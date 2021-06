Radi: «Es notorio que estamos teniendo dificultades» para comunicar sobre la pandemia

En el marco de la jornada «Aportes de la información y la comunicación para pensar la pandemia» organizada por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (UdelaR) el pasado viernes, el rector Rodrigo Arim y el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, hablaron sobre la «relevancia de pensar la comunicación en clave de pandemia».

ARIM

Arim dijo que «posiblemente la epidemia en el plano social pone en evidencia un elemento constitutivo de nuestra vida, que es la condición gregaria. Somos parte de una comunidad, de una sociedad integrada por muchos individuos. Sociedad que no es la mera suma de nuestras individualidades».







El rector de la universidad se refirió a que «la pandemia pone en evidencia los rasgos societales, quizás de la peor manera posible. Cuando nos llamamos a mantener el distanciamiento para evitar que nos dañe la epidemia». En ese sentido, Arim cree que «es clave la comunicación, porque requerimos ser capaces de transmitir mensajes transparentes, asertivos y fácil de decodificar para todos en el contexto en que vivamos en cada rol que ocupamos».

Arim sostuvo que «la forma en que emitimos mensajes no es igual para todos» y «hay elementos de desigualdad subyacentes». «Es clave en estos procesos» la claridad de esos mensajes, comentó.

Además, se refirió a la virtud de Uruguay de «absorber mensajes provenientes del de la ciencia aún en la incertidumbre» durante gran parte del 2020. Sin embargo, dijo que hay «frustración porque en este momento la sensación que vivimos es que no hemos logrado como sociedad volver a repetir esa experiencia».

«Estamos en un momento que desde las políticas públicas, desde las institucionalidades y las pautas individuales nos ubica en un lugar de mucha tensión, dramatismo» en lo que refiere al contexto sanitario actual, dijo Arim.

Por último, comentó que «las políticas públicas y sanitarias» requieren «canales de comunicación adecuados, profesionales y adecuadamente enfocados».

Comunicación, ciencia y política

RADI

Por su parte, al hacer uso de la palabra el bioquímico Rafael Radi sostuvo que «en un proceso epidemiológico que para su contención depende tanto el comportamiento humano, la comunicación es una herramienta fundamental».

«Todo lo que nos queda de acá para adelante, y no va a ser un camino corto, en buena parte se definirá en términos de cuánta comunicación de calidad podamos brindarle a la población y cuánto la población podrá responder a esa comunicación de calidad», agregó.

El coordinador del GACH dijo que «la comunicación tiene que decidir si está comunicando datos, conocimiento, información o especulación». «Saber discriminar es algo sumamente importante, ahí los comunicadores tienen un rol central para dar», comentó.

«La pandemia tiene números y un lenguaje, que es el lenguaje de la pandemia. Los números de test, activos, recuperados, hospitalizados, pacientes en cuidados intensivos y de muertes. Luego tenemos el lenguaje de la pandemia, que se hace un poco más complejo de codificar, al cual todos tuvimos que familiarizarnos», añadió.

Radi se refirió a varios términos acuñados durante la pandemia del coronavirus, resaltando que «el entendimiento de estos asuntos también es un tema de comunicación».

El científico cree que «los políticos tienen que entender de qué van los números de la pandemia» y su lenguaje. «Cuando se llega a la etapa de la toma de decisiones, es fundamental que la comunicación y la transferencia de conocimiento e información sea suficientemente clara para hacer el intento que el tomador de decisión pueda tomar la decisión con mayor evidencia».

«No alcanza a que uno lo entienda suficientemente bien, o que el periodista lo entienda lo suficientemente bien, si el tomador de decisiones o la persona de la sociedad realmente comprenda de qué va esto», agregó.

El coordinador del GACH habló de la importancia de «la comunicación basada en evidencia científica» que «no es fácil de definir», pero «debe ser objetiva y sin sesgo, tener resultados rigurosos y reproducibles, permitir el análisis por pares, acumulado y consenso, y finalmente, para poder brindarse y ser de utilidad debe tener interpretaciones plausibles, ser incorporada a un contexto y formar parte de un cuerpo de elementos que forman parte de grandes teorías o teoremas».

«Cuando uno comunica a la sociedad tiene que poder darle contexto para que la decodificación de lo que se comunica sea entendido de forma mucho más amplia», aseguró.

Apriorismo, posverdad y desafíos de comunicación en pandemia.

Radi se refirió también a los conceptos de «apriorismo» y «posverdad» en el contexto de la pandemia. Sobre el apriorismo, dijo que «es un método que se emplea sistemáticamente al pensamiento a priori. Se fundamentan ideas preconcebidas y prescinde de los datos y hechos de la experiencia».

«Un primo hermano es la posverdad, que es la distorsión deliberada de la verdad en los hechos objetivos. Objetivos que empiezan a tener mucho menos influencia que las apreciaciones personales, las creencias y las emociones. A través de eso se modela e influye en la opiniones públicas y los pensamientos sociales», agregó. El bioquímico dijo que ambos «son un problema muy grande» en un contexto de pandemia.

Por otro lado, Radi hizo referencia a la velocidad y la transmisión de información en la pandemia. «Nuestro cerebro tiene grandes dificultades por entender fenómenos de crecimiento geométrico y exponencial, ahí es cuando la intuición falla», sostuvo y dijo que «lo lineal no alcanza para entender estos fenómenos, donde pequeñas perturbaciones generan grandes cambios».

Además, reivindicó el rol de la comunicación en pandemia. «La transmisión se da por interacciones humanas de determinado tipo y durante determinado tiempo. Su mitigación y control dependen mucho del comportamiento de la sociedad y las personas. Es muy importante generar información y comunicación superadora para que los ciudadanos, que son los grandes actores, puedan realmente ejercer desde el conocimiento las mejores conductas para lograr mitigar y disminuir los contagios», aseguró.

Radi comentó que «los gobiernos tienen un rol decisivo», para la toma de medidas y la comunicación, pero «al final del día la comunicación tiene que llegar a las personas».

«La comunicación es una herramienta fundamental y hay que monitorizar cómo esa comunicación genera adhesión a las medidas que se plantean», agregó.

El bioquímico dijo que la comunicación «atraviesa a la sociedad, científicos, personal de salud y a la política». «Es notorio que estamos teniendo dificultades» y «parece que no entendemos que la proximidad física genera dificultades en el control de la pandemia». añadió.