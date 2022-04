«Que quede claro: objetivo central es el torneo de OFI»

Emilio Silva, la Copa Uruguay y demás tiempos que llegarán

Emilio Silva tiene años de fútbol.

Demasiados como para no saber que a esta altura de los tiempos, Universitario tiene dos equipos potenciales.



Los remarca en EL PUEBLO.

El miércoles uno de ellos enfrentó a Chaná en el Parque Humberto Forti y en la víspera, otro tapándose ante Hindú.

El DT reconoce que «tenemos un plantel más amplio, con más variantes. No sucedía lo mismo el año pasado». Pero el hecho es que se va terminando el mes de abril y esto de meter fútbol, se relaciona al fin. Que a partir de la continuidad, se vaya definiendo un once de arranque. Por eso, lo de recalar en un horizonte inmediato: «llegar a mayor con la base resuelta»

De lo que no hay dudas es que Universitario conformó un plantel de excepción. A quienes se prolongan desde el año pasado, los retornos de FRANCO ÁVALOS y DIEGO LLAMA, mientras se producen los ingresos de JONATHAN JORGE (exSan Eugenio), FRANCO MATÍAS BENTÍN y FACUNDO BARRIENTOS (exSalto Fútbol Club), GABRIEL TABÁREZ (exGladiador) y NICOLÁS SÁNCHEZ (exAtenas de San Carlos).

A manera de situación concreta, puede valorarse que Universitario dispone de tres goleros de primera línea: John Patrick Burgardt, Agustín Carrara y Nicolás Sánchez. A su vez, desde mayo con Martín Silva pudiendo encarar sesiones de fútbol, al igual que Matías Flores y Renzo Rolfo, los dos con el mismo tipo de lesión en la rodilla, y un tratamiento de infiltraciones que no viene faltando.

LAS MIRAS DEL FUTURO

Desde el 2014, Paulo Emilio Silva en Universitario. Un total de nueve años integrando el Cuerpo Técnico.

Fue la primera consagración roja en la pasada década.

Ahora para el DT es el futuro que viene, «porque más allá de la Copa Uruguay que fue aprobada y que más o menos teníamos en claro el sistema de disputa, el objetivo central es el Torneo de OFI. Eso que quede en claro. En la Copa Uruguay no hay series. Es eliminación tras un partido. Por lo tanto, podemos seguir o podemos jugar un solo partido. Esa es la verdad»

LA SEMANA EN ROJO

Técnico-físico. La búsqueda de Emilio Silva y el Profesor Carlos Ribero. Pero ya en el miércoles a la noche, la receta válida de jugar, de proponer.

Por eso el fútbol a la cuenta del plantel rojo, enfrentando a Chaná en el Parque Humberto Forti. En la víspera estaba previsto el partido ante Hindú en cancha de Arsenal.

Tanto Chaná como Hindú, dos rivales salientes, en la medida que son parte del calendario de la «B». Una suerte de termómetro para ir calibrando a Universitario. El que dispondrá de continuidad si de búsqueda se trata, por eso el sábado jugando amistósamente ante Salto Fútbol Club.

El mando rojo no se puede quejar. Catarata de fútbol para el cuatro veces Campeón Salteño en la década pasada. En el 2021 Universitario al margen de la liguilla, cuando River Plate lo eliminó en duelo de play off. 3 a 0 primero y 1 a 0 después.

Hay que suponer que esa espina quedó clavada. ¿O no?

Después de todo, es Universitario. Una huella en rojo.

Es esa huella, también.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-