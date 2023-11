¿Quién defiende a los pequeños y medianos citricultores de Salto o del Litoral Norte? ¿El MGAP? ¿La DIGEGRA?

LA GRANJA AL DIA

El laberinto de la caprichosa, arbitraria y dañina discrecionalidad del MGAP de autorizar y otorgar AFIDIs sin amparo legal alguno. En un aparente, aunque en los hechos es nítido, abuso de poder y desvió de funciones. Es algo que venimos investigando desde la redacción del diario El Pueblo desde el 31 de marzo pasado.

La citricultura en el Uruguay es autoportante, es un sector netamente exportador, altamente competitivo, que vuelca al mercado interno o a la elaboración de jugo sus excedentes o descartes. Hay empresas de gran porte que llevan adelante dicha operativa integralmente, otras de mediano perfil; y, por último, pequeños productores que acompañan y según el año, le venden a los exportadores o a packineros intermediarios su producción. O decididamente acondicionan su producción propia y la venden en el canal que más le convenga en el mercado interno. Especialmente en lo que a especialidades se refiere, como es el caso de las mandarinas. Específicamente hoy tenemos en el foco, exquisita por cierto la nacional, la variedad Murcott. Vale desde hace algunas semanas $75 el kilo al mayoreo. Es, por ese importe, un buen año para los productores, especialmente los pequeños. Puede considerarse caro en relación a la naranja Valencia, que vale $30 por estos días, pero no son comparables. Mandarinas son mandarinas, y naranjas otra cosa. Y es una oferta a termino, quiere decir que en algún momento se va a terminar, pero tiene para rodar aun algún tiempo en el mercado y no es poca.

En forma concomitante, también hace algunas semanas vemos en el listado de la UAM, que cotiza en plaza Mandarina Murcott IMPORTADA, y lo hace a la par de la nacional, $75 el kilo. O sea, entendámonos, hay producción nacional que está siendo ofertada y se autorizan importaciones de una fruta que la traen y compite en precio con la nacional para que no se dispare. Criteriosa, patriótica decisión. Ahora, deberán explicárselo a los pequeños y medianos productores de Salto o del Litoral Norte. Y sabe que, estimado lector, es inexplicable . . . ¿o sí?

El laberinto de la arbitrariedad de las autorizaciones y otorgamiento de AFIDIs por parte del MGAP.

Sí, es un laberinto, ¿saben porque?, porque a la mandarina Murcott la autorizan traer de Argentina, dan AFIDIs para traer de Argentina. Y tiene margen para tirar abajo el precio de la fruta salteña o del Litoral Norte, el lunes 20/11 valía en el Mercado Central de Buenos Aires al público, $u 20 o $u22 el kilo, embalada y con calidad de exportación, esa que aquí pagamos $75 sea nacional o importada, en la UAM.

E insistimos, es un laberinto, porque permiten traer de Argentina cítricos, habiendo producción nacional, traen fruta para hacer bajar el precio y hacen disminuir los ingresos de los pequeños y medianos productores del Litoral Norte, en un año donde hubo una gran sequía. Además preguntemos a la Comunidad Europea el concepto que tienen de la confiabilidad sanitaria de la fruta cítrica argentina, en especial a los catalanes.

Seguramente si consultan al MGAP ¿por qué autorizan y otorgan AFIDIs de mandarinas Murcott?, les dirán que es para beneficio de los consumidores, ¡para que comen mandarinas baratas!, ¡BENDICIONES!

Y ahí terminamos de ver el laberinto en su plenitud.

Porque de Argentina mandarinas sí, y hay precio para seguir bajando lo que se paga en plaza. Pero manzanas no, ¡manzanas no! También el lunes la mejor manzana de atmósfera controlada se vendía en el Mercado Central de Buenos Aires a un precio que permite ofertarla al público en el Carrefour de Concordia a $u35 o $u40 el kilo. Y nosotros acá en Uruguay la pagamos a $u150 la nacional y $170 la importada de Europa en las góndolas. Pero AFIDIs para manzana Argentina no se autorizan, ESTA SUBSIDIADA. MANZANAS ARGENTINAS NO. MANDARINAS MURCOTT, SI. Al fin de cuentas son unos pocos salteños o litoraleños los que producen Mandarina Murcott.

Y todo este jaleo de dañinas arbitrariedades, presuntas ilegalidades, que a esta altura del partido parecería que ya dejan de ser presuntas por tantas presunciones, quizás pueda tener una explicación, quizás sea inteligible, quizás haya una explicación para entender este laberinto, este en particular; y, es el hecho de que entre otras cosas, el Director General de la Granja también es productor de manzanas, pero no de mandarinas Murcott.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 20 de Noviembre del 2023: La actividad de la semana comenzó con alta afluencia de público comprador. Informantes calificados en la plaza mayorista indicaron que se registró un levante desparejo de mercaderías, con fuerte puja en la demanda por frutas y hortalizas de hojas y con lentitud de colocación de las hortalizas secas o pesadas. Se registraron descensos en los precios de referencia de tomates, zapallito, zucchini, morrón Amarillo y Rojo, cebolla Roja, pelón, ciboullete, brócoli y albahaca. Hubo incrementos en los valores de boniato tipo Criollo, manzanas, mandarinas, habas, arvejas, repollos, rabanito, perejil, lechuga Mantecosa, espinaca y apio de Hoja. Como novedad se constató el ingreso de las primeras partidas de peras importadas.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 11 al 17 de Noviembre del 2023

Frutas de huerta: la oferta de frutillas y melón se incrementa notablemente, ejerciendo presiones a la baja en sus precios, especialmente en el caso de estos últimos. La alta humedad y las temperaturas del norte adelantaron la cosecha antes de que su calidad se viera afectada por factores ambientales. Sin embargo, la oferta de sandía sigue siendo baja y se espera que las primeras partidas procedentes de Rivera comiencen a llegar a principios de diciembre, dependiendo de las condiciones atmosféricas que permitan su correcto desarrollo y no afecten su estado sanitario.

Legumbres: comienza a descender la oferta de habas, aunque su demanda no es tan alta, lo que genera que sus precios no sufran modificaciones significativas. Sin embargo, en chauchas, la oferta comienza a incrementarse y es más fácil encontrar, por los diferentes operadores mayoristas, no solo el tipo chato o “Música”, sino también las alubias o redondas, con presión a la baja en sus precios. En arveja, el escenario tanto de precios como de oferta se mantiene estable, pero es posible que para la próxima semana este panorama comience a cambiar con la probable disminución de su oferta.

