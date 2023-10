Que noviembre se designe como “Noviembre Azul”

Por día mueren 2 o 3 pacientes por cáncer de próstata en el Uruguay

Otro tema expuesto en la sesión del jueves 5 en la Junta Departamental estuvo vinculado a la salud de la población masculina, enmarcado en lo que suele llamarse Mes del Hombre. Así exponía el edil nacionalista Eduardo Casaballe, de Alianza Nacional:

“El tema que pongo en consideración hoy es designar el mes de noviembre como Noviembre Azul. En el mundo se le da referencia a dicho mes como importante por el hacer referencia a las enfermedades masculinas, enmarcado en el Mes del Hombre, citando que el 19 de noviembre se conmemora desde 1998 declarado por la ONU, el Día Internacional del Hombre.

Esta campaña de concientización lo que quiere lograr es poner en agenda los cuidados en salud y calidad de vida del hombre. No en su diferencia con la mujer sino en su propio sentido de que se nota el abandono de prevención y tratamiento de la salud por parte de la población masculina. Las principales causas de muertes de hombres en el Uruguay marcan que el cáncer de pulmón, cáncer de colon y en tercer lugar pero no menos importante está el cáncer de próstata. La prevención concurriendo a centros de salud a los primeros síntomas evita que se lleguen a desencadenar situaciones irreversibles.

Al día mueren dos o tres pacientes por cáncer de próstata en el Uruguay, y en mayor cantidad de las otras enfermedades citadas. Encomendamos también a que el Estado a través de los sistemas de salud genere, mejore e implemente estructuras, infraestructura y recursos humanos médicos que aporten soluciones rápidas. Pedimos a los organismos de salud departamental y nacional aporten y colaboren con esta campaña. Hemos notado que años anteriores no se le ha dado la importancia debida. Salto cuenta con falta de logística médica, falta de recursos humanos, falta de organización de Direcciones tanto departamental como de instituciones de ASSE. Faltan urólogos, faltan anestesistas, falta ecógrafos, faltan medicaciones al respecto. Para 38.000 usuarios hombres en ASSE no hay agenda ni personal médico y no médico para prevención. Solicito que la Junta embandere con azul o luces azules para que se pueda demostrar la importancia de esta campaña.

Solicito mis palabras pasen a Dirección Departamental de Salud, Dirección de Hospital Regional, Dirección Técnica de Centro Asistencia Médica, Ministerio de Salud, Comisión de Salud y Medio Ambiente de este Cuerpo. Además medios de prensa, radial y televisiva así como digitales”.