“Queremos profesionales con sentido humanista, con actitud emprendedora, con visión del mundo y que sepan para qué están”

El Doctor Marcos Sarasola es Vicerrector de Programas Académicos y Profesor de alta dedicación del Departamento de Educación de la Universidad Católica, quien recientemente realizó una nueva visita al Campus Sal-to. En diálogo con EL PUE-BLO, habló sobre el motivo de su regreso a Salto y sobre el proceso de transformación que vienen implementando a nivel académico, así como adelantar la posibilidad de la llegada de dos nuevas carreras para Salto.

Estuve leyendo su currículum que tan gentilmente me proporcionaron, noté que tiene 54 páginas, con-fieso que abandoné en la décima página (risas), ¿eso demuestra que más allá de los títulos alcanzados nunca se deja de estudiar?

Ni para mí ni para nadie que hoy en día pueda terminar la carrera con el título. No es posible.

¿Por qué debe existir una especie de educación permanente?

Por el conocimiento, que se crea y se gestiona continuamente. Estamos en una época en que hay tal cantidad de información que esas competencias mal llaman blandas, terminan siendo las más importan-tes. Entonces, pensamiento crítico, saber elegir la información, eso cambia. Mi formación inicial es en la Física, ¿cómo puedo sostener que la Física no ha cambiado? Ha cambiado. Entonces yo con un título del IPA que tuve en los 80, ¿puedo seguir actualizado? Imposible, el conocimiento ha crecido.

Las leyes de la Física son inmutables, ¿pero avanza el conocimiento sobre ellas?

Pasa que lo que sabemos de las leyes de la Física es que algunas de ellas funcionan en determinados ámbitos. Las conocidas leyes de Newton, que son las más clásicas, esas siguen funcio-nando, pero si uno lleva a esas leyes al mundo micro, ya dejan de funcionar, y ahí llegamos a la Física Cuán-tica que ya estudia probabilidades de que las cosas ocurran, no es que tengo una pelotita que choca con

otra pelotita, eso no existe más. Pero atrás de eso, hay un tema más filosófico, el sentido de la persona, y eso es lo más importante. Antes la Física y la Filosofía eran lo mismo.

Hubo un momento en que la ciencia termina contro-lando la vida del Hombre junto a la corriente de pen-samiento positivista, para quienes solo existe aquello que empíricamente pueda comprobarse, ¿cómo estamos hoy con la ciencia?

Nosotros estamos mar-cados por el pensamiento cartesiano, muy racionalista, donde lo que funciona es lo racional. Pero hay otras dimensiones de la persona que poco a poco vamos re-cuperando que son también muy importantes, porque hay una dimensión corporal de la persona también. Nosotros no somos solo raciocinio, también somos cuerpo, somos mente, somos en sociedad, somos trascendentes. Entonces, estas dimensiones de la persona están presentes, y las estamos recuperando, hay un volver a todo eso. Que hay todavía mucha palabrería en esos ámbitos, sí la hay, pero la vocación trascendente del ser humano está, siempre ha estado, el sentido del más allá, de lo que viene, distintas religiones. En fin, de Descartes hay una cosa muy racional. Ahora, si uno quiere aplicar el método científico, está bien.\Ese espíritu crítico o cartesiano al que acaba de hacer referencia, ¿cómo se logra trasladar a la educación?

La palabra integral está muy devaluada, porque ahora todo es integral, des-de las galletas, el pan, es decir, le quieren vender algo que parece que es sano y le ponen la palabra integral. En la educación pasa algo parecido, se habla de educación integral.

Todavía en la educación seguimos siendo muy racionales, muy de contenidos, pero seguimos impregnados de ese racionalismo. En la Universidad hemos definido que hay cuatro aspectos que tenemos que ayudar a que nuestros graduados logren es nuestra misión. Veamos. Sentido Humanista, eso significa sensibilidad, éti- ca, valores del Humanismo cristiano, gente comprometida. Segundo, queremos estudiantes que se conoz- can y conozcan para qué están, cuál es su propósito en la vida. Sentido, identifi-cación, por lo menos que se lo pregunten, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Quiero hacer tal profesión porque me da plata? ¿Ese es el sentido de mi vida? ¿Esa es mi misión? Tercera cosa que para nosotros es bien importante, queremos que tengan una actitud emprendedora, eso no quiere decir que tengan emprendimientos, a veces se confunde, que tengan una actitud emprendedora, es decir, ver algo y tirar para adelante, que tenga fuerza, iniciativa, motivación, creatividad. Y lo otro, visión del mundo. Estamos aquí, estamos en Salto, pero no te olvides que Salto no es lo único en el mundo. Esta es una Universidad de la Compañía de Jesús, Jesuitas, y hay una máxima que establece que debemos ir a más. Entonces, queremos que en nuestros estudiantes estén estos cuatro pilares, que tengan sentido humanista, que tengan su misión, su propósito de ser, que tengan una visión del mundo, que tengan una actitud emprendedora. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo se hace eso? Luego están los programas académicos, son la excusa, casi diría yo. “¿Usted va a ser Contador?” “Sí, sí”, entonces lo vamos a ayudar a ser Contador. “¿Usted va a ser Ingeniero?” “Sí, sí”, le vamos a dar matemáticas, física, todo eso lo va a tener, pero no nos olvidemos de estas cuatro cosas.

¿Ser un buen profesional, pero también ser una buena persona?

O ser una buena persona y también un buen profesional. Queremos profesionales con sentido humanista, profesionales con actitud emprendedora, profesionales con visión del mundo, profesionales que saben para qué están.

Hablar de los valores de una sociedad es casi tarea permanente, hay quienes dicen que se han perdido mientras otros sostienen que simplemente han mutado. ¿Cómo se maneja la UCU en ese tema?

Los valores en la Universidad Católica son, como recién decía, los del humanismo cristiano. Después lo que puede pasar a lo largo de la historia es que haya distintos enfoques, pero si hablo de la solidaridad, que es un valor, ¿ha cambiado tanto? Lo que puede haber cambiado es que se puede, en algunos lugares, pensar en que hay una orientación del mundo más egoísta, por decirlo así, pero nosotros decimos que queremos que nuestros estudiantes sepan trabajar en equipo, lo que implica saber aceptar y saber colaborar y trabajar con el otro. Eso es lo que está presente. Entonces, es una competencia transversal, saber comunicarse, saber trabajar en equipo, es trans-versal porque no hay una materia para eso en el curso, eso hay que trabajarlo. Tratamos que en nuestros cursos trabajen en equipo, tratamos de evitar que venga alguien a decir lo que está escrito, porque es un modelo que todavía persiste, pero nuestro trabajo es decir que un buen profesor no viene a dar información que se pue-de leer, un buen profesor lo que viene a hacer es a desarrollar competencias a los estudiantes, la información está en otro lado.

Visito regularmente Salto por ser parte de la Universi-dad, voy también al Campus de Punta del Este, es decir, estoy en los tres Campus porque al ser Vicerrector de Programas Académicos y desde el momento en que aquí hay programas acadé-micos, aquí estoy yo. Lo que hoy hice fue trabajar con dos equipos para la presenta-ción de dos posibles nuevas carreras para Salto, esta-mos diseñando dos nuevas carreras, que no las voy a adelantar, lo siento mucho (risas), tiene que pasar previamente por el Consejo Di-rectivo. Me las presentaron, estuvimos discutiendo, seguiremos avanzando sobre estas dos posibles nuevas carreras. Después tuve una reunión con los Directores de los Programas Académicos, mañana me voy a reunir con todos los profesores. A eso vengo, a hablar. Por más que haya tecnología, por más que haya mucho zoom, esto de la presencia física y después de estos dos años que hemos pasado, es muy valioso. Me gusta venir. Hoy también traje a la nueva Secretaria General de la Universidad, que no la co

Todo lo que hemos habla-do esta tarde, ¿Cómo se traduce curricularmente?

El año pasado arrancamos con veinticinco carreras que pasaron a transformación curricular. ¿Qué hicimos? Primero, trabajamos por aprendizaje basado en competencias.

Lo que decía hoy, no es dar información. Cuando un

nocían, traje a la Directora de la Vicerrectoría de Innovación e Investigación para que también la conozcan. Tenemos que conocernos, porque si no está allá en Montevideo y ustedes están acá en Salto y no debe ser así. Es la Universidad que tiene estructuras, pero esta es una única Universidad Católica.

profesor piensa su clase no es qué voy a dar, que es lo tradicional, es qué quiero que los estudiantes hayan aprendido a hacer cuan-do terminen el curso. Entonces, eso de repetir de memoria no sirve, hay que hacer, ¿qué hacer con esa información? ¿La repite o la aplica o resuelve proble mas o analiza situaciones? Segunda cosa importan-te, nosotros apelamos a la transversalidad. Hoy en día nuestros estudiantes se mezclan. Hay un 25% de materias electivas, eso quiere decir que en una clase hay estudiantes de varias carreras, eso enriquece, le complica al profesor, pero enriquece. Que en un curso haya un estudiante de Artes Visuales y otro de Ingenie- ría, que son dos cabezas distintas, eso nos enrique- ce y ayuda a todos. Luego liberamos un semestre para aquellos que quieran y pue-dan tener una experiencia internacional, tenemos convenios con muchas uni versidades. Esas tres son característicasm propias de la transformación curri-cular que estamos llevan-do adelante.

PERFIL DE

MARCOS SARASOLA

Es del signo de Acuario. De chico quería ser Ingeniero.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pen-diente?

La filosofía.

por: Leonardo Silva