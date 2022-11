MPC Consultores investigó en Salto:

Durante este mes de noviembre, la empresa MPC Consultores, que dirige el politólogo Nery Pinato realizó una Investigación de Opinión Pública en Salto, de la que se desprenden conclusiones como las que se presentan a continuación. Como siempre se aclara y hasta se ha convertido en “una frase hecha” cualquier encuesta de este tipo es «una foto del momento», y de aquí a octubre de 2024 y a mayo de 2025 muchas cosas pueden variar, por ejemplo: que el Intendente salteño Dr. Andrés Lima alcanza el apoyo popular de 2 de cada 3 salteños a la gestión que viene cumpliendo al frente de la Intendencia (un 65% la considera Satisfactoria, un 22% Regular, Insatisfactoria un 8% y no sabe/no contesta un 5%).

Pinato sostiene que en esta aprobación hay «vaivenes constantes», en tanto el apoyo decae cuando Lima se aleja del departamento para intensificar su campaña a nivel nacional. Por otra parte, si las elecciones fuesen hoy, se podría concluir que:

-En la interna oficialista, el Dr. Álvaro Lima (actual Diputado y hermano del Intendente) encabeza la intención de votos (51%), seguido por Gustavo Chiriff (18%) y luego por Soledad Marazzano (15%). Un 16% no sabe o no contesta. Parece claro que podrían ser esas las tres firmes candidaturas con las que el Frente Amplio pretenderá retener el Gobierno Departamental.

-A nivel de candidatos, el Dr. Carlos Albisu sería quien alcance mayor intención de votos. Pero al no contar dentro de su partido con otros candidatos «fuertes», y considerando la ley de lemas, es decir que se suman los votos dentro de cada partido, el Frente Amplio superaría cómodamente al Partido Nacional. Conclusión: para resultar triunfador, Albisu no tendría otra opción que aliarse a otros partidos en una coalición.

-El dato diferente: aparece por primera vez en las investigaciones de MPC la figura de Marcelo Malaquina (hijo del histórico caudillo batllista y tres veces intendente) y todo indica que está llamado a desplazar al ex intendente Germán Coutinho en la interna colorada en cuanto a intención de votos.

-Otros partidos (como Cabildo Abierto o el Independiente) aparecen, por sí solos, bastante alejados de la pelea por el Gobierno Departamental.

PORCENTAJES

En otro orden, se consultó también, siempre dentro de nuestro departamento, a qué partido votaría en octubre de 2024 (Elecciones Nacionales) y en mayo de 2015 (Elecciones Departamentales):

Eleciones Nacionales: Frente Amplio = 30%; Partido Nacional = 22%; Partido Colorado = 9%; Cabildo Abierto = 7%; Otros = 2%; Ninguno = 3%; No sabe = 27%.

Conclusión: más allá de la “frialdad” de los números, que no siempre se corresponde con exactitud con la realidad (que únicamente se hace visible el día de las eleciones), esto estaría indicando que nuevamente habría un ballotage, o segunda vuelta, y que en esa instancia, de haber otra vez una coalición multicolor, esta retendría el gobierno.

Elecciones Departamentales: Frente Amplio = 35%; Partido Nacional = 25%; Partido Colorado = 7; Cabildo Abierto = 2%; Ninguno = 3%; No sabe = 28%.

Conclusión: como en las Departamentales no existe segunda vuelta, el Gobierno Departamental lo ganaría nuevamente el Frente Amplio, y dentro de él, como ya fue dicho, el Dr. Álvaro Lima.

CANDIDATO A CANDIDATO

Específicamente en cuanto a la intención de votos por candidatos en las Eleciones Departamentales salteñas de 2025, la encuesta arroja estos resultados: Carlos Albisu = 27%; Alvaro Lima = 20%; Gustavo Chiriff= 8%; Soledad Marazzano = 6%; Marcelo Malaquina = 4%; Germán Coutinho = 3%; Otros = 7%; No sabe = 25%.

ARREGLO DE CALLES: LA PRINCIPAL DEMANDA A LA INTENDENCIA

La investigación se proponía saber además cuáles son actualmente las principales demandas que hace la población al Gobierno Departamental. (En este caso, la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas).

Claramente, la principal demanda es Calles, con un 63%. Luego le siguen: Trabajo (37%), Tránsito (28%), Veredas (26%), Iluminación (17%), Limpieza (12%), Plazas (12%), Jóvenes (10%), Caminos (9%), Saneamiento (9%), Parque del Zoo (8%), Más ómnibus (8%).

¿CUÁL ES LA OPINIÓN SOBRE EL SECRETARIO GENERAL?

¿Y qué opinan los salteños sobre la gestión de Gustavo Chiriff como Secretario General de la Intendencia? Esta encuesta recoge resultados de buena aprobación, lo que según Pinato, se debe a que “los salteños los identifican a Lima y Chiriff como una unidad”, por lo que al tener alta aprobación el Intendente, también la tiene el Secretario General.

Satisfactoria = 47%; Regular=21% = Insatisfactorio 5%; No sabe = 27%.

GESTIÓN EN OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, CALLES Y TRÁNSITO

También la encuesta consultó qué pensaba la persona sobre el trabajo de la Intendencia en estas áreas:

Obras: Satisfactorio = 48%; Regular = 24%; Insatisfactorio =17%; No sabe = 11%.

Servicios Públicos: Satisfactorio = 83%; Regular = 14%; Insatisfactorio = 2%; No sabe = 1%.

Calles: Satisfactorio = 35%; Regular = 39%; Insatisfactorio = 25%; No sabe = 1%.

Tránsito: Satisfactorio = 45%; Regular = 36%; Insatisfactorio = 17%; No sabe = 2%.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, en modo telefónico, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC. UNIVERSO: personas mayores a 18 años. TAMAÑO MUESTRAL: 600 encuestas. MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 4%. ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 95%. ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Salto capital y muestra aleatoria del interior (San Antonio, Belén, Constitución). Realizada entre el 2 y 6 de noviembre 2022.