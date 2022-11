Que quede claro

El salteño Eduardo Preve Coco, actual director de informativos de TV Ciudad, tiene todo nuestro apoyo y entendemos que ha obrado como corresponde a un periodista que se precie de la función que cumple en la sociedad.

La ley de Prensa (16.099) establece condiciones específicas para que un tema o un asunto sea declarado secreto (entre otros motivos la de poner en riesgo la seguridad del país, arriesgando una declaración de guerra) incluso en qué momento se debe declarar secreta, cosa que en el caso que nos ocupa, al menos que sepamos, no se hizo.

Más allá de la situación que nos ocupa, de este caso concreto, lo que está en juego para nosotros es una “cosa juzgada” y es qué es lo que debe hacer un periodista cuando tiene en su poder una información, que no complica ni transgrede ninguno de los límites establecidos por la ley y considerados “delitos” , con pena específicamente establecida, aunque sea considerado “secreta” por algunos.

Para nosotros el periodista tiene en su función básica el llegar a la verdad y como hemos sostenido siempre “dentro de la ley todo y fuera de la ley nada…” y que sepamos esto está dentro de la ley.

No debe perderse de vista el hecho en sí. Incluso que los parlamentarios y los funcionarios que participaron en la elaboración o el “tipeado” del programa en cuestión no están exentos de responsabilidad.

Los parlamentarios, sobre los que estos momentos recaen las miradas, tiene fueros y por lo tanto hasta que no termine la actual legislatura no podrán (si no quieren hacerlo) ser interrogados.

Honestamente creemos quien o quienes apuntan contra el periodista o el medio (TV Ciudad) que difundió lo que se considera que no debía, están equivocados por que el periodismo tiene por objetivo precisamente todo aquello que interesa al pueblo, máxime cuando se hace a espaldas de éste para que no se entere.

Si se trata de marcar agenda o nó, solo el interés popular puede decirlo. Interesante no quiere decir importante y por lo tanto, aunque la visión del periodista puede estar equivocada, nada, ni nadie más indicado que el interés público para saberlo.

Para que quede claro, todos somos Eduardo Preve y quien prefiera el secreto, el oscurantismo, en las cosas que entiende que el pueblo no debe saber, nos tendrá siempre en la vereda opuesta.

Alberto Rodríguez Díaz