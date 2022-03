Quieren censurar al Presidente porque tiene una popularidad importante

Ministro de Defensa Javier García

La sede del Partido Nacional recibió este lunes al Ministro de Defensa Javier García, cumpliendo con una gira por el litoral, apoyando el NO de cara al referéndum del 27 de marzo. Estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Departamental del partido Alejandro Seco, la dirigente de la lista 40 Lucía Minutti , el Dr.Carlos Albisu pte. de la delegación uruguaya ante la CTM y el dirigente Enrique Garbarini. En primer lugar García recordó cómo, cuándo y por qué surgió la LUC. «En esta pequeña gira que tenemos por el litoral, hoy a 20 días exactos del referéndum del 27 de marzo, en un camino que nos lleva con mucha convicción a defender el NO celeste, en virtud de que estamos defendiendo una ley que es buena, una ley que es justa, y una ley que es popular. Que surgió no de la idea del Presidente de la República o de alguien del equipo de gobierno después de la elección, sino que fue una idea que surgió en el año 2017, de gira con aquel entonces candidato a la Presidencia de la República Luis Lacalle Pou que anunció que de llegar al gobierno iba a impulsar una Ley de Urgente Consideración.» Siguió recordando García que » a partir de allí recorrimos el país varias veces. Hicimos 850 reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de diferentes instituciones, hospitales, merenderos, productores, empresarios, sindicatos, recogiendo la opinión y la visión de miles de uruguayos, y allí fuimos construyendo la LUC. Pocos días después, no había asumido el gobierno, en enero del 2020, el ya presidente electo, presentó y publicó los artículos del anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración. Pocos días después de asumir el gobierno, en marzo 2020, comienzo de la pandemia, el presidente remitió a los legisladores el articulado y en abril de ese año el proyecto de ley.» «Una ley que es popular y tiene ese origen y que busca ser el instrumento que empiece a concretar la palabra empeñada, que fue enfrentar con decisión los problemas de la inseguridad, enfrentar con decisión los problemas en la educación, los problemas en la vivienda, problemas como el área de las adopciones y al mismo tiempo recogiendo un compromiso y un mandato de la ciudadanía. Los uruguayos nos dijeron encárguense del país y enfrente urgente estos problemas. No nos dijeron cuando tenga un rato encárguese de combatir la inseguridad, nos dijeron encárguense urgente»

LA LUC ES BUENA PORQUE HA DADO BUENOS RESULTADOS.

Otro argumento del Ministro de Defensa en apoyo a la LUC, es que en el tiempo que se ha venido implementando » ha dado buenos resultados» «En materia de combate a la violencia y la inseguridad hemos avanzado muchísimo, falta mucho todavía por delante pero los números hablan por sí solos. Los datos del Ministerio del Interior, hechos por los mismos funcionarios públicos que hacían los datos en los gobiernos anteriores, dicen que hoy hay en números redondos 20% menos de los principales delitos, rapiñas, hurtos, homicidios, y otros con porcentajes mayores como es el caso del abigeato. No es que cambiaron los funcionarios, lo que cambiaron fueron las políticas». «Cambiaron las políticas y algo que es sustantivo que es el respaldo institucional y político a la policía » agregó García.

«No todo está bien, pero todo está mejor» sentenció, además de afirmar que vale la pena que cuando uno tiene una ley que ha dado estos resultados, defenderla por lo que es en su funcionamiento, pero aparte porque es la palabra empeñada. Por otro lado sostuvo que se está conformando una mayoría ciudadana que excede a los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, tomando como referencia la reciente movilización de los autoconvocados en todo el país bajo el lema «Por el país que queremos»

QUIEREN CENSURAR AL PRESIDENTE PORQUE TIENE UNA POPULARIDAD IMPORTANTE

Sobre las críticas que se está haciendo al Presidente Lacalle en su intención de utilizar la Cadena Nacional en defensa del NO, García aseguró que se trata de censurarlo debido a su popularidad.

«Me llamó mucho la atención este tema porque es una ley que impulsó el presidente y que la gente ratificó con su voto, estamos entonces ante un acto de gobierno. Si un acto de gobierno no lo puede defender el Presidente de la República qué es lo que puede hacer”. «Todos sabemos sin embargo que no son argumentos jurídicos los que en estas últimas horas se expresan tratando de censurar al Presidente de la República porque lo que está en el aire es una censura al Presidente, no son argumentos jurídicos. Los principales juristas, constitucionalistas han opinado que notoriamente esto no tiene que ver con una campaña electoral, acá estamos en un referéndum acerca de una ley. Lo que hay atrás es tratar de censurar al Presidente porque tiene una popularidad muy importante, que ha logrado porque ha cumplido con la palabra y el país está avanzando. En democracia no corresponden las censuras, por lo tanto está avalado jurídicamente y aparte es una obligación política y ética defender ante la ciudadanía la palabra que se empeñó con la gente”

EL ABUSO POLICIAL NO SE VINCULA A LA LUC

En el diálogo de la prensa con el Ministro Javier García, estuvo presente el tema de las denuncias por abusos policiales. En este sentido negó que se vinculen con la LUC. «Querer asociar o vincular un hecho particular de abuso policial a la LUC, me parece que es un atentado a la inteligencia de las personas, porque basta con consultar desde el celular o la computadora para que encuentre circunstancias, situaciones de abuso policial sin la LUC. Desgraciadamente existen y para ello cuando existen hay que aplicar las normas. No se puede generalizar. Cuando hay un caso tiene que actuar la justicia, tienen que aplicarse los procedimientos policiales y todo el peso de la ley. Pero no se puede asociar, salvo que no se tenga honestidad intelectual, a que estos episodios aislados son en virtud a una ley.»

Aclaró el Ministro que la LUC lo que hace es dar instrumentos para que la policía pueda actuar en nuestra defensa como no podía ser antes. Allí recordó el caso de una manifestación en Montevideo donde había dos policías en la puerta de la Cancillería en 18 de Julio y Cuareim. Pasó por allí una persona y pintó a uno de los policías con un spry, » lo pintarrajeó y el policía se tuvo que quedar quietito, no podía actuar. Hoy esa persona que actuó de esa forma contra el policía no podría hacerlo porque la LUC lo ampara. Hay que tener la sinceridad intelectual de no querer asociar fenómenos que desgraciadamente existen desde hace muchos años atrás con la LUC. «

LA DEROGACIÓN DE LOS ARTICULOS ES UN SALTO AL VACIO

Nuestro medio también consultó al jerarca que sucederá con algunos temas, de derogarse los 135 artículos a consideración de los uruguayos. A lo que respondió que sería un salto al vacío.

«Si se derogaran los artículos es mucho más que un paso atrás, es un salto al vacío, porque nadie sabe qué sucede después. El NO celeste que defiende los 135 artículos de la ley da certezas. Usted ve en negro sobre blanco lo que está escrito, sabe lo que es. Sin embargo la otra opción usted no sabe lo que es, es un cheque en blanco a no se sabe que, porque quedan vacíos legales, porque nadie sabe cuál es la intención que hay, de qué forma llenar esos vacíos. Así que lo que está en juego también es la certeza, el rumbo claro, seguro frente a la incertidumbre. No alcanza con decir yo quiero derogar, lo digo con humildad y mucho respeto, hay que decir también lo que se quiere. Sino la invitación, es una invitación a la incertidumbre. Los que decimos que hay que votar el NO celeste decimos que hay que mantener esto que está escrito y que se sabe lo que es, quienes impulsan la otra opción dicen yo quiero derogar, entonces diga que quiere, porque si no quiere la legítima defensa para los policías, o si no quiere que haya más instrumentos para adopciones, entonces díganos que es lo que quieren porque la gente tiene que tener toda la información para que tenga mayor libertad al momento de votar» García hizo referencia a que los ciudadanos si bien no conocer todos los artículos tienen el concepto general de lo que se trata. En relación a la educación sostuvo que antes de la LUC el centro de atención era la lucha por el poder dentro de la educación, y esta ley reubica la importancia de los niños, niñas y sus familias como el centro.