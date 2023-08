-El fin de semana que pasó, sin fútbol en la Liga Salteña y en ninguna divisional, teniendo en cuenta la decisión de las dos gremiales. Tanto ASA como ASDAF unificaron la misma toma de posición: no jugar, como consecuencia de los incidentes que se generaron el pasado miércoles, cuando se enfrentaron Universitario y Ceibal en el Parque Dickinson.

De lo que no hay dudas es el hecho que no haber jugado implicó una pérdida económica para todos los clubes, más allá de la divisional que fuese.

En el mediodía de la víspera con una emisión más de La Trastienda del Fútbol en Radio Arapey y en diálogo con el Presidente de Ceibal, la rebelión hizo palabra.

ELIO RODRÍGUEZ apuntó al rechazo por la medida de ambas gremiales en cuanto a no arbitrar, acentuando en el perjuicio económico, «porque en el caso nuestro no perdimos menos de 150 mil pesos».

«QUE AGARREN

PARA OTRO TRABAJO»

El presidente es de los convencidos que NO HUBO AGRESIÓN en los términos que plantearon tanto Sebastián Samit (asistente) como Fernando López.

«Si se entiende que alguna actitud fuera de lugar tuvieron, que la expulsión surja como consecuencia, pero que no se suspenda el partido primero y que no se suspenda la fecha siguiente después. Si no quieren arbitrar, pero que no arbitren más. O que agarren para otro trabajo u otra Liga que seguramente existe, pero en la Liga Salteña algo tenemos que hacer. O mucho tenemos que hacer para que esto no pase más. El daño ya está , ya lo lograron. Si se tienen que ir todos, que se vayan todos y queden los que tienen voluntad de actuar. Los demás no. Así no se puede. Esto es demasiado. Pero además, pregunto: ¿pra ellos no hay sanción? ¿Para ellos nunca?. ¿Para nuestros jugadores sí y para ellos no?