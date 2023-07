Queremos erradicar totalmente las AFAP que llegan a pagar 1 peso mensual a algunos sectores de jubilados

Asociación de Trabajadores de Seguridad Social

Karina Sosa, Presidenta de ATSS ( Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ) y el Secretario de Relaciones Nacionales Diego Acevedo, estuvieron en Salto para realizar actividades gremiales e informativas en torno al plebiscito para derogar las AFAP.

La Presidenta del Sindicato dijo a EL PUEBLO que es necesario que la población se informe de la realidad que viven los jubilados a quienes se les llega a pagar hasta 1 peso por parte de las empresas privadas.

«Llegamos a realizar una asamblea a nuestra oficina de Salto para informarle a los compañeros lo que sucedió en la última Mesa Representativa en la que debía tomarse una posición sobre el plebiscito para eliminar las AFAP y apareció otra moción contrapuesta. Entonces nosotros les estamos explicando a nuestros compañeros que nosotros vamos a seguir con la postura histórica de la ATSS que es la del año 1996 , donde en el 99 no se pudo llegar a las firmas , pero que han pasado los años , 27 exactamente , y el dinero de los trabajadores sigue siendo objeto de lucro y objeto de usufructo por parte de empresas privadas que invierten en lo que quieren sin que los trabajadores sepamos en qué. A la larga o a la corta esas ganancias que tienen estas empresas privadas , no se ven reflejadas en las jubilaciones de los uruguayos y uruguayas.»

Dijo que la posición de la mayoría de los trabajadores de la Seguridad Social es clara » porque cada compañero que jubila una persona ve claramente en la notificación que tienen que hacerle, que el BPS es un organismo que garantiza derechos y aunque no le correspondan 17.500 pesos se le ajusta a esa mínima para no pagarle menos que eso, lo que no hace la AFAP.»

Explicó que hay personas que por los cálculos que tienen por los aportes que han realizado , debería pagársele 4 o 5 mil pesos sin embargo el BPS con el criterio de que la seguridad social es un derecho humano fundamental , complementa hasta 17.500 pesos como mínimo LA JUBILACIÓN . Por su parte las AFAP por el mismo aporte que las personas realizan al Banco de Previsión Social en algunos casos pagan 300 pesos , 500 pesos , y en otros casos 1 ó 2 pesos, situación que generalmente se da con las trabajadoras domésticas.»Los funcionarios del BPS son los que tienen esto muy claro porque lo ven a diario.»

En este sentido Karina Sosa Sostiene que es muy difícil que la población entienda esta realidad si no la está viviendo. «Los jubilados si lo saben , no así aquellas generaciones que todavía no han tenido que pasar por esta penosa situación, pero que cuando les toque se van a dar cuenta en ese momento. «

Reforma actual

En el caso de la reforma en curso, Sosa sostiene que lo que se hizo fue recortar jubilaciones y pensiones. «No se hizo una reforma más macro que apunte a políticas de empleo para la población joven , tampoco apunta a políticas públicas de natalidad porque hablan de que hay muchos viejos y pocos niños , y acá en este país niños nacen, lo que pasa que nacen en lugares muy pobres.»

Sosa sostienen por otra parte que no se ha explotado el trabajo del Sistema Nacional de Cuidados, «muy por el contrario este programa de MIDES ha sido recortado este último tiempo»

Agregó que también hay que dejar en claro que en todos los años de Gobiernos Progresistas tampoco se eliminaron las AFAP.

«Este tema lo abordamos desde la parte social, desde la parte humana, desde el punto de vista que la gente con 17 mil pesos que garantiza el BPS tampoco puede vivir»

Línea de trabajo de ATSS

«El trabajo nuestro ahora es tratar de concientizar e informar claramente para que las personas puedan hacer suya la información y tomar decisiones objetivas y sobre todo desde la experiencia con alguien jubilado cercano. Sería bueno empezar por ese lado, por preguntarle a quienes están jubilados cuanto cobran por BPS y cuánto por la AFAP.»

Aclaró también los ejes principales del plebiscito propuesto.

«El plebiscito que proponemos , es una iniciativa de democracia directa, lo entendemos necesario porque además esta reforma hace ttrabajar cinco años más a la gente, es la única faceta que se le encontró al supuesto déficit del BPS para sobrellevar la crisis. No se habló nunca de pedirle nada al avance tecnológico, a los empresarios exonerados de aportes pero no se controla. Así que queremos llevar a plebiscito esto con tres puntos, el primero que la gente no tenga que trabajar más allá de los 60 años si así no lo quiere, el segundo aspecto es que la jubilación mínima se equipare con el mínimo nacional para cuando se aumente el salario también aumenten las jubilaciones, y el tercero la erradiación total de las AFAP de este país porque de 30 países en este sistema 18 ya lo hicieron y no tuvieron mayores problemas para revertir esta situación»