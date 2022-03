Que nos quede claro

Al momento de analizar una guerra es importante tener en cuenta todos los intereses en juego y en este caso (Rusia – Ucrania), debemos de tener suficiente información antes de pronunciarnos.

Decimos esto porque para nosotros no es un tema entre buenos y malos, entre defensores de la democracia y detractores de la misma. Hay que ver con claridad que en el fondo está presente la ambición humana y es el gran motivo de este conflicto. Nos explicamos sin que esto signifique tomar posición alguna, a favor o en contra de alguien, sino sencillamente tratando de ver más allá de lo que se dice o de lo que se nos muestra.

Existen en estos momentos dos de los tres (por lo menos) grandes bloques de países poderosos enfrentados. En realidad lo están desde muchos años o alguien no recuerda la denominada “guerra fría”, que no ha sido más que otra etapa de esta confrontación.

La ambición del denominado mundo soviético o pro Rusia consiste en tratar de extender su poderío, ya sea económico, bélico y demás, más allá de sus fronteras actuales.Exactamente lo mismo que pretende el mundo occidental nada más que otros métodos. Con otra estrategia, que no siempre es visible a primera vista.

Llevado por esta mirada superficial, ANTEL acaba de cometer -para nosotros- un gran error, al bloquear un canal de televisión pro Rusia, por entender que era un vocero soviético.

Creemos que ha sido un error por varias razones, entre ellas 1) Significa que sólo autorizo las emisiones con las que estoy de acuerdo y esto es una censura, debido a que estoy prejuzgando porque creo que el televidente no está capacitado para hacerlo.

2) Esto atenta incluso contra la libertad de expresión en tanto no se den a conocer los argumentos que llevan a esa cancelación.

3) Por otra parte. Hoy los medios tecnológicos existentes nos permiten mirar las emisiones prohibidas por ANTEL en otros canales, o redes y por lo tanto es totalmente ineficaz la prohibición.

4) Además quienes no conocíamos la existencia de este canal y nunca lo vimos, hemos quedado con curiosidad por conocerlo y saber qué es lo que dice o hace.

5) Por último bloquear sin difundir argumentos contundentes, irrefutables, es tomar parte por uno de los sectores en conflicto y este caso debería de expresarse en forma contundente.

En una palabra, más allá de tomar una posición, que no sea defender la paz y tranquilidad del universo. No estamos de acuerdo con la decisión de ANTEL.

A.R.D