Que nunca se apañe una irregularidad

Una legisladora de la oposición pidió para verificar el estado de la alambrada por donde se fugó el privado de libertad, según sus afirmaciones, y el voto negativo de la banca del oficialismo le negó dicha posibilidad.

Como cualquier otro ciudadano nos quedamos con tremendas dudas. No vemos razón o argumento sólido alguno para negar esta autorización, salvo que se pretenda ocultar algo tanto de los legisladores de la oposición, como del pueblo en general.

Episodios como el que nos ocupa debe ser aclarado debidamente, sobre todo porque hay dos versiones y lo que expresó el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber parece ser la menos sólida.

La restante versión es la que da el recluso y difiere de lo que afirmo públicamente el ministro. Esto significa que de comprobarse lo que dice el recluso el ministro habría quedado “pegado”.

No vemos entonces argumento alguno para negar la autorización correspondiente. Es más no pretendemos que sea totalmente libre y sin restricciones por seguridad tanto de quienes procederían a verificar los dichos del recluso, como de los propios privados de libertad.

Aquí hay una situación irregular que es necesario aclarar minuciosamente. ¿Cómo se produce el error puesto en boca del ministro? ¿Quién le informo o mejor dicho le “desinformo” y por qué? ¿Fue de ex profeso? ¿faltó información o ésta se basó sólo en lo que sostuvo una fuente?

Sea cual sea la causa del problema, es necesario aclararlo debidamente para determinar las responsabilidades que correspondan y evitar que se repita.

El tema carcelario no es nuevo en nuestro país. Los problemas generados en buena medida por los que allí se encuentran son permanentes y la vida en una cárcel está sujeta a muchos elementos.

Lo concreto es que “alguien manda y se impone por la fuerza y su capacidad de liderazgo en el mundo de la delincuencia.

A todo esto hay que agregarle la gran capacidad de corrupción que muestra “don dinero”. En nuestros días la droga, el narcotráfico y la violencia reina más que nunca en estos ámbitos y por lo tanto es necesario mantener un control permanente y una transparencia que no deje duda alguna.

Cuando se oculta algo o se retacea la información (como sucedió con la desaparición de pruebas desde la Jefatura de policía de Salto), se están fomentando las dudas, la credibilidad de la gente.

Esto se debiera poner en la balanza cuando se encuesta sobre ¿por qué es tan baja la credibilidad en algunas autoridades?

A.R.D