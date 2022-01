“Quisiera expresarles mi compromiso de construir en el día a día más y mejor Frente Amplio desde la unidad y la fraternidad”

Luis Alonso, Presidente del Frente Amplio de Salto

Este viernes, y tal como lo informara EL PUEBLO en su edición del sábado 29, el socialista Luis Alonso asumió la Presidencia del Frente Amplio de Salto, electo en las internas de dicha fuerza política el pasado 5 de diciembre. En la oportunidad, también fueron proclamados los integrantes del Plenario Departamental, compuesto por 30 delegados de los sectores, 30 representantes de los Comités de Base, los 3 integrantes de la Mesa más el Intendente Andrés Lima. Pero además, también fueron proclamados en sus cargos los 10 representantes de los sectores más los 4 delegados al Plenario Nacional del Frente Amplio por las Bases, quedando a la espera para un siguiente Plenario Departamental la decisión de cómo se cubrirán los restantes 6 lugares en nombre de las Bases.

Otro tema que quedó a la espera de una próxima resolución refiere a las dos vicepresidencias que secundarán a Alonso, quienes por una decisión aprobada en un Plenario Departamental anterior, deberían ser Mijail Pastorino (por ser el candidato a presidente que siguió en votos a Alonso) y Juan Guarino (por las Bases). Pero Alonso explicó que no le parecía bien que en uno de esos cargos no hubiera una mujer, algo que no habría sido contemplado, motivo por el cual propuso estudiar la posibilidad que se cambie lo resuelto anteriormente para que una de las vicepresidencias fuese ocupada por una mujer, lo que fue objetado por algunos sectores al entender que no era una buena señal institucional cambiar lo que ya había sido resuelto. De todas maneras, estos temas quedarán para un próximo Plenario Departamental en la primera semana de febrero.

DESDE LA UNIDAD Y LA FRATERNIDAD

Al momento de dirigir sus primeras palabras como presidente de la coalición de izquierdas, Alonso reconoció sentirse “muy nervioso y muy emocionado también, no me imaginé este tipo de sentimientos para este momento. Quiero agradecer profundamente estar en este momento con ustedes, con todos y todas, con los compañeros y compañeras que también están conectados por forma virtual en esta nueva realidad que nos obliga lo que fue la pandemia del COVID y (nos permiten) las tecnologías de la comunicación, algo que también nos acerca y que nos lleva a estar más conectados y unidos como fuerza política”.

“En primer lugar quisiera saludar y agradecer la enorme participación de los y las frenteamplistas en el acto eleccionario del pasado 5 de diciembre, y la confianza que depositaron en mí y en esta nueva dirección para conducir al Frente Amplio. Por eso quiero darles un fuerte aplauso a todos y todas las compañeras y compañeros que hoy forman este nuevo Plenario Departamental que ha sido el Plenario más votado de todo el interior del país, exceptuando Canelones”.

“En segundo lugar vaya mi reconocimiento, y no quiero emocionarme, a la querida compañera con la cual no solo compartimos instancias de orgánicas, de intercambio y conducción política en este último tiempo, sino que me ha tocado estar formándome en mis tiempos de juventud de la JFA y de la Juventud Socialista con la compañera Mónica Cabrera. Cuando ella asumía en 2016 (la presidencia del Frente Amplio), éramos unos pibes. Vaya mi reconocimiento a la compañera por su compromiso estoico con nuestra fuerza política estos años que llevó adelante su conducción”.

“También quisiera saludar muy especialmente a quienes también integran nuestro Plenario Departamental, que son los ediles y edilas, el compañero Diputado Álvaro Lima, el Intendente de Salto, el compañero Andrés Lima, quienes nos acompañan en la noche de hoy, así como también a los invitados que participan en esta instancia de forma presencial y también virtual, como es el caso de la ex presidenta nacional del Frente Amplio, la compañera Mónica Xavier”.

“Quisiera expresarles, compañeros y compañeras, mi compromiso de construir en el día a día más y mejor Frente Amplio desde la unidad y la fraternidad que nos caracteriza en la constante búsqueda de consensos que nos permitan fortalecer aún más nuestra herramienta”, dirigiendo luego palabras al Intendente Lima, a quien consideró que “se consolida como el principal referente de la izquierda en el interior de nuestro país, y que además le tocará asumir como integrante del Plenario Nacional y de la Mesa Política Nacional de nuestro Frente Amplio”, tras lo cual, invitó al Intendente Lima a dirigir unas palabras al Plenario Departamental, quien hizo referencia a los tiempos políticos que tienen por delante, el referéndum por la LUC el 27 de marzo como primer paso en la búsqueda de la recuperación del gobierno nacional y el mantenimiento del Frente Amplio en el gobierno departamental de Salto.