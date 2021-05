Minas, viernes 28 de mayo de 2021

Querida/o: El sábado 22 falleció el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, de un ataque al corazón sorpresivo y fulminante. Tenía sólo 64 años. El Guapo fue intendente de Paysandú por 10 años, y asumió el cargo por primera vez con sólo 33 años. Antes, como estudiante de Derecho en Montevideo, participó del movimiento estudiantil contra la dictadura, y fue de los impuslores del sector juvenil del Partido Nacional. A los 27 años leyó, en 1983, en su Paysandú, la proclama democrática del Río de Libertad del Obelisco de Montevideo.

Años más adelante, con nuestro querido Héctor “Bolita” Leis, entonces intendente de Lavalleja, lideró el proceso de creación del grupo de los intendentes blancos, que luego derivó en Alianza Nacional, su sector en el PN. Fue senador, presidente del Directorio del PN, candidato presidencial de su sector y de su partido, y permanente luchador de su colectividad por varias décadas. Wilsonista de toda la vida, peleó varias internas en su partido. Algunas las ganó, y otras no.

Pero siempre se levantó y siguió luchando. Lo recuerdan casi todos como un político frontal y dispuesto a escuchar, aún a quienes no pensaban como él. En el Ministerio del Interior dejó, al parecer, la salud que le quedaba. Había pasado por más de una operación quirúrgica -la espalda, las rodillas- recientemente, y tenía una carga laboral considerable. Su velatorio en el Palacio Legislativo fue multitudinario, y unos cuantos no llevaban tapabocas. Y su sepelio, igual. Quizá hasta él mismo habría preferido que no hubiese tanta gente, dada la situación sanitaria. El cardenal Daniel Sturla, principal de la Iglesia Católica, fue a despedirse a la Casa del Partido Nacional, aún esperando resultado de un hisopado por contacto con otro sacerdote, positivo.

Cuando se supo, Sturla pidió disculpas públicamente, pero el daño -a su imagen, y eventualmente a la salud pública- ya estaba hecho. El martes, Sturla dio positivo a COVID-19. El Ministerio de Salud (MSP) anunció que investigaría el caso, y Sturla podría al menos ser multado. El nuevo ministro del Interior será Luis Alberto Heber, quien estaba hasta esta semana como titular de Transporte y Obras Públicas (MTOP). A su vez, en el cargo de Heber en el MTOP fue nombrado José Luis Falero, ex intendente de San José y empresario de transporte de cargas. Alianza Nacional, con la muerte de Larrañaga, se queda sin representación en el gabinete. Los ocho ministros blancos responden ahora al presidente Lacalle Pou y, por tanto, al Herrerismo. Cuatro senadores y la mitad de los intendentes blancos del país no responden al sector de Lacalle.

El país superó los 4.000 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El problema mayor es que casi todos fallecieron desde marzo hasta ahora. El miércoles hubo 4.586 casos nuevos, el segundo registro más alto, sólo superado por el 21 de mayo, unos días antes. Batimos récord de casos activos, más de 36.000 el jueves. En números absolutos es nada en comparación con gigantes como Brasil u otros países. En relación a la población, seguimos liderando rankings mundiales por tasas de contagio y fallecimientos.

Lo que asombra es que el país estaba en el 2020 paralizado con menos de 100 casos en total, y ahora con esta situación dantesca la vida parece casi normal. Con la reapertura de los freeshops de Rivera, el primer día ingresaron 14 ómnibus y 200 automóviles desde Brasil. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que su departamento está en emergencia total por la cantidad de contagios. Su Índice de Harvard anda casi por 130, con un promedio nacional de 105, que ya es altísimo. Recordá que en el mundo el índice pasa a ser alarmante cuando es mayor de 5. (No entiendo nada).

La Federación Médica del Interior (FEMI) advierte un divorcio entre la situación del sistema sanitario y el mensaje de las autoridades. Daniel Strozzi, de FEMI Paysandú, dijo que el sistema de salud está saturado, pero según las autoridades está todo controlado. Salto también está muy complicado y su índice llega casi a 200. Guatepeor. Autoridades de la educación postergaron aumentar la presencialidad debido a la situación sanitaria. El gobierno extendió hasta el 6 de junio la suspensión de espectáculos públicos, fiestas y eventos, y el cierre de oficinas públicas. Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del gobierno para la pandemia, dijo que esta situación no se controla “tocando una cosita u otra cosita”. Dice que hay que “apagar” y cortar la movilidad drásticamente para enfrentar la pandemia.

Para él estamos lejos del fin de la pandemia, y podemos estar peor. Ya antes, en marzo, Radi había pedido públicamente “blindar abril”, pero le dieron poca pelota. Los resultados parecen estar a la vista. Radi advierte además que con la vacuna Sinovac de origen chino que se usa para la vacunación masiva, con una efectividad de 50%-60% para evitar contagios, no se alcanzará la inmunidad de rebaño tan deseada por casi todos.

El propio GACH estudia ahora la posibilidad de dar una tercera dosis con otra vacuna, AstraZeneca u otra. Miguel Fernández Galeano, Ricardo Ehrlich y Marcos Carámbula, asesores sanitarios del FA, pidieron al gobierno en una carta la reducción “radical” de la movilidad por 21 días, para frenar la pandemia, por la “situación de alarma sanitaria y social” que vive el país. Piden dos medidas adicionales: salvataje económico y social de sectores más golpeados, y la convocatoria a un diálogo abierto para enfrentar la crisis. El Sindicato Médico (SMU) reclama también una reducción drástica de la movilidad y el cierre de actividades no esenciales.

Desde ayer y por tres meses, unos 19.000 monotributistas del Mides, cuentapropistas o trabajadores informales, podrán cobrar $ 7.305 mensuales, unos U$S 160. Se puede recibir en redes de cobranza presentando la cédula de identidad. Comenzaron en todo el país los sorteos para las 15.000 vacantes de Jornales Solidarios. Las esposas de los alcaldes nacionalistas de Las Cañas y Quebracho (Cerro Largo) resultaron favorecidas en el sorteo allí.

El intendente José Yurramendi les pidió que renunciaran a sus cupos, y así lo hicieron. El departamento tiene 566 cupos, y se inscribieron 9.278 personas. La Intendencia de Montevideo sorteó públicamente los 4.000 puestos que le tocaron, con 72.091 inscriptos. 880 de esos puestos fueron para poblaciones específicas como afrodescendientes -hay una ley que lo establece-, personas con discapacidad y personas trans.

A nivel nacional se inscribieron 227.000 personas para los 15.000 lugares, luego que el BPS eliminara a 23.000 inscriptos por no cumplir los requisitos. La intendenta capitalina Carolina Cosse presentó su presupuesto a la Junta. El presupuesto es “austero”, por U$S 500 millones anuales, con un ahorro de 2.000 millones de pesos anuales. Cosse anunció que tiene una “fuerte impronta social”. El FA de Salto presentó denuncia penal contra el diputado colorado del departamento, Omar Estévez. Este reconoció en un audio que se hizo público, que incumplía a sabiendas los protocolos sanitarios en su empresa agroalimentaria.

El presidente Lacalle Pou pidió tramitar lo más rápidamente que se pueda el pedido de extradición de Fabián Pepín Rodríguez Simón. Se trata de un fuerte operador judicial de Mauricio Macri, cuando este era presidente en Argentina. La justicia argentina lo acusa de presiones ilegales sobre medios de comunicación y otras lindezas. Rodríguez, que se fugó de la Argentina, está en Uruguay, con buenos abogados, que pidieron su asilo político. El proceso judicial podría llevar hasta dos años. La Agencia Nacional de Viviendas (ANV) lanzó un llamado para culminar una obra inconclusa hace 20 años en la Costa de Oro de Canelones.

Se trata de un complejo habitacional en el kilómetro 27.500 de la avenida Giannatasio, a medio construir. Esto podría significar hasta 1.000 viviendas nuevas, todo un hito. El gigante de comercio electrónico Amazon agregó a Uruguay a la lista de países que pueden vender a través de su plataforma informática. Amazon tiene 300 millones de usuarios en todo el mundo. Más de 300 mil personas comenzaron a recibir ayer notificaciones en sus teléfonos para recibir la primera dosis de la vacuna Sinovac. Además, está en marcha la campaña de vacunación “pueblo a pueblo”, para pequeñas localidades.

Músicos reclaman la vuelta de los espectáculos públicos y “la implementación urgente del subsidio prometido” por el MTSS hace dos meses. Hicieron una marcha con precauciones sanitarias, pero hasta ahora no hubo respuesta. Los espectáculos están suspendidos desde marzo de 2020. Unos 30 trabajadores de ASSE cesados tras la renuncia de Enrique Montagno (Cabildo Abierto, CA) al Directorio de la institución, fueron reintegrados a sus cargos. Montagno renunció luego que trascendieran grabaciones en las que se jactaba de haber logrado designar a 135 militantes de CA en ASSE. Luego de su renuncia fueron cesados unos 30 de los 135, que ahora entraron nuevamente, concurso mediante.

Ancap logró ganancias por U$S 28 millones en el primer trimestre. Esto fue porque en los últimos meses vendió los derivados del petróleo que compró a fines del 2020, a precios de liquidación. En el año 2020 tuvo pérdidas por U$S 12 millones. Ya anunciaron un muy probable aumento del precio de los combustibles, el mes próximo. 99% de las muestras de coronavirus de mayo son de la variante brasileña P1. Ahora se anuncia la presencia en Brasil de las variante hindú, más contagiosa aún, que no tardaría en llegar aquí, dados los antecedentes. El Banco Central (BCU) anunció el inicio de transferencias interbancarias instantáneas entre cuatro bancos, el BROU estatal, el banco Itaú, el HSBC y el CITI. Trabajadores de Montecon, el operador portuario, protestaron frente a la torre Ejecutiva.

Afirman que el acuerdo entre el gobierno y la otra operadora, Katoen Natie, le da a la última el monopolio del negocio de los contenedores, y forzaría al cierre de Montecon, su competidora. Eso significaría la pérdida de unos mil puestos de trabajo. (Y, eventualmente, con un monopolio, en un aumento de los costos para los exportadores, decilo todo). Deme pruebas. (No las tengo, pero tampoco tengo dudas).

Un edil del FA de Rocha se preguntó «qué tan equivocado estaba (Adolf) Hitler», al comentar en redes sociales la situación de Oriente Medio. Su caso fue enviado a un tribunal de conducta política, pero poco después directamente renunció a su cargo. Encuesta de Opción. 55% tiene valoración positiva del gobierno, con 24% «muy buena» y 31% “buena”. 18% tiene valoración negativa: 9% «mala» y otro 9% «muy mala». Para el 26% no es ni buena ni mala, y un 1% no sabe o no contesta. Respecto a la encuesta anterior (primer trimestre), las valoraciones positivas suben 3%, y las negativas cayeron 2%. Cayó notoriamente la aprobación de la gestión sanitaria, sobre todo entre votantes del FA. Antel tuvo ganancias de US$ 179 millones en 2020 y redujo su gasto operativo 8%. El 85% de los ingresos de la empresa se dan por la telefonía móvil, y ya lleva 19 años consecutivos con ganancias. Del total de ingresos, 45% son por telefonía móvil, 40% datos, 14% telefonía fija y pública y 2% otros. La cosecha de arroz tuvo rendimiento histórico con 9.400 kilos por hectárea. Esto se suma a buenos precios internacionales, 20% en el 2020 y 15% en el primer semestre de 2021.

El rendimiento fue favorecido por el clima. Irak, la UE, Perú y México son los principales mercados de nuestro arroz. El gobierno de Cerro Largo analiza la obligatoriedad del uso del casco en motocilcistas, según el intendente José Yurramendi. Esto después de lustros de protestas, sobre todo desde el sector de la salud y de la seguridad vial. El ex intendente Sergio Botana se negó mientras estuvo en su cargo a revisar la medida, que causó un índice de siniestros graves de motos terrible en el departamento. La selección celeste se prepara ya para los próximos partidos de Eliminatoria. Serán el jueves 3 con Paraguay en el Centenario, y el martes 8 con Venezuela, de visitantes. No estarán varios jugadores, entre ellos Cavani (suspendido) y Darwin Núñez (lesionado), pero sí Luis Suárez y sus milagros. El martes 13 la celeste partirá a Córdoba para el inicio de la Copa América. Arriba la Celeste. El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano