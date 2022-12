Campeonato Mundial de Qatar, no ha dejado de tener repercusiones. En nuestro país o en ámbitos extranjeros. De última, una página web mexicana de proyección continental, abrió fuego contra Uruguay, y sobre todo la actitud de algunos jugadores celestes. Para ese medio, los uruguayos somo llorores y malos perdedores, al decir del periodista Miguel Arizpe, quien rescata el gol que no se concedió a Perú, en la noche en que Uruguay abrochó su pasaje para Qatar 2022. Desde EL PUEBLO, se trata de reproducir las nota, a la que le diera vuelo FÚTBOL.UY. Textualmente se señala.

La página web mexicana Mediotiempo, una de las más populares del país norteamericano, publicó este domingo una columna de opinión sobre la eliminación de la selección uruguaya en fase de grupos del Mundial de Catar 2022. El periodista Miguel Ángel Arizpe se refirió en la misma a los reclamos de algunos futbolistas de Uruguay una vez que terminó el partido ante Ghana. Apuntó, sobre todo, a lo hecho por José María Giménez, Fernando Muslera, Edinson Cavani y Diego Godín, a quienes la FIFA les abrió un expediente. “Es increíble ver cómo una selección cae tan bajo y es tan corriente como la uruguaya. Llorones, corrientes, malos perdedores, anti FairPlay y todo lo que le quieran agregar”, inició el mencionado periodista.

¿QUIÉN DEMONIOS ES URUGUAY?

“‘Nos robaron, la FIFA la trae contra nosotros; fue muy evidente que querían que perdiéramos’, dijeron algunos jugadores y, sobre todo, aficionados a esa selección. ¡Háganme ustedes el favor! ¡Quién demonios es Uruguay ante el mundo como para que la FIFA orquestara una campaña para que quedaran fuera! Ubíquense, charrúas, no son Brasil, Argentina, Alemania, Francia ni siquiera Inglaterra… ¡son Uruguaaay!”, añadió. Y cerró: “Jugadores acosando a los árbitros, Giménez golpeando por la espalda a un miembro de la FIFA, Cavani tirando la cámara del VAR, Luis Suárez diciendo que la traen contra ellos… ¿Qué no recuerdan cómo llegaron al Mundial? ¿Ya se les olvidó que le quitaron un gol legítimo a Perú, marcador que metía a los incas? Así como la sensación en esta Copa del Mundo está siendo Mbappé, el ridículo y bajeza y ridículo ha sido Uruguay. Posdata ¡Qué llorones son los uruguayos!”. Esto se suma al tweet que publicó el Diario AS Chile inmediatamente después de la eliminación celeste: “Uruguay se fue eliminado con show. No importa cuando leas esto…”.