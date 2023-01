En la edición pasada dábamos a conocer un informe con las asignaturas pendientes que tiene nuestro departamento, y sin duda existen otras que las presentaremos en ediciones siguientes.

Hoy nos enfocamos en grandes potenciales de disfrute para los salteños pero sobre todo para el turismo.

¿ Qué se puede hacer en Salto con estas altas temperaturas en materia de recreación?

Estas son solo algunas de las propuestas que Salto brinda a sus coterráneos y aquellos que llegan a pasar sus vacaciones.

“Salto tiene una paleta de ofertas de naturaleza para el disfrute de toda la gente”

Carlos Beasley, Turismo IdS

EL PUEBLO dialogó con Carlos Beasley, encargado del área de Turismo, dependiente de la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto, para conocer la propuesta pública que hay para los salteños que hayan decidido quedarse este verano en nuestro departamento.

– ¿Cuáles son las propuestas que Salto ofrece tanto a los turistas como a los salteños que han decidido pasar sus vacaciones en casa?

– Salto tiene una paleta de ofertas de naturaleza para el disfrute de toda la gente, de los propios y de los ajenos, de los salteños y de los visitantes. Podemos empezar geográficamente de norte a sur hablando desde Termas del Arapey, con todo lo que significa el centro termal, sus propias instalaciones y el entorno natural del río donde se puede practicar pesca, deportes náuticos. De ahí pasamos a Belén y Constitución y sus costas. Llegando a la ciudad, donde más se mueve la gente, sobre todo el salteño en la cotidiana, podemos empezar por el Parque del Lago, que está hecho a nuevo, con servicios, parrilleros, canchas polideportivas, las playas bien cuidadas y ahora con guardavida. Venir a la Costanera Norte y sus zonas habilitadas para el baño, pero también a todo lo que significa el área verde para estar, donde la gente camina, corre, pasea, se sienta a tomar un mate y disfruta del río. Tenemos dos amplios parques, uno está hecho a nuevo, que es el Parque Solari, hermoseado y con todas sus instalaciones renovadas, y el Parque Harriague que está en vías de algún proyecto para transformar lo que era el viejo zoológico y el anfiteatro en lo que signifique un parque urbano.

Las Termas del Daymán con todo su entorno poblado, su entorno rural y también su entorno de río, además de la suma de los pequeños lugares a dónde los salteños suelen ir y que los turistas habitualmente no llegan porque son esos pequeños rinconcitos de placer que tiene Salto en el Parque Martín José con costas al río Uruguay, en el paso detrás del viejo Agua Salto, las playas de Corralito, las playas en Arenitas Blancas. Hay un montón de lugares que se prestan para el disfrute.

– ¿Qué capacidad de público hay en la Costanera Norte?

– Al ser servicios libres como el parrillero, algunas canillas y gabinetes higiénicos no permiten cuantificar, porque esa es una zona de acceso libre y gratuito de la ciudad y que además, es muy amplia. Estamos hablando de varios kilómetros de costa donde se agolpan locales. Y si me pregunta qué capacidad puede tener, y le diría que muchísimos, miles. Lo cierto es que uno de los puntos de atractivo, lo vemos todos los fines de semana cuando se llena la Costanera Norte y donde se ve a muchísimos miles de personas disfrutando del fresco de la costa del río, y sobre todo de la vista.

– Luego de la pandemia, ¿cómo se encuentra hoy trabajando el Parque Termal de Daymán?

– Varios detalles. Primero, se sigue cerrando los días miércoles para la desinfección y mantenimiento profundo del parque. Segundo, no hay un aforo de máximo de ingreso desde el día en que el señor Presidente de la República firmó el fin de la emergencia sanitaria, todas esas medidas que había de aforos y de prevención de aglomeraciones se suspendieron con ese Decreto. De cualquier manera, ambos parques termales se mantienen con estrictos protocolos de desinfección. Hay que destacar, el lugar de mayor aglomeración que tenemos en Termas del Daymán es al momento del ingreso y al pago de la entrada, porque todavía hay muchos salteños y turistas que no se han enterado que uno puede ir con la entrada pronta en la mano porque la pueden sacar en las redes de cobranza, la puede pagar con cualquier medio de pago y va con el tickecito en la mano y entra directo sin tener que hacer cola.

– ¿Qué capacidad tiene el Parque de Termas del Daymán?

– Hoy estamos con un nivel de entradas de 2 mil entradas diarias en promedio, aproximadamente, un poco menos, un poco más, depende de la altura de la semana que uno tome la medición. Por ejemplo, se vendieron poco más de 12 mil entradas en los primeros 8 días del año.

– ¿Y en Termas del Arapey entre alojamiento y camping municipal?

– Ahí hay que mirar todos los datos porque, por ejemplo, estos primeros 8 días que tomamos una medición muy general de todo, tuvimos 3.800 y poco de entradas vendidas en Termas del Arapey, entre residentes, los turistas y quienes se trasladan a los hoteles privados. A eso hay que sumarle toda la gente que se alojó, que fueron en los moteles y bungalows un poco menos de mil personas, y hay que agregarle toda la gente que se alojó en el camping, donde la rotación es muy grande, teniendo los días picos con cerca de mil personas. En definitiva, en las instalaciones municipales estaríamos con una capacidad de dar parcelas con servicios y alojamientos en forma simultánea para unas 3 mil personas, sin contar los hoteles privados.

“Un parque que se disfruta en familia o con amigos”

Acuamanía: donde “vivir experiencias que generan recuerdos para niños y adultos”, dice Andrea Dos Santos

El parque acuático Acuamanía, sin duda uno de los principales atractivos turísticos no solo de Salto sino de la región, ha pasado a lo largo de su trayectoria por varias etapas. Cabe recordar que se trata del primer parque acuático del Uruguay con aguas termales, construido sobre un predio de la Intendencia de Salto de 15 mil metros cuadrados.

El año pasado, al haber vencido la concesión, fue necesario realizar una licitación a la que se presentaron cuatro ofertas, resultando adjudicataria la misma empresa que estaba en el lugar con un proyecto de inversión destinado a modernizar el complejo y agregar nuevos atractivos para los meses de invierno, es decir, para convertir el espacio en una referencia del turismo todo el año. Es así que luego de una serie de obras de mejoramiento y ampliación de servicios,Acuamanía reabrió al público el pasado 28 de octubre.

Para este informe, una de sus principales en el ámbito de la gerencia, Andrea Dos Santos, dijo a EL PUEBLO que “Acuamanía es un parque acuático de diversiones que se presenta como un atractivo indiscutido para los meses de vacaciones y del verano salteño”. Informó además que la entrada tiene un costo para los salteños (presentando la cédula de identidad) de $430 (cuatrocientos treinta pesos uruguayos).

-Hablemos de los servicios que ofrecen…

Son ocho horas de parque (de 10:30 a 18:30) con acceso a todos los atractivos, juegos y piscinas. Contamos con reposeras, sillas, sombrillas, gomones y alfombras para los juegos sin costo extra. Asimismo dentro del parque tenemos servicios gastronómicos, como panadería Don Diego, restaurante ChivitosPro, pizzería Dominico, Heladeria Dolcezza, Kiosco Branca. También contamos con servicios de enfermería, guardavidas, seguridad (cámaras), lockers para las pertenencias personales, permanente higiene y desinfección, que permiten disfrutar de las instalaciones sintiéndose seguro. Así que Acuamanía te invita a vivir experiencias que generan recuerdos para niños y adultos, dado que es un parque que se disfruta en familia o con amigos.

-Y si hablamos puntualmente de juegos, de diversión, ¿qué podemos detallar?

Kamikazes… ¡adrenalina y emoción son las claves de este juego! Es una torre de veinte metros con enormes toboganes de dieiocho metros de altura y tres vías de desplazamiento. ¡Te deslizarás a más de 60 Km. por hora! Tobogán semi-cerrado de diez metros de altura en el que podés tirarte de frente y también acostado boca abajo con una alfombra. Contamos también con el “Kamikazito”, que tiene seis metros de altura en el que caés directo a una piscina de agua fría de 1,70 metros de profundidad. Por otra parte podemos mencionar los Hidrotubos… ¡Fascinante para toda la familia! De una torre de doce metros parten dos toboganes, uno abierto y otro cerrado. Al ingresar, comenzarás a deslizarte en forma de espiral ¡con más de setenta metros de recorrido! No olvidemos el Río Lento, un recorrido de pura diversión y relax. Más de trescientos metros de río artificial, con tres metros de ancho y 0.90 de profundidad. El recorrido por el Río Lento dura 40 minutos y se realiza en gomones, pasando por un túnel minero, una cascada, puentes y una isla, entre otros…Pero también están las atracciones interactivas, juego y diversión para chicos y jóvenes, como la piscina de 0.90 m de profundidad provista de tobogán, tirolesa, puente colgante, redes y flotadores para equilibrio. Además, contamos con un tobogán gigante multicolor. Otro juego es el Tanque Loco, diría que es un shock de emoción, ideal para ir con amigos y divertirte con un simple baño de agua helada… ¡de doscientos litros!

-Asimismo se ofrece servicios pensados en el mejoramiento de la salud, ¿verdad?

Claro, por ejemplo los Hidromasajes, indicados especialmente para adultos, algo perfecto para aliviar el estrés. También piletas con agua bien caliente de 300 metros de superficie, con tres anillos independientes de hidros. Está también el Hongo con hidroduchas permanentes, ideal para aflojar las tensiones y lograr un total bienestar… Y me gustaría agregar algo más sobre las propuestas de diversión que tiene Acuamanía…

-¿Cuáles por ejemplo?

Además nuestro equipo de guardavidas realiza dinámicas de juegos fuera del agua muy divertidas y con premios para todos, como la búsqueda del tesoro, concurso de baile, bingo, cinchada, carreras, voley, fútbol, tenis, entre otros juegos y deportes. Ah, ynuestras características y animadas clases de zumba. En definitiva Acuamanía te propone la mejor diversión y relax en Termas del Daymán.

La Amistad – Pesca Deportiva

“La pesca deportiva atrae a miles de turistas de distintas partes del mundo”, sostiene Gonzalo Manassi

El agua, el hecho de tener un río recostado a Salto, hacen que la pesca (en sus distintas modalidades) sea también en nuestro departamento un importante atractivo tanto para los salteños como para turistas, principalmente en vacaciones, como las de verano que estamos viviendo.

Al momento de elaborar este informe, EL PUEBLO conversó con uno de los referentes de “La Amistad – Pesca Deportiva”, Gonzalo Manassi, quien comenzó por afirmar que, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, “Salto no solo ofrece turismo termal, sino que también tiene muchos atractivos que que hacen que nuestra ciudad sea única”. Entre esos varios atractivos, “tenemos la pesca deportiva, la cual atrae a miles de turistas de distintas partes del mundo que vienen en busca de vivir una gran experiencia de pesca”, comentó.

LA IMPORTANCIA DEL RÍO URUGUAY

“El Rio Uruguay tiene una gran riqueza íctica -prosiguió Manassi- y precisamente nuestro departamento está catalogado como uno de los mejores pesqueros de Dorados, es por ello que hemos tenido visitas de pescadores de todo el mundo, entre ellos el reconocido pescador y conductor del programa “Monstruos de Ríos”, Jeremy Wade .

Dijo además que “en Salto hay varios guías de pesca que ofrecemos el servicio, el mismo consiste en jornadas de ocho a diez horas de duración, en las cuales el objetivo principal es hacer pasar un buen momento al turista, brindándole almuerzo a orillas del río, bebidas a bordo, equipos de pesca, entre otros servicios”.

PESCA Y PASEO

Consultado específicamente a qué se le llama pesca deportiva, dijo el entrevistado que “la pesca deportiva consiste en pescar y devolver el pez al agua, los principales peces que busca el pescador deportivo por su gran pelea y tamaño son los Dorados, Surubies y Bogas”.

Pero además destacó especialmente que “también se realizan paseos náuticos por Salto Chico, que sin dudas es un paraíso natural con sus cascadas y paisajes, así como también paseos río abajo hasta la Meseta de Artigas, con paisajes muy lindos de apreciar . Sin dudas es un atractivo sumamente interesante y divertido no solo para pescadores deportivos sino que también para familias en general”.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Por otra parte, Manassi repasó algunas de las actividades llevadas adelante en los últimos meses en el marco de esta actividad y entonces explicó: “En el mes de junio se realizó una marcación intensiva de Surubí junto a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) y la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) en la zona de Corralito, situada en la desembocadura del Río Daymán, contra el Río Uruguay. Este estudio permitió la marcación de aproximadamente doscientos ejemplares de Surubí, con el objetivo de investigar un poco más de cerca a la especie, su migración y evolución en cuanto a peso y tamaño. Después, en octubre ya tuvimos la suerte de capturar un Surubí marcado en la zona del Parque José Luis, el cual recorrió 40 km en poco tiempo, aunque cabe destacar que recorren muchísimos kilómetros más. Y es bueno recordar también que en diciembre de 2022 se realizó por primera vez en el departamento el concurso nacional de pesca de la boga, en donde participaron varias embarcaciones de Uruguay y de Argentina, el cual esperemos que año tras año siga creciendo y que se convierta, en el almanaque, en uno de los festivales principales que identifique a nuestro departamento”.

Spa Thermal Daymán: “estamos conformes con el público que está eligiendo Salto para disfrutar de sus vacaciones”

Spa Thermal Daymán es un espacio que abre las puertas al público de martes a domingos, de 10 de la mañana a 10 de la noche. La persona tiene la opción de pagar la entrada por día (con un costo de 250 pesos) o hacerse socio, modalidad esta en la que se paga una cuota mensual de 900 pesos por persona, aunque depende de la cantidad de personas que quieran asociarse en un grupo familiar por ejemplo, ya que existen diferentes planes. Cuantas más personas sean en el núcleo familiar, más descuentos obtienen.

VARIADOS SERVICIOS

De igual manera, sea pagando el día o siendo socio, el cliente tiene derecho a utilizar todas las instalaciones del Spa. Esto es: sauna seco, dos piscinas internas, cinco piscinas al aire libre con diferentes temperaturas, gimnasio, mascarilla de barro (obsequio para los usuarios todos los días), así como también todos los servicios de masajes (de varios tipos) y estética (de manos, de pies, etc.).

Entre las promociones, el Spa cuenta actualmente con sillón masajeador, masaje express, masaje relax, limpieza de cutis, fangoterapia e hidratación aromática. Pero además se puede acceder a drenaje linfático, masaje reductor, masaje facial y capilar, masaje Shiatsu (general o localizado), piedras calientes, reflexología, bronceado sin sol, podología, esmaltado de manos y pies, depilación femenina descartable, lifting de pestañas, perfilado de cejas, entre muchas opciones más.

BUEN INICIO DE AÑO

Desde la administración del Spa Thermal Daymán se indicó a EL PUEBLO que “arrancamos enero con muy buena concurrencia de público, si bien no es el mejor mes del año en lo que respecta al destino termas, estamos conformes con el público que está eligiendo Salto para disfrutar de sus vacaciones”.

Claro que hay una realidad insoslayable y es la competencia que se genera con los espacios de igual o similar rubro, que ofrece la República Argentina: “somos conscientes de la diferencia cambiaría que venimos manejando hace meses con Argentina, lo cual ha influido mucho en el comercio local en general, no solo en termas, sino que es una cadena que afecta a todos”.

También la pandemia del Covid 19 impactó muy fuertemente en el sector turístico y hay secuelas que permanecen: “la pandemia marcó un antes y un después, sin dudas que la afluencia de público se vio disminuida notoriamente”.

De todas maneras, hoy en día “todos los operadores turísticos estamos forjando para poder tener atractivos todos los meses del año, y no solo que termas sea elegida como destino en turismo, o en carnaval por ejemplo”, se nos indicó.

Por otra parte se hizo saber, con mucha expectativa y entusiasmo, que en cuanto a servicios se está a la espera de dos nuevas Cámaras Hiperbáricas de uso medicinal. Estos nuevos elementos vienen siendo muy demandados por los clientes del Spa que en otros momentos utilizaban este servicio con frecuencia.

Finalmente, los encargados de la administración señalaron que “para los usuarios locales contamos con promociones en tarifas sociales mensuales… Afiliándose a Spa Thermal Daymán pueden asistir de martes a domingos de 10 a 22 horas y disfrutar de nuestras instalaciones, incluso con importantes descuentos de hasta el 30%…Así que los invitamos a todos a conocer nuestras instalaciones; estamos ubicados en termas del Daymán, en el predio pegado a las termas municipales”.

Raúl Olivera

El Parque Termal Agua Clara es una buena propuesta para descansar

El Parque Termal Agua Clara tiene una superficie área de 3.800 metros cuadrados ubicado en las Termas del Daymán. Cuenta con un pozo propio de agua termal de 1.200 metros de profundidad que surge a 42 grados de temperatura. Su particular ubicación, su amplitud y la temperatura de sus aguas, lo convierten en un lugar ideal para descansar. Para conocer más a fondo de esta propuesta local, EL PUEBLO dialogó con Raúl Olivera, Presidente de la Comisión Directiva de este parque termal.

– ¿Cuál es la propuesta que realiza Agua Clara para los salteños que han decidido quedarse a veranear acá?

– Para empezar, tenemos un horario que es bastante extenso, desde las 8 de la mañana a las 22 horas en forma ininterrumpida. Los salteños tienen un beneficio en la entrada al parque, pagan menos que cualquier otra persona, prácticamente al mismo nivel de quienes están en hoteles. Lo otro importante también, es que, por ejemplo, personas discapacitadas tienen entrada totalmente gratuita con su acompañante en cualquiera de los horarios. Después tenemos un gran stock de sillas y mesas para que la gente se sienta cómoda, que es entregado en forma totalmente gratuito, no cobramos nada por el uso de sillas o mesas. También, en cuanto a las sombrillas, tenemos una gran cantidad de conitos de paja que permiten mantener una buena temperatura fresca. Hay salvavidas por el tema de los niños fundamentalmente, que es una persona que recorre y controla permanentemente todas las instalaciones del parque.

Y respecto al tema del salteño, siempre queremos que concurra y pase un buen momento porque la verdad que es un ambiente muy agradable para estar tranquilo y para que la gente pueda descansar. He visto gente entrar a primera hora de la mañana con el mate y el termo y sentarse a tomar su mate al fresquito del verano. La verdad que se trata de un ambiente muy agradable, ideal para la familia.

– ¿Qué capacidad tiene el parque de Agua Clara?

– Cuando la pandemia el Ministerio nos había aforado en unas 250 personas aproximadamente, dependiendo de los horarios. Hoy por hoy, la gente que concurre al parque, por ejemplo, oscila entre las 400 y 600 personas durante todo el día, no es que estén todos juntos. Tenemos una muy buena concurrencia, sobre todo gente de Salto, que es la que más utiliza el parque, y que ya es habitué.

Después, otra de las cosas que tiene el salteño, es que dentro del parque tenemos un restaurante que está arrendado, donde tiene un descuento para la gente que está vacacionando en Daymán en el hotel, pero aparte tiene un muy buen servicio con muy buenos precios dentro del parque, que eso es importante. Por ejemplo, cuando hay piscinas y ese tipo de lugares, donde no se permite el acceso de botellas, bueno, ahí por lo menos, tiene un lugar donde se puede comprar alguna cosa que no sea peligrosa para las demás personas. Yo lo he probado y la verdad es que tiene un muy buen menú, e incluso comidas rápidas para tomar mate a la tarde. Así que es realmente recomendable.

– Comentaba usted recién respecto a las comodidades que ofrecen con sillas y sombrillas…

– Si, justamente, me faltó agregarle que hay un aforo que ronda entre los 150 a 200 sillas aproximadamente, depende un poco ese número porque a veces algunas sillas se rompen. Después, si hay más cantidad de gente no tenemos para brindarle ese beneficio, y como le dije, es gratis para todos los usuarios que estén en el parque. Mientras haya stock, pueden ir tranquilamente y tomar su silla a medida que vaya necesitando, de todas formas, hay gente que lleva su propia silla playera.

– Es una buena oportunidad entonces para invitar a los salteños que no conozcan aún al Parque Termal Agua Clara, que vayan y disfruten, y si ya la conocen, que vuelvan.

– Por supuesto, siempre la invitación está pendiente para todo tipo de persona tanto de Salto como de los alrededores, gente que no ha podido salir de vacaciones o por distintos motivos, tiene un lugar para esparcirse y estar tranquilo. La verdad que es una belleza, el lugar es muy cómodo, y la gente que lo conoce, qué más decirle que los esperamos. Y quienes aún no lo conocen, también los esperamos con mucho gusto.