¿Qué somos a la hora de la definición?»Habría que preguntarse a cuántos les da de comer el fútbol salteño»

No pocas veces EL PUEBLO fue marcando, EL FENÓMENO QUE IMPLICA EL FÚTBOL SALTEÑO, a partir de los clubes que incluye la liga, de los jugadores que juegan, de los técnicos que orientan, de los Profesores de Educación Física que adecúan y la respuesta de los aficionados. Pero también un aspecto no es menor: tres divisionales en la Liga Salteña de Fútbol, cada una con su Cuerpo de Neutrales. tribunales, etc. Clubes que en una mayoría de casos son propietarios de canchas y no pocas con sus respectivos cerramientos.

***********La liguilla del año 2013, resultó innovadora, desde el momento que por primera vez se afrontó con seis equipos. Triple jornada en cada domingo, jugándose en el Parque Dickinson. El promedio fue de 3.000 entradas por fecha. En las cinco se recaudó un total de 100 mil dólares. Un promedio exacto de 20 mil dólares por partido. Esos registros trascendieron a lo largo y ancho del país. La respuesta del aficionado, simplemente excepcional. Conmovedora. LO QUE ES: ES De varios años a esta parte, se fue acentuando en el fútbol salteño, una cuestión no menor: el fútbol se ha convertido, EN UNA FUENTE DE INGRESOS PARA NO POCAS FAMILIAS. El fútbol ES PARTE DE UNA AYUDA ECONÓMICA REAL y a esta altura de los hechos, ello es incontrovertible. Cuando la pandemia le mandó un cachetazo a la historia humana,social y económica de este país, un 13 de marzo del año 2020, el fútbol inactivo hirió los bolsillos de tantos.Las instituciones clausuradas, inexistencia de calendario en juego, la pelota desinflada. Al fin de cuentas, la industria del fútbol salteño en estado de parálisis.**********Cuando los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol fueron directos a tocar el timbre de la oficina del Dr Carlos Albisu Emed en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en búsqueda de un amparo económico para que el fútbol fuese posible sin sobresaltos, el jerarca fue asintiendo. Sobre todo, sabedor él que este fútbol salteño TRASCIENDE EN LAS FINANZAS DE TANTÍSIMAS FAMILIAS, que tienen a partir de su desarrollo, una posibilidad de ingreso.El fútbol mueve a la gente. Mueve al pueblo deportivo. Mueve a los barrios. Egresos e ingresos. Es una maquinaria que se activa y es necesaria. En página 15 de esta misma edición, un trazado de lo que implica como consecuencia, la decisión de no jugar por 7 meses. Más allá de argumentaciones en una y otra dirección, la realidad es esa.Pero sobre todo, es reflotar lo que tantas veces se alude desde esta misma situación que nos envuelve: en algunos casos, no se trata de pesos miserables y escuálidos. Más bien de pesos ($$$$) que pesan. Y no es poco lo que pesan. Cuando no pesan es que no hay fútbol. Y cuando no hay fútbol, el cielo se tolda de grises, mientras los bolsillos padecerán su más dolorida flacura. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-