Que sea sólo la primera de varias medidas

En muchas oportunidades hemos pedido en estas columnas la eliminación del “nylon” que tanto daño hace a la naturaleza. Ahora por primera vez leemos que se habrá de cumplir precisamente en Uruguay una instancia entre varios países a fin de ponerse de acuerdo en las medidas tendientes a la eliminación de este material que ha tenido un crecimiento explosivo en el mundo entero.

Principio quieren las cosas y evidentemente lograr la eliminación o el reciclaje al menos de este material no será de un día para el otro.

Hemos visto emprendimientos muy loables, que involucran a muchos voluntarios y sobre todo a niños que integran las generaciones que habrán de sufrir las consecuencias de lo que hagamos.

Hemos visto como se juntan millones de puchos en las playas y en la arena, sencillamente porque siempre se acostumbró a desechar estos residuos en cualquier lugar y a nadie se le ocurriría reprochar a alguien por tirar un pucho fuera de lugar.

Volviendo a los plásticos, es sabido que se usan como envases y luego se desechan en su gran mayoría. De esta manera se han formado las islas flotantes que cada vez son más y más grandes y constituyen una basura nociva. No sólo porque las tortugas, los peces y otros animales de la fauna marina, los ingieren o quedan atrapados en estos elementos, sino porque ensucian y contaminan la naturaleza.

De todas formas los esfuerzos aislados, por más meritorios y plausibles que resultan no alcanzan ni alcanzarán jamás. Creemos que debe apuntarse en dos niveles. Por una parte, a lograr el involucramiento de los industriales que fabrican este tipo de elementos y el segundo aspecto, más difícil de lograr es un cambio cultural de una generación que recibió una naturaleza limpia y casi que intacta y se ha acostumbrado a ensuciarla, contaminarla y degradarla.

Quien piense que limpiando las playas, eliminando los plásticos de los ríos y mares, habremos solucionado el problema, se equivoca. Lo que precisamos es una cambio cultural. Se necesita saber y actuar de acuerdo a esto, a evitar el daño que estamos haciendo desaprensivamente a todos los recursos naturales.

Que nadie se olvide de los residuos químicos que se utilizan en la agricultura y van a parar luego a los mares.

Que nadie se olvide de las algas, que crecen precisamente en estas aguas que contienen residuos químicos y se reproducen rápidamente.

Que nadie piense entonces que obrando con la lentitud que obramos, tomando alguna medida anunciada con bombos y platillos, podremos limpiar el universo, Lo que precisamos es el cambio cultural.

A.R.D.