.

4- Claro, porque terminás el liceo y te ponés a estudiar ciencias…

En 2015, luego de finalizado el bachillerato, me dirigí al sur en busca de formarme en el área de la ciencia y poder así vivir de ello, sin embargo, comencé a trabajar en Burger King frente al Montevideo Shopping y debía conjugar la carrera universitaria con el trabajo, cosa que me dificultó mucho para enfocarme realmente al estudio. Por ello, regresé a aquí, a mi ciudad natal para comenzar una carrera en el CeRP donde estudié y culminé el Profesorado de Química en el año 2019. En el primer año de carrera, concursé en DGEIP por un puesto laboral y fue allí que un 1º de agosto comencé a trabajar como Auxiliar de Servicio en la Escuela Nº8 “José Batlle y Ordoñez”. Hasta hoy recuerdo el primer día que entré a la institución, fui con el fin de presentarme y coordinar horarios para poder continuar mi estudio de profesorado, allí conocí a personas de buena calidad y buena madera.

5- Contanos qué actividades te ocupan actualmente…

Actualmente, ya recibido de docente, cumplo funciones en el Liceo Nº2 y también en el liceo que me vio crecer como estudiante, el Liceo Nº1. En mi vida como profesional he aprendido también de las desilusiones e injusticias que la vida tiene, pero también, soy partidario de las segundas oportunidades, el errar es humano y todos lo podemos hacer, inclusive algunos más que otros. El año pasado, en 2022, me llegó la oportunidad de elegir en el Liceo Nº3, lugar al que le siento un cariño enorme. Fue allí que el proyecto musical comenzó a rendir frutos…

6-¿El proyecto de “Los del Fondo”? A ver…¿Cómo fue eso? ¿Y quiénes son los integrantes?

El director de aquel entonces propone una actividad que sea coordinada por docentes para el mes de la patria (Agosto) y con un grupo de docentes comenzamos a idear un grupo musical que interprete canciones de origen nacional. Posteriormente, una vez finalizado el año lectivo decidimos darle continuidad a este proyecto y fue así que surgieron “Los del Fondo”, banda de música la cual integro y cumplo roles de guitarrista y vocalista. Gracias a ese proyecto, hemos logrado insertar nuevos integrantes a la banda que son de gran calidad, generando también un espacio de producción musical e intercambio entre todos. Lo que más me enorgullece de éste proyecto es la gama de ritmos musicales que intentamos interpretar y que pretende atrapar a todo el público. En la banda somos 5 integrantes actualmente Stella Duarte en la voz, Gonzalo Burdiat en la guitarra principal, Lucas de Cuadro en teclado y voz, Gonzalo Lucero en la percusión y yo en la guitarra y voz. Stella es profesora de Educación Visual y Plástica, Lucas es profe de Música, Gonzalo Lucero de Informática y yo profe de Química. Gonzalo Burdiat es estudiante en Diseño Integrado. Tenemos un estilo como la vieja escuela y ensayamos en un garage en la casa del guitarrista, generalmente ensayamos una o dos veces a la semana. Nuestros ritmos son variados, tenemos canciones propias escritas por mí y luego hacemos covers de No te va gustar, Fito Páez, Shakira, Gilda, Karina, Los auténticos decadentes, entre otros. No nos definimos con un ritmo solo.

7-Al comienzo habías dicho que la música estuvo siempre muy presente en tu familia, por tus padres, explicanos más…

Toda mi vida, desde chico, mis padres y mis hermanos se nutrieron de música y de la interpretación de instrumentos musicales por lo que, eso me llevó a tener un conocimiento concreto pero certero sobre la música y sobre todo a cómo interpretarla. Siempre comencé estudios sobre guitarra pero me resultaron tediosos, por lo que opté por aprender de las plataformas virtuales y a focalizar mi aprendizaje en lo que a mi realmente me interesaba. A su vez, mis hermanos Juan Ignacio y Facundo siempre estudiaron música y fueron los que me impartieron ese amor por la misma, a tal punto que hoy le transmitimos esa pasión a mi hermano más pequeño, Valentino.

8- A veces se piensa que ciencia y arte van por caminos diferentes, en tu caso no es así: Química y Música…

Yo considero y doy por sentado que la ciencia surge como invento del hombre, como una necesidad de explicar lo que nos rodea y para eso, se necesitaba filosofar y razonar. El arte por su lado, es expresivo, surge del propio hombre y para ello debe tener también una lógica, al menos para quien la produce. Considero que el artista siempre sabe que quiere pintar porque hubo un razonamiento detrás y lo quiso plasmar por algún medio. Es más, si de alguna forma lo pensamos, la música se desplaza mediante ondas y la ciencia las analiza. Pasa lo mismo con las pinturas, para restaurarlas se debe saber cómo y qué productos utilizar, es decir, un análisis de las sustancias químicas a utilizar…

9-Y en cuanto a la docencia…¿Qué te gusta de esta actividad?

Yo siempre dije a quienes me rodean, que me gusta enseñar y no me importaría la asignatura. Yo creo que estar desde ese otro lado del aula me llevó a entender la trascendencia que puede tener nuestra palabra sobre los estudiantes además de la huella que deja en ellos. Yo soy un profesor que tiene que enseñar a ser una buena persona y vivir sanamente en sociedad, comprendiendo las diferencias en todos los aspectos, es decir, soy un profesor de Química pero mis alumnos no tienen que salir siendo químicos de mi clase. Creo que cada uno elegirá su rumbo más adelante, es más, algunos siendo adultos no lo tenemos definido y por lo tanto no podemos pretender que ellos sí lo tengan.

10-Finalmente, ¿algunos planes que tengas a futuro, ya sea en lo laboral, o familiar…?

Me considero una persona escéptica, por lo que me gusta vivir el día a día y no realizar planes a largo plazo, sin embargo, me gustaría realmente poder efectivizarme como docente y continuar mis estudios universitarios en la Facultad de Química. Aspiro mucho a la investigación de compuestos orgánicos y su aplicabilidad a los cultivos en general, de modo que se mejore la calidad de vida de las personas. Siempre dije que las personas no eligen dónde nacer, pero si tuviese la oportunidad, elegiría una y otra vez a mi familia. Para finalizar, me gustaría citar una frase que siempre me llamó la atención, a tal punto que la llevo tatuada en mi piel: “hemos aprendido a volar como pájaros y a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”, es de Martin Luther King