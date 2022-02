Quién es el socio de Alexander Píriz

Recién hoy, el Cuerpo Técnico de Liga Agraria librará la información oficial. Antes no. Ocurre que no todas las decisiones son parte de la realidad, sobre todo en algunos puestos. Más allá de determinada seguridad respecto a quienes conformarán el bloque defensivo, de mitad de cancha hacia arriba, las dudas son las que gobiernan. Lo que no es parte del suspenso, es la idea táctica, con cuatro para defender, un doble «5», dos externos y dos puntas.Es del caso desde EL PUEBLO manejar la posible integración. Como para tenerla en cuenta.Para el arco: ERNESTO SAMIT. En línea de cuatro: MAICOL SAMIT, HÉCTOR PEREIRA, NICOLÁS MARTÍNEZ y CHARLY CABRERA o NATANEL SISNÁNDEZ. El doble 5″ de CRISTIAN LIMA, CRISTIAN FERRARI o JUAN PABLO RODRÍGUEZ. Los externos, GUSTAVO FERNÁNDEZ o RICHARD GONZÁLEZ y ROBERT RODRÍGUEZ. En misión de ataque: ALEXANDER PÍRIZ con garantía de presencia, pero en el restante caso surgen las opciones para CARLOS ALBERTO VERA, SEBASTIÁN MASSERONI o SANTIAGO SOSA. En el caso de Charly Cabrera la dolencia física persistía, por eso….jugar o no. Si se decide su postergación, entonces será el turno de Sisnández.

El plantel acudirá en la tarde al Complejo Villa España de Milton Albernaz para compartir una merienda. Sobre las 20.15′ horas, con destino al Parque Juan José Vispo. A las 22 horas la muestra inicial y con Artigas enfrente.