Sebastián Francia del gol

Metió cuatro goles en la segunda rueda de la Divisional «C». Cuando SEBASTIÁN FRANCIA acudió a la Liga Salteña de Fútbol, para sumarse a Palomar, no dejó de resumir el pensamiento, «porque se trata de darle al equipo lo que yo le puedo dar».

El «Seba» bien sabe respecto a esa vocación goleadora, que el paso del tiempo no apaga ni posterga.

La convicción fue una: intacta la calidad a la hora del gol. Fue clave en el ascenso de Palomar.

Se acopló sin traumas, fue uno más y expuso el repertorio para ser desnivelante.

Concreto es que el Campeonato de la Divisional «B» no está lejos en el calendario.

Mientras el período de pases es parte del tiempo que transcurre y más de un contacto no ha faltado por el goleador.



No es de un día para el otro cuando se comprueba que un ejecutor de piolas contrarias, es parte de la vigencia.

Francia lo es.

«Por eso ahora voy viendo que es lo mejor que puede pasar, porque el objetivo es tener continuidad. No descarto quedarme en Palomar y hacer historia, para que el año que viene el club pueda ser parte de la «A».



Aquella primera vez ante Almagro con los dos goles producidos y de última, este registro gráfico que Sebastián comparte con EL PUEBLO.

La copa ya es propiedad del Palomar ascendido, mientras el gol ante Quinta Avenida-Treinta y Tres como uno más, es reconocer que la calidad para resolver goza de buena salud.

Ahí está la derecha para funcionar y el gol que llegará. Todo hace suponer que las próximas horas serán básicas para resolver el futuro. Que el goleador prolongue la siembra en Palomar… para no descartar.

Palomar le devolvió la alegría por el fútbol en una dimensión acaso soñada. Y después de todo, no tan lejana a la «A».

Es la historia pendiente. ¿Hacer esa historia con el «Seba» también? ¡Esa es la cuestión! La palpitante cuestión.