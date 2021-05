Minas, viernes 21 de mayo de 2021

Querida/o: Ayer, el país se vistió de margaritas. A todas les faltaba un pétalo.

En un nuevo 20 de Mayo, cuando cada año es la Marcha del Silencio, no hubo marcha a causa de la situación sanitaria. Pero, te juro, yo que viví todas las marchas, nunca vi ninguna con tanta participación, esta vez, al igual que en el 2020, descentralizada y sin multitudes en las calles. Plazas, canteros en las calles, jardines, amanecieron con margaritas de papel y fotos de los 197 detenidos desaparecidos uruguayos en el césped.

Balconeras, carteles, pintadas en calles, veredas y paredes, en todo el país. Te diría que buena parte, sino la mayoría de quienes se movilizaron ayer, y lo seguirán haciendo todo el mes (¿todo el año, todos los años?), no habían nacido cuando se dieron los secuestros y las desapariciones, en la dictadura. El club de fútbol Villa Española, de la Segunda División, estrenó una nueva camiseta, que tiene estampadas fotos de desaparecidos.

Se agotaron por los cientos o miles de pedidos que tuvieron, y mucha gente de otros clubes se hizo socia del club. Racing Club se movilizó en redes sociales por el mismo motivo, al igual que jugadores de muchos clubes, pero no los demás clubes, al menos oficialmente. Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, anunció que es su deseo quitar del padrón social a José Gavazzo y Manuel Cordero, represores y torturadores paradigmáticos, y socios vitalicios de la institución. Cordero participó en el secuestro y desaparición de Alberto Mechoso, abuelo de Ezequiel Mechoso, jugador del club. El pedido de expulsión de ambos del club partió de la iniciativa “Gol contra la impunidad”, que consiguió el apoyo de miles de hinchas.

Ruglio dice que la decisión es de la directiva, que aún no definió posición. Iniciativas parecidas han surgido en otros clubes, pero sin la fuerza que ha tenido en Peñarol. Jugadores de Peñarol, Nacional y de otros clubes adhirieron a la jornada desde sus redes sociales, pero no los grandes referentes de la selección celeste. Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, es “intolerable” que sea el Ejército el que decida cuál información entrega y cuál no, en el tema de los desaparecidos.

Reclaman que haya órdenes directas del gobierno a los militares para que la información sea entregada. Y dijeron que la información recientemente publicada ya estaba en un archivo militar encontrado hace años por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, en una operación relámpago en una dependencia militar. La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad espera la resolución de 14 pedidos de procesamiento, con 50 implicados, por delitos de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado. En el último año hubo ya 11 procesamientos con prisión por violaciones a los derechos humanos. El gobierno eliminó la cuarentena obligatoria para quienes lleguen al país vacunados o hayan tenido Covid-19.

Esto es para uruguayos, extranjeros residentes y las personas que soliciten ingreso mediante el trámite de excepción ante la cancillería. La Justicia condenó al ex vicepresidente Raúl Fernando Sendic por abuso de funciones y malversación de fondos públicos, cuando estuvo al frente a ANCAP.

Fue condenado a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables ($ 669.000). Se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la pena por ser primario. O sea que si en un año Sendic no comete ningún crimen se extingue el delito y se eliminan sus antecedentes penales. La defensa apelará el fallo. Según la Justicia, se probó entre otras cosas que usó su tarjeta corporativa de ANCAP para gastos personales.

Miguel Soler

Falleció el miércoles a los 99 años el maestro Miguel Soler, fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio, FUM. Trabajó por muchos años en escuelas rurales, fundó las misiones sociopedagógicas y fue amigo de Julio Castro, otro maestro célebre, secuestrado y asesinado por la dictadura, cuyos restos aparecierdon en el año 2011, enterrados en el Batallón 14. Soler estaba convencido de que los maestros debían promover el cambio social. El gobierno anunció que habilitará la reapertura de gimnasios y freeshops a partir del lunes, con aforos y horarios reducidos.

El miércoles, empresarios y trabajadores de gimnasios hicieron caravanas en todo el país reclamando la reapertura. Siguen prohibidos los espectáculos públicos, al menos hasta el 30 de mayo.

Azucena Arbeleche

Como era previsible, la interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche terminó con una declaración de la bancada oficialista declarando “su total y absoluto respaldo” a la interpelada. Gonzalo Civila, diputado del FA, fue el interpelante, a raíz de una exoneración tributaria para la empresa de Isaac Alfie, titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, con rango de ministerio. Alfie solicitó la exoneración cuando ya le habían ofrecido encabezar la OPP. Fue la primera interpelación a un ministro, en esta administración.

En todos los gobiernos posdictadura la primera interpelación parlamentaria se dio mucho antes. Para Civila, con las exoneraciones, ahora “gobiernan para beneficiarse a sí mismos”. Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, dijo en un conversatorio de la fundación Mario Benedetti, que la dictadura “también tuvo sus programas de apoyo a la cultura”. Esto motivó críticas de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) y de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI).

Se publicó una carta en la plataforma Change.org que obtuvo mil firmas antes de ser completada, en la que se dice que en esa época, la cultura funcionó pese a la dictadura, y no gracias a ella. En un descargo, Trujillo rechazó, por supuesto, a la dictadura y su represión, con multitudes de presos, exiliados, desaparecidos y torturados. Para el grupo asesor científico del gobierno (GACH), el encierro derivado de la pandemia tiene grandes repercusiones físicas y mentales para niños y adolescentes. Entre otros efectos, advierten sobre el descenso en la vacunación de niños, que podría provocar la reaparición de algunas enfermedades infecciosas, como el sarampión.

Alertan también sobre incremento del sobrepeso, la interrupción de controles pediátricos y de procedimientos quirúrgicos no urgentes, y la sobreexposición a las pantallas de computadoras y celulares. Lo que significa mayor riesgo de obesidad, trastorno atencional, del sueño y oftalmológico, depresión y aislamiento social de adolescentes.

El Instituto Pasteur hará test de PCR para Covid-19 a la población en general, sin que sea necesaria la indicación médica. Costará $ 2.250 (unos U$S 50) y el resultado estará disponible en seis horas. Los test que se ofrecen de manera particular cuestan más o menos el doble. Una jueza argentina ordenó la captura internacional de Fabián Pepín Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, cuando era presidente del país vecino.

Rodríguez Simón era, dicen, el principal operador judicial de Macri. Pidió asilo político en Uruguay, que se está analizando. El caso puede provocar rispideces entre los dos gobiernos. Robaron imagen de la Virgen María que estaba a la entrada de la Gruta de Lourdes. No es la imagen oficial. El Parlamento homenajeó a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz a 45 años de sus asesinatos. Quien redactó la invitación escribió “fallecimientos” y no “asesinatos”. Tras protestas de diputados del FA, se cambió el texto.

Familares de ambos legisladores presentaron nueva denuncia en Fiscalía de Lesa Humanidad, luego que se descubriera recientemente en Buenos Aires un nuevo centro de reclusión clandestino de la dictadura argentina. Esquiladores uruguayos siguen trabajando en España, con todas las precauciones sanitarias de rigor. Pablo Bonilla es uruguayo, tiene 21 años y vive en Australia desde que tiene 10. Junto a compañeros de estudio, hizo una investigación sobre problemas a resolver en la computación cuántica.

Hicieron hallazgos revolucionarios y su trabajo fue publicado en la revista Nature. Ya fueron contactados por la empresa Amazon y por la Universidad de Yale.

Más de 200 mil personas se inscribieron a los sorteos por los Jornales Solidarios, el programa laboral recién lanzado por el gobierno.

El programa tiene 15.000 plazas para todo el país, con trabajo por cinco meses, 12 jornales al mes y poco más de $ 12.000 mensuales. Más del 60% de las personas inscriptas en el programa son mujeres. Montevideo será el que tenga más plazas, con 4.000 (26,7% del total), seguido de Canelones con 2.261 (15,1 %) y Maldonado con 818 (5,5 %). Encuesta de Cifra. El 55 % de los montevideanos aprueba la gestión de la intendente Carolina Cosse.

Durante el último bimestre la aprobación cayó 7% (estaba en 62%), según la consultora, pero la desaprobación se mantiene estable en 19 %. Aumentaron las opiniones neutras, que pasaron de 19% en febrero a 26% ahora. El gobierno presentará un proyecto de ley para no modificar feriados de fechas patrias. Eso no cayó muy bien en el sector turístico, ya que mover los feriados les dio muchos fines de semana largos, propicios para el turismo interno.

El martes retornaron a clases las escuelas rurales que no lo habían hecho y el Primer Ciclo en Primaria, excepto en Montevideo y Canelones. No se han registrado por ahora focos de Covid-19 en escuelas, en esta nueva etapa. Ventas del sector comercio y servicios cayeron 11,3% en primer trimestre de 2021 respecto al mismo período de 2020. No crecen desde inicios del 2019, según informe de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU).

Cayeron 64% las ventas de las agencias de viaje, 41% los hoteles y 19% los restaurantes, entre los más golpeados por la pandemia. Sólo dos rubros crecieron, cuidados personales (+2%) e informática (+9%). Se lanzó un nuevo Plan Invierno, para dar refugio a personas en situación de calle. Habrá 4.152 camas disponibles en todo el país.

Estudian aplicar ley del gobierno de Pepe Mujica, que habilita al Estado a obligar a las personas a ir a un refugio o a un hospital, si hay riesgo de vida. Las temperaturas nocturnas han sido casi gélidas, o sin el casi, algunos días. Trabajadores de Secundaria denunciaron «la reducción de la plantilla de auxiliares de servicios en plena emergencia sanitaria». Además critican que se contraten servicios de limpieza e higiene externos, cuando hay vacantes en Secundaria. Ayer tuvimos 4.581 casos nuevos de Covid-19, la cifra más alta desde que se inició la pandemia. Y 53 fallecidos. Seguimos estando muy mal, entre lo más golpeado por la pandemia en el mundo, al menos desde hace un mes y pico. Bueno querida, me despido hasta la semana que viene, aunque lamento que haya sido con pésimas novedades.

Seguí cuidándote vos, y cuidando a los demás. Un fuerte abrazo

Juan Antonio Minuano